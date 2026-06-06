Guardaparques pierde la vida en accidente ocurrido en la montaña más alta de Estados Unidos

Guardaparques muere en Denali

Cayó durante patrulla alpina

Investigan accidente en Alaska

Una guardaparques que trabajaba en el Parque Nacional y Reserva Denali murió tras sufrir una caída mientras realizaba labores de patrullaje en el Monte McKinley, la montaña más alta de Norteamérica.

La víctima fue identificada como Robin Pendery, residente de Enumclaw, Washington, y miembro del equipo de montañismo del parque.

El incidente ocurrió el jueves durante una patrulla de escalada en la montaña, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

La muerte ocurrió en uno de los entornos de montañismo más exigentes del mundo y se suma a otros accidentes mortales registrados recientemente en el Monte McKinley, una montaña conocida por sus condiciones extremas y terrenos de alto riesgo.

La caída ocurrió durante una patrulla de escalada

Ver este video en su propia página →

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, Pendery realizaba una patrulla de rutina cuando sufrió una caída en una grieta del Monte McKinley.

Segun CBS, las autoridades señalaron que los equipos presentes respondieron de inmediato para intentar rescatarla.

Sin embargo, la guardaparques falleció a pesar de los esfuerzos realizados tras el accidente.

El organismo indicó que la caída se produjo cerca del campamento conocido como el de los 4.277 metros.

La muerte está siendo investigada por las autoridades competentes.

TE PUEDE INTERESAR: Walmart revoluciona el autopago con inteligencia artificial y nuevas reglas en tienda

Pendery formaba parte del equipo de montañismo de Denali desde 2024.

Según el Servicio de Parques Nacionales, entre sus responsabilidades estaban ayudar a garantizar la seguridad de los escaladores, participar en respuestas a emergencias y colaborar en operaciones relacionadas con actividades de montaña dentro del parque.