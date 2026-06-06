Acusan a un sargento de Nueva Jersey por presunto robo a una periodista durante protesta

Policía acusado de hurto

Recuperan equipo con AirTag

Periodista cubría protesta migratoria

Un sargento de la policía de Nueva Jersey enfrenta cargos por presuntamente apropiarse del equipo fotográfico de una periodista que resultó herida mientras cubría una protesta frente a un centro de detención de inmigrantes en Newark.

Las autoridades informaron que el acusado es Darryl Brown, de 43 años y residente de Sparta Township, quien fue imputado por un cargo de hurto en tercer grado tras una investigación realizada por la Fiscalía General de Nueva Jersey y la Oficina de Integridad y Responsabilidad Pública.

El caso involucra a un agente del orden acusado de sustraer material de trabajo perteneciente a una fotoperiodista que cubría manifestaciones relacionadas con políticas migratorias, un hecho que ha derivado en una investigación estatal y en la suspensión del oficial.

La investigación apunta al presunto robo de equipo valorado en 10.000 dólares

Sargento de Nueva Jersey es acusado de robar $10,000 en equipo a una fotoperiodista durante una protesta | Haz clic aquí ⬇️ https://t.co/0YyXpOcwV6 — El Nuevo Día (@ElNuevoDia) June 5, 2026



Según los fiscales, Brown habría tomado cámaras y otros equipos fotográficos valorados en aproximadamente 10.000 dólares.

Segun USATODAY, los artículos pertenecían a una fotoperiodista de Associated Press que cubría las manifestaciones realizadas el pasado 30 de mayo frente a Delaney Hall.

De acuerdo con los investigadores, la periodista resultó herida durante la protesta y tuvo que ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

Durante ese proceso dejó atrás una bolsa que contenía equipo profesional de fotografía.

TE PUEDE INTERESAR :Guardaparques pierde la vida en accidente ocurrido en la montaña más alta de Estados Unidos

Las autoridades sostienen que Brown, quien había sido desplegado en la zona para atender la protesta, se apropió ilegalmente de la bolsa y de su contenido.

La acusación fue presentada después de que los investigadores lograran rastrear parte del equipo desaparecido.

La pesquisa incluyó evidencia tecnológica y registros obtenidos durante la investigación oficial.