Tiroteo en Texas deja muertos y heridos en estacionamiento de supermercado
Tiroteo deja dos muertos Sospechoso detenido en Texas Heridos en condición estable Dos personas murieron y tres más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este martes en Texas. El incidente tuvo lugar en el estacionamiento de un supermercado coreano en una comunidad cercana a Dallas. Las autoridades confirmaron que las víctimas y el agresor mantenían […]
Publicado el05/05/2026 a las 16:11
- Tiroteo deja dos muertos
- Sospechoso detenido en Texas
- Heridos en condición estable
Dos personas murieron y tres más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este martes en Texas.
El incidente tuvo lugar en el estacionamiento de un supermercado coreano en una comunidad cercana a Dallas.
Las autoridades confirmaron que las víctimas y el agresor mantenían una relación comercial.
El caso destaca por tratarse de un ataque entre personas que se conocían.
También generó movilización policial en una zona comercial concurrida.
Las autoridades descartan una amenaza para el público en general.
Sospechoso detenido tras huir del lugar
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Segun la agencia EFE, el presunto autor fue identificado como Seung Han Ho, de 69 años.
Tras el tiroteo, el sospechoso huyó del lugar.
Fue localizado y detenido a pocas cuadras del sitio.
La detención ocurrió en la zona conocida como Koreatown en la ciudad de Carrollton.
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La policía actuó rápidamente para asegurar el área.
Víctimas y estado de los heridos
🇺🇸 Se reportan 2 muertos y 3 heridos por un tiroteo en Carrollton, Texas, Estados Unidos. pic.twitter.com/BlvBOdZ3hb
— Global News ESP (@GlobalNewsESP) May 5, 2026
Dos personas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos.
Los otros tres heridos fueron trasladados a un hospital.
Según las autoridades, se encuentran en condición estable.
Las víctimas no han sido identificadas públicamente.
La policía confirmó que todas eran personas adultas.
El tiroteo ocurrió en un supermercado con presencia en distintas partes de Estados Unidos.
Investigación apunta a relación comercial
Las autoridades continúan investigando el motivo del ataque.
Hasta el momento, se ha indicado que las personas involucradas se conocían.
También mantenían algún tipo de relación comercial.
La escena fue acordonada tras el incidente.
La policía informó que no existe una amenaza inminente para la ciudadanía.
Además, descartó que se trate de un crimen de odio.
Las investigaciones siguen en curso para esclarecer lo ocurrido.