Tiroteo deja dos muertos

Sospechoso detenido en Texas

Heridos en condición estable

Dos personas murieron y tres más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este martes en Texas.

El incidente tuvo lugar en el estacionamiento de un supermercado coreano en una comunidad cercana a Dallas.

Las autoridades confirmaron que las víctimas y el agresor mantenían una relación comercial.

El caso destaca por tratarse de un ataque entre personas que se conocían.

También generó movilización policial en una zona comercial concurrida.