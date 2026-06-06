Acusan a un sargento de Nueva Jersey por presunto robo a una periodista durante protesta
Publicado el06/06/2026 a las 11:30
- Policía acusado de hurto
- Recuperan equipo con AirTag
- Periodista cubría protesta migratoria
Un sargento de la policía de Nueva Jersey enfrenta cargos por presuntamente apropiarse del equipo fotográfico de una periodista que resultó herida mientras cubría una protesta frente a un centro de detención de inmigrantes en Newark.
Las autoridades informaron que el acusado es Darryl Brown, de 43 años y residente de Sparta Township, quien fue imputado por un cargo de hurto en tercer grado tras una investigación realizada por la Fiscalía General de Nueva Jersey y la Oficina de Integridad y Responsabilidad Pública.
El caso involucra a un agente del orden acusado de sustraer material de trabajo perteneciente a una fotoperiodista que cubría manifestaciones relacionadas con políticas migratorias, un hecho que ha derivado en una investigación estatal y en la suspensión del oficial.
La investigación apunta al presunto robo de equipo valorado en 10.000 dólares
Sargento de Nueva Jersey es acusado de robar $10,000 en equipo a una fotoperiodista durante una protesta | Haz clic aquí ⬇️ https://t.co/0YyXpOcwV6
— El Nuevo Día (@ElNuevoDia) June 5, 2026
Según los fiscales, Brown habría tomado cámaras y otros equipos fotográficos valorados en aproximadamente 10.000 dólares.
Segun USATODAY, los artículos pertenecían a una fotoperiodista de Associated Press que cubría las manifestaciones realizadas el pasado 30 de mayo frente a Delaney Hall.
De acuerdo con los investigadores, la periodista resultó herida durante la protesta y tuvo que ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.
Durante ese proceso dejó atrás una bolsa que contenía equipo profesional de fotografía.
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Las autoridades sostienen que Brown, quien había sido desplegado en la zona para atender la protesta, se apropió ilegalmente de la bolsa y de su contenido.
La acusación fue presentada después de que los investigadores lograran rastrear parte del equipo desaparecido.
La pesquisa incluyó evidencia tecnológica y registros obtenidos durante la investigación oficial.
Un Apple AirTag llevó a los investigadores hasta la vivienda del agente
Las autoridades indicaron que uno de los objetos desaparecidos tenía adherido un dispositivo Apple AirTag.
Según la denuncia penal, el periodista utilizó posteriormente ese dispositivo para rastrear la ubicación del equipo.
La información obtenida condujo a una vivienda en Sparta Township identificada por los investigadores como la residencia de Brown.
Posteriormente, el AirTag fue recuperado a varios kilómetros de ese lugar.
Los investigadores también revisaron las grabaciones captadas por la cámara corporal del agente durante la protesta.
La denuncia señala que las imágenes muestran a Brown interactuando con una bolsa oscura que coincide con la descripción del equipo extraviado.
El 3 de junio se ejecutó una orden de registro autorizada por un tribunal en la residencia del sargento.
Durante el operativo se recuperaron varios de los objetos desaparecidos.
Según las autoridades, algunos equipos todavía conservaban etiquetas con el nombre y el número de teléfono de la periodista.
La periodista cubría protestas frente a un centro de detención
El equipo pertenecía a Angelina Katsanis, fotoperiodista de Associated Press que cubría las manifestaciones frente a Delaney Hall.
Ese centro de detención de inmigrantes en Newark se ha convertido en un punto de concentración de protestas relacionadas con las políticas de control migratorio de la administración Trump.
Katsanis declaró a Associated Press que sufrió hematomas e inflamación después de recibir un golpe en la rodilla durante un enfrentamiento entre manifestantes y agentes del orden.
La periodista también afirmó que el presunto robo la dejó conmocionada.
La fiscal general Jennifer Davenport señaló que el caso demuestra el compromiso de las autoridades de investigar denuncias de mala conducta dentro de las fuerzas del orden.
«Absolutamente nadie está por encima de la ley», afirmó en un comunicado.
Por su parte, el fiscal del condado de Essex, Theodore N. Stephens II, informó que Brown fue suspendido sin sueldo mientras continúa el proceso.
«Cualquier conducta que socave la confianza pública en las fuerzas del orden es inaceptable y no será tolerada», declaró.
Si es declarado culpable, Brown podría enfrentar una pena de entre tres y cinco años de prisión, además de una multa de hasta 15.000 dólares, mientras las autoridades continúan con el proceso judicial.