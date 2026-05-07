Toluca golea al LAFC y habrá final mexicana ante Tigres
Toluca firmó una actuación contundente y eliminó al LAFC con goleada 4-0 (5-2 global) para avanzar a la final de la Concacaf Champions Cup. El equipo escarlata enfrentará a Tigres en una serie que definirá al campeón y el pase al Mundial de Clubes. El duelo marcará una nueva final mexicana en el torneo regional. […]
Publicado el06/05/2026 a las 21:32
Toluca firmó una actuación contundente y eliminó al LAFC con goleada 4-0 (5-2 global) para avanzar a la final de la Concacaf Champions Cup.
El equipo escarlata enfrentará a Tigres en una serie que definirá al campeón y el pase al Mundial de Clubes.
El duelo marcará una nueva final mexicana en el torneo regional.
Toluca llega en gran forma a la final, mientras Tigres también viene de avanzar con solidez, lo que anticipa una serie pareja.
Toluca llega en su mejor momento ofensivo
El equipo de Antonio Mohamed dominó el partido de vuelta desde el inicio y terminó imponiendo condiciones con una goleada clara.
Tras una primera mitad sin goles, el conjunto local explotó en el complemento.
Los tantos de Helinho, Everardo López y el doblete de Paulinho reflejan un equipo que encontró contundencia en el momento clave.
LAFC no aprovechó sus oportunidades
El conjunto de la MLS tuvo la primera opción clara del partido, pero no logró concretar.
Esa falla marcó el rumbo del encuentro.
Con el paso de los minutos, el equipo perdió intensidad y terminó superado por el ritmo del Toluca.
Tigres llega con experiencia en finales
El rival será Tigres, que ya aseguró su lugar en la final previamente. El equipo felino cuenta con experiencia reciente en este tipo de instancias dentro de Concacaf.
Además, mantiene un historial sólido en el torneo y ya sabe lo que es levantar el título.
Se repite una final reciente entre ambos
La serie será una reedición de la final del Apertura 2025. Este antecedente añade un componente competitivo adicional entre dos equipos que ya se conocen.
Ambos buscarán imponerse nuevamente, ahora en un escenario internacional.
El título y el Mundial de Clubes en juego
La final no solo definirá al campeón regional, sino también al equipo que avanzará a la Copa Intercontinental de la FIFA.
Esto eleva la importancia del duelo, que se disputará el 30 de mayo en el Nemesio Diez.
Toluca y Tigres se enfrentarán en una final que pondrá frente a frente el momento ofensivo de los escarlatas contra la experiencia de los felinos en torneos internacionales.
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