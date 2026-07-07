Padre condenado a perpetua tras disparar contra tres de sus hijos en Michigan

Jeffery fue condenado a cadena perpetua en Michigan tras disparar contra tres de sus hijos; uno murió y dos quedaron heridos.

Padre condenado a perpetua.

Hijos enfrentan al agresor.

Tragedia conmociona Michigan. Un padre de familia en Port Huron, Michigan, pasará el resto de su vida en prisión después de ser declarado responsable del asesinato de uno de sus hijos y de atacar a otros dos menores durante un violento episodio ocurrido en septiembre de 2025. La sentencia fue emitida por el Tribunal de Circuito del condado de St. Clair, donde el juez Michael West condenó a Jeffery Smerer, de 45 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio de su hijo Kayleb Smerer, de 17 años. El tribunal condena el crimen como una tragedia imposible de describir Ver este video en su propia página → Además de la pena principal, Jeffery Smerer recibió condenas de entre 20 y 40 años de prisión por dos cargos de asalto con intención de cometer asesinato y dos cargos de abuso infantil en primer grado. También fue sentenciado a dos años de prisión por cada uno de los cinco cargos relacionados con el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, sanciones que se cumplirán de manera consecutiva respecto a la pena principal y simultáneamente entre sí. La audiencia de sentencia fue registrada por CourtTV y posteriormente difundida a través de su canal oficial de YouTube. Durante la audiencia, el juez Michael West reconoció que la declaración de culpabilidad evitó que la familia enfrentara un juicio con jurado, aunque dejó claro que ello no disminuía la gravedad de lo ocurrido. West calificó los hechos como «una tragedia más allá de toda descripción», al señalar el profundo daño causado a toda la familia por los actos del acusado.

Así ocurrió el ataque contra los hijos de Jeffery Smerer Los hechos ocurrieron la mañana del 11 de septiembre de 2025 en los apartamentos Glenview, donde los hijos de Smerer se preparaban para asistir a la escuela. Según la investigación presentada ante el tribunal, Kayleb Smerer se encontraba sentado en un sofá cuando recibió un disparo por la espalda efectuado por su propio padre. Posteriormente, Jeffery Smerer ingresó a las habitaciones de dos de sus hijos menores y también les disparó, provocándoles lesiones de extrema gravedad. Uno de los menores sobrevivientes quedó con importantes secuelas físicas, mientras que la hija del acusado permanece confinada a una silla de ruedas debido a las heridas sufridas durante el ataque. Antes de estos hechos, Smerer debía comparecer ese mismo día ante un tribunal por un cargo menor de exhibicionismo. El acusado había solicitado ser remitido a un tribunal especializado en salud mental, petición que fue rechazada debido a que no existía un diagnóstico médico que respaldara esa solicitud.

La defensa intentó argumentar problemas de salud mental Tras su detención, el abogado defensor David Kelley solicitó que su cliente fuera evaluado en el Centro de Psiquiatría Forense administrado por el estado. Durante el proceso judicial, especialistas analizaron el estado mental del acusado para determinar si reunía los requisitos legales para alegar locura como defensa. Sin embargo, Kelley informó durante la audiencia que los médicos concluyeron que Jeffery Smerer no cumplía con los criterios establecidos por la legislación para ser considerado legalmente inimputable por enfermedad mental. La defensa también recordó que el acusado no tenía antecedentes de violencia y sostuvo que el ataque no correspondía con su comportamiento previo. Kelley señaló además que Smerer atravesaba una situación personal complicada tras perder un empleo que había mantenido durante dos décadas y la vivienda familiar donde residía con sus hijos. El abogado añadió que la madre de los menores consideraba que el acusado no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando ocurrieron los disparos y que, por esa razón, prefería una condena inferior a la cadena perpetua.