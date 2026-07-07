Tiroteo en parrillada de Coney Island deja cuatro niños entre los ocho heridos por disparos

Parrillada terminó en tragedia.

Cuatro niños fueron heridos.

Policía busca al atacante.

Un encuentro familiar por el feriado del 4 de julio terminó en una escena de terror en Coney Island, Brooklyn, después de que un hombre armado abriera fuego contra una vivienda donde se realizaba una parrillada, dejando ocho personas heridas, incluidos cuatro menores de edad.

El ataque movilizó a decenas de policías y equipos de emergencia durante la noche, mientras las autoridades iniciaban una intensa búsqueda del responsable, quien logró escapar tras realizar los disparos desde el exterior de la propiedad.

Un ataque inesperado convirtió una celebración familiar en una tragedia

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El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que el tiroteo ocurrió alrededor de las 10:35 p.m. del 4 de julio cerca de la calle W. 30th, en el área de Coney Island.

Según la investigación preliminar, el atacante llegó vestido completamente de negro y con una máscara de esquí.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, explicó que el sospechoso disparó por encima de una cerca hacia el patio donde varias familias participaban en una barbacoa.

Las autoridades indicaron que el agresor huyó del lugar inmediatamente después de realizar los disparos y, hasta el momento, no ha sido identificado.

La investigación continúa abierta mientras detectives revisan evidencia y recopilan testimonios de quienes presenciaron el ataque.

Los investigadores también analizan cámaras de vigilancia cercanas para reconstruir la ruta de escape del responsable.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos debido a que ocurrió durante una reunión familiar con numerosos niños presentes.

La policía mantiene un fuerte despliegue en la zona mientras continúa la búsqueda del sospechoso.