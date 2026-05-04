Tiroteo en Oklahoma City

Sospechosos siguen prófugos

Violencia juvenil en aumento Una fiesta junto al lago Arcadia, en las afueras de Oklahoma City, terminó en caos la noche del domingo cuando un tiroteo dejó al menos 13 personas heridas y hospitalizadas. La balacera ocurrió alrededor de las 9 p.m., según informó la policía de Edmond, ciudad ubicada a unos 21 kilómetros al norte de la capital estatal. El lago, conocido por ser un destino recreativo para pesca, navegación y campamentos, se convirtió en escenario de pánico cuando comenzaron los disparos en medio de una multitud de jóvenes. Las autoridades señalaron que el ataque tuvo lugar durante una gran reunión al aire libre que congregaba principalmente a adultos jóvenes. Disparos en medio de la celebración De acuerdo con reportes locales, dos hombres que llevaban pasamontañas y estaban armados con pistolas abrieron fuego contra el grupo que participaba en la fiesta.

El ataque provocó escenas de confusión mientras asistentes buscaban refugio o intentaban abandonar el lugar apresuradamente. TE PUEDE INTERESAR: Crimen genera impacto: asesinan a la exreina de belleza Carolina Flores y crecen las sospechas familiares Inicialmente, la policía confirmó que al menos 10 víctimas habían sido trasladadas a hospitales en distintas condiciones de salud. Sin embargo, poco después se precisó que el número ascendía a 13 personas hospitalizadas, ya que algunos heridos llegaron por sus propios medios a centros médicos cercanos. Hospitales activan protocolos de emergencia Tres de los lesionados fueron atendidos en el Hospital Integris Health Edmond, mientras que otros diez ingresaron al Centro Médico Bautista Integris Health en Oklahoma City.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el rango de edad de las víctimas, aunque describieron la reunión como una fiesta con alta presencia de jóvenes. La policía calificó el incidente como una situación alarmante que generó preocupación entre familiares y residentes del área metropolitana. Equipos de investigación recorrieron la zona y comenzaron a entrevistar a víctimas y testigos para reconstruir lo ocurrido y tratar de identificar a los responsables. Edmond Oklahoma: At least 13 people were hospitalized after gunfire broke out Sunday night, May 3rd, at a gathering of young people. Police say shots were reported around 9 p.m., details indicate two suspects wearing ski masks opened fire on the crowd. pic.twitter.com/JTj9DiU9ac — Josh Ryan 🍁 (@joshryanjames) May 4, 2026

Sospechosos prófugos y sin detalles claros Los dos presuntos atacantes, descritos como hombres con el rostro cubierto, permanecen prófugos, según ‘CNN’. Las circunstancias exactas que detonaron el tiroteo aún no han sido esclarecidas, y las autoridades no han ofrecido información adicional sobre posibles motivos. El caso se suma a una preocupante serie de hechos violentos registrados durante el mismo fin de semana en distintos puntos del país.

Horas antes, un tiroteo en una fiesta posterior a un baile de graduación en Indianápolis dejó una mujer muerta y al menos dos personas heridas. Fin de semana marcado por la violencia armada Un día antes del ataque en Oklahoma, dos personas murieron y al menos diez resultaron heridas en otra fiesta en Amarillo, Texas, donde también participaban menores y adultos jóvenes. El episodio en el lago Arcadia se enmarca además en una tendencia más amplia de violencia armada en Estados Unidos. Según datos del Archivo de Violencia Armada, este año se han registrado más de 130 tiroteos masivos con cuatro o más víctimas en el país. En lo que va del año, al menos 278 jóvenes de entre 12 y 17 años han muerto por disparos y otros 796 han resultado heridos, de acuerdo con cifras citadas por medios nacionales.

Arcadia Lake Shooting Update – Edmond, OK—(Confirmed 2 deceased, 13 injured and 4 still in critical condition) A barrage of bullets erupted around 9 p.m. Sunday night during a large party at a campground near Arcadia Lake in Edmond, just north of Oklahoma City. At least 13… https://t.co/a3GXxDdOqf pic.twitter.com/w7m4NDIG2l — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) May 4, 2026