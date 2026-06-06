Guardaparques pierde la vida en accidente ocurrido en la montaña más alta de Estados Unidos
Publicado el06/06/2026 a las 10:45
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Una guardaparques que trabajaba en el Parque Nacional y Reserva Denali murió tras sufrir una caída mientras realizaba labores de patrullaje en el Monte McKinley, la montaña más alta de Norteamérica.
La víctima fue identificada como Robin Pendery, residente de Enumclaw, Washington, y miembro del equipo de montañismo del parque.
El incidente ocurrió el jueves durante una patrulla de escalada en la montaña, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.
La muerte ocurrió en uno de los entornos de montañismo más exigentes del mundo y se suma a otros accidentes mortales registrados recientemente en el Monte McKinley, una montaña conocida por sus condiciones extremas y terrenos de alto riesgo.
La caída ocurrió durante una patrulla de escalada
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De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, Pendery realizaba una patrulla de rutina cuando sufrió una caída en una grieta del Monte McKinley.
Segun CBS, las autoridades señalaron que los equipos presentes respondieron de inmediato para intentar rescatarla.
Sin embargo, la guardaparques falleció a pesar de los esfuerzos realizados tras el accidente.
El organismo indicó que la caída se produjo cerca del campamento conocido como el de los 4.277 metros.
La muerte está siendo investigada por las autoridades competentes.
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Pendery formaba parte del equipo de montañismo de Denali desde 2024.
Según el Servicio de Parques Nacionales, entre sus responsabilidades estaban ayudar a garantizar la seguridad de los escaladores, participar en respuestas a emergencias y colaborar en operaciones relacionadas con actividades de montaña dentro del parque.
El accidente se suma a otras tragedias recientes
La muerte de Pendery se produjo apenas una semana después de otro accidente fatal ocurrido en la misma montaña.
Tres escaladores que integraban una expedición de montañismo procedente de Letonia fallecieron tras sufrir una caída cerca de un paso considerado peligroso en el McKinley.
Un cuarto integrante del grupo logró ser rescatado.
Los montañistas formaban parte de un equipo compuesto por siete personas que recorría una ruta conocida por sus tramos expuestos.
Según la información difundida por las autoridades, se trata de una zona donde numerosos escaladores han muerto o resultado heridos a lo largo de los años.
Los accidentes también se registraron en años recientes.
En junio de 2025, un escalador murió tras caer desde una altura de 3.000 pies mientras ascendía por la ruta de escalada West Buttress.
Denali lamenta la pérdida de una integrante de su equipo
El Parque Nacional y Reserva Denali recibe aproximadamente 600.000 visitantes cada año.
La mayoría de ellos llegan entre finales de mayo y principios de septiembre, de acuerdo con datos del Servicio de Parques Nacionales.
El Monte McKinley, también conocido como Denali, alcanza una altura aproximada de 6.180 metros y es uno de los principales destinos de montañismo del país.
Tras conocerse la muerte de Pendery, las autoridades del parque expresaron sus condolencias.
«Nuestras guardaparques de montaña se dedican a servir a los visitantes y ayudar a los demás en uno de los entornos más desafiantes del mundo», afirmó Brooke Merrell, superintendente de Denali, en un comunicado difundido el viernes.
«Hoy lamentamos la pérdida de un valioso colega, amigo y compañero de equipo», añadió.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la caída mientras el Parque Nacional y Reserva Denali enfrenta la pérdida de una integrante de su equipo de montañismo en una de las áreas más exigentes de Norteamérica.