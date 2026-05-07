Toluca golea al LAFC y habrá final mexicana ante Tigres

Toluca firmó una actuación contundente y eliminó al LAFC con goleada 4-0 (5-2 global) para avanzar a la final de la Concacaf Champions Cup.

El equipo escarlata enfrentará a Tigres en una serie que definirá al campeón y el pase al Mundial de Clubes.

El duelo marcará una nueva final mexicana en el torneo regional.

Toluca llega en gran forma a la final, mientras Tigres también viene de avanzar con solidez, lo que anticipa una serie pareja.

Toluca llega en su mejor momento ofensivo

El equipo de Antonio Mohamed dominó el partido de vuelta desde el inicio y terminó imponiendo condiciones con una goleada clara.