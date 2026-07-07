Tiroteo en parrillada de Coney Island deja cuatro niños entre los ocho heridos por disparos
Publicado el07/07/2026 a las 10:31
- Parrillada terminó en tragedia.
- Cuatro niños fueron heridos.
- Policía busca al atacante.
Un encuentro familiar por el feriado del 4 de julio terminó en una escena de terror en Coney Island, Brooklyn, después de que un hombre armado abriera fuego contra una vivienda donde se realizaba una parrillada, dejando ocho personas heridas, incluidos cuatro menores de edad.
El ataque movilizó a decenas de policías y equipos de emergencia durante la noche, mientras las autoridades iniciaban una intensa búsqueda del responsable, quien logró escapar tras realizar los disparos desde el exterior de la propiedad.
Un ataque inesperado convirtió una celebración familiar en una tragedia
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El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que el tiroteo ocurrió alrededor de las 10:35 p.m. del 4 de julio cerca de la calle W. 30th, en el área de Coney Island.
Según la investigación preliminar, el atacante llegó vestido completamente de negro y con una máscara de esquí.
La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, explicó que el sospechoso disparó por encima de una cerca hacia el patio donde varias familias participaban en una barbacoa.
Las autoridades indicaron que el agresor huyó del lugar inmediatamente después de realizar los disparos y, hasta el momento, no ha sido identificado.
La investigación continúa abierta mientras detectives revisan evidencia y recopilan testimonios de quienes presenciaron el ataque.
Los investigadores también analizan cámaras de vigilancia cercanas para reconstruir la ruta de escape del responsable.
El caso ha generado preocupación entre los vecinos debido a que ocurrió durante una reunión familiar con numerosos niños presentes.
La policía mantiene un fuerte despliegue en la zona mientras continúa la búsqueda del sospechoso.
Los niños heridos tienen entre 6 y 14 años y una joven permanece en estado crítico
BREAKING | Mass Shooting in Coney Island
The NYPD has confirmed a total of eight people were hurt during the outbreak of gunfire.
Police released updated identities of the victims during a press conference, with 6-, 7-, 12-, and 14-year-old children among those shot. pic.twitter.com/QxIrxSKmtA
— Citizen NYC (@CitizenAppNYC) July 6, 2026
Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad cuyas lesiones fueron detalladas por las autoridades.
- Un niño de 6 años recibió un disparo en el abdomen.
- Otro menor, de 7 años, sufrió impactos de bala en ambas piernas.
- Un niño de 12 años fue alcanzado por un disparo en una pierna.
- El adolescente de 14 años recibió una herida de bala en el muslo.
Jessica Tisch informó que los cuatro menores permanecen hospitalizados, pero se encuentran en condición estable.
Tres de los adultos lesionados también fueron reportados como estables tras recibir atención médica.
La víctima más grave es una mujer de 21 años que recibió un disparo en el estómago y permanece en estado crítico.
La policía también informó que entre los heridos hay un hombre de 37 años con una lesión de bala en el hombro.
Otra de las víctimas es un hombre de 33 años que recibió un impacto en el pecho.
Además, una mujer de 25 años sufrió una herida de bala en una de sus piernas.
Todos los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento de emergencia.
La policía busca determinar si el tiroteo está relacionado con otros hechos violentos
Las autoridades señalaron que, por ahora, no existen indicios de que el ataque fuera provocado por una pelea o una discusión entre los asistentes a la parrillada.
Jessica Tisch explicó que los investigadores tampoco han encontrado evidencia de algún altercado previo dentro de la reunión familiar.
Sin embargo, la policía analiza otra posible línea de investigación relacionada con hechos recientes ocurridos en el mismo sector.
La comisionada confirmó que los detectives investigan «si existe un vínculo» entre este ataque y un homicidio relacionado con pandillas registrado días antes en la misma cuadra.
Esa posibilidad forma parte de las principales hipótesis que actualmente revisan las autoridades.
Mientras tanto, el NYPD mantiene abierta la investigación y solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información.
Los detectives esperan que los videos de vigilancia y las declaraciones de testigos permitan identificar al responsable.
Hasta ahora no se han anunciado arrestos ni se ha revelado el posible motivo del ataque.
Durante la conferencia de prensa del 5 de julio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, condenó enérgicamente lo ocurrido.
«No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad», afirmó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, durante la conferencia de prensa del 5 de julio. «No lo toleraremos, la combatiremos con cada una de las herramientas a nuestra disposición».
Las autoridades reiteraron que continuarán trabajando para esclarecer el caso, identificar al atacante y determinar si este violento episodio forma parte de una cadena de hechos criminales ocurridos recientemente en Coney Island.
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FUENTE: Univision