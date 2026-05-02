Tiroteo en fiesta Texas

Dos muertos y heridos

Ataque con rifle reportado Un tiroteo masivo en un complejo de apartamentos en Texas dejó al menos dos personas muertas y varios heridos, según informó la policía, en un hecho ocurrido durante una reunión de jóvenes en la madrugada del 2 de mayo. El incidente vuelve a poner en evidencia la violencia armada en reuniones sociales y la facilidad con la que conflictos pueden escalar a ataques con armas de alto poder. Ataque armado ocurre durante fiesta en apartamento 1 DEAD, 9 INJURED in an overnight shooting at the Westminster Apartments (2415 Coulter Street) ABC 7 News photojournalist Steve Douglass, who lives several blocks away, was woken up by what he described as «machinegun fire» followed by dozens more shots.https://t.co/ViO13U0LSC pic.twitter.com/alFK2QQALo — ABC 7 Amarillo (@ABC7Amarillo) May 2, 2026



Segun USATODAY, la policía de Amarillo respondió a un reporte de disparos en un apartamento donde se realizaba una fiesta con menores y adultos jóvenes. La reunión, según las autoridades, no comenzó en ese lugar, sino que se trasladó posteriormente al complejo de apartamentos. En algún momento de la noche, varias personas que habían sido invitadas a abandonar el sitio original llegaron al nuevo lugar. Estas personas intentaron ingresar al apartamento donde se desarrollaba la fiesta. TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a alcalde en Virginia por embriaguez en escena de tren descarrilado

Al no lograr entrar, abrieron fuego contra quienes se encontraban dentro del inmueble. Las autoridades señalaron que los atacantes utilizaron lo que describieron como un “arma tipo rifle”. Dos muertos y múltiples heridos tras el tiroteo Como resultado del ataque, dos personas murieron en el lugar, según confirmó la policía. Además, varias personas resultaron heridas por impactos de bala durante el tiroteo. Un reporte de ABC News 7 en Amarillo indicó que más de nueve personas habrían resultado lesionadas.

Un fotoperiodista de ese medio describió haber escuchado disparos similares a los de una ametralladora durante la noche. La magnitud del ataque ha generado preocupación entre las autoridades locales. No se ha detallado el estado de salud de los heridos. Investigación en curso y sin sospechosos confirmados La policía informó que la investigación sigue en desarrollo tras el ataque. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de posibles sospechosos.