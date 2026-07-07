Padre condenado a perpetua tras disparar contra tres de sus hijos en Michigan
Publicado el07/07/2026 a las 09:04
- Padre condenado a perpetua.
- Hijos enfrentan al agresor.
- Tragedia conmociona Michigan.
Un padre de familia en Port Huron, Michigan, pasará el resto de su vida en prisión después de ser declarado responsable del asesinato de uno de sus hijos y de atacar a otros dos menores durante un violento episodio ocurrido en septiembre de 2025.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Circuito del condado de St. Clair, donde el juez Michael West condenó a Jeffery Smerer, de 45 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio de su hijo Kayleb Smerer, de 17 años.
El tribunal condena el crimen como una tragedia imposible de describir
Ver este video en su propia página →
Además de la pena principal, Jeffery Smerer recibió condenas de entre 20 y 40 años de prisión por dos cargos de asalto con intención de cometer asesinato y dos cargos de abuso infantil en primer grado.
También fue sentenciado a dos años de prisión por cada uno de los cinco cargos relacionados con el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, sanciones que se cumplirán de manera consecutiva respecto a la pena principal y simultáneamente entre sí.
La audiencia de sentencia fue registrada por CourtTV y posteriormente difundida a través de su canal oficial de YouTube.
Durante la audiencia, el juez Michael West reconoció que la declaración de culpabilidad evitó que la familia enfrentara un juicio con jurado, aunque dejó claro que ello no disminuía la gravedad de lo ocurrido.
West calificó los hechos como «una tragedia más allá de toda descripción», al señalar el profundo daño causado a toda la familia por los actos del acusado.
Así ocurrió el ataque contra los hijos de Jeffery Smerer
Los hechos ocurrieron la mañana del 11 de septiembre de 2025 en los apartamentos Glenview, donde los hijos de Smerer se preparaban para asistir a la escuela.
Según la investigación presentada ante el tribunal, Kayleb Smerer se encontraba sentado en un sofá cuando recibió un disparo por la espalda efectuado por su propio padre.
Posteriormente, Jeffery Smerer ingresó a las habitaciones de dos de sus hijos menores y también les disparó, provocándoles lesiones de extrema gravedad.
Uno de los menores sobrevivientes quedó con importantes secuelas físicas, mientras que la hija del acusado permanece confinada a una silla de ruedas debido a las heridas sufridas durante el ataque.
Antes de estos hechos, Smerer debía comparecer ese mismo día ante un tribunal por un cargo menor de exhibicionismo.
El acusado había solicitado ser remitido a un tribunal especializado en salud mental, petición que fue rechazada debido a que no existía un diagnóstico médico que respaldara esa solicitud.
La defensa intentó argumentar problemas de salud mental
Tras su detención, el abogado defensor David Kelley solicitó que su cliente fuera evaluado en el Centro de Psiquiatría Forense administrado por el estado.
Durante el proceso judicial, especialistas analizaron el estado mental del acusado para determinar si reunía los requisitos legales para alegar locura como defensa.
Sin embargo, Kelley informó durante la audiencia que los médicos concluyeron que Jeffery Smerer no cumplía con los criterios establecidos por la legislación para ser considerado legalmente inimputable por enfermedad mental.
La defensa también recordó que el acusado no tenía antecedentes de violencia y sostuvo que el ataque no correspondía con su comportamiento previo.
Kelley señaló además que Smerer atravesaba una situación personal complicada tras perder un empleo que había mantenido durante dos décadas y la vivienda familiar donde residía con sus hijos.
El abogado añadió que la madre de los menores consideraba que el acusado no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando ocurrieron los disparos y que, por esa razón, prefería una condena inferior a la cadena perpetua.
Los hijos sobrevivientes enfrentaron a su padre durante la sentencia
Jeffery Smerer, who pleaded guilty to killing his son and shooting and injuring two of his other children was sentenced on Monday. Smerer shot and killed his 17-year-old son, and shot his 13-year-old son and 12-year-old daughter, who were critically injured in the incident. pic.twitter.com/1dwpUN1OqO
— Court TV (@CourtTV) June 30, 2026
Uno de los momentos más impactantes de la audiencia ocurrió cuando los tres hijos sobrevivientes ofrecieron declaraciones directamente frente a su padre.
Ayden Smerer, el hijo mayor y único que no resultó herido durante el ataque, recordó que incluso intentó forcejear con su padre para impedir que continuara disparando contra sus hermanos.
El joven afirmó que nunca logró comprender cómo un padre al que consideraba cariñoso pudo cometer un acto de esa magnitud, especialmente contra Kayleb.
«Te mereces la cadena perpetua, y más», dijo Ayden Smerer.
Más adelante añadió: «Todos en esta sala han experimentado problemas de salud mental. Nadie ha hecho las cosas que tú has hecho».
El hijo menor de 13 años también dirigió un duro mensaje a su padre.
«Te mereces todo lo que te espera», dijo el adolescente.
Luego agregó: «Puedes llorar todo lo que quieras, eso no cambiará ni una (maldita) cosa. Dejaste lisiada a mi hermana, mataste a mi hermano, a tus propios hijos a quienes amaste toda tu vida, solo para matar».
La hija sobreviviente habló con evidente dolor sobre la relación que mantenía con su padre antes del ataque.
«Él era el único papá que he tenido», declaró.
Después añadió: «Era mi mejor amigo, pero decidió que iba a lastimar a sus hijos por alguna razón, y nadie entenderá jamás por qué».
Por su parte, la fiscal asistente principal del condado de St. Clair, Emily Donnellon, sostuvo que, independientemente del debate sobre la salud mental del acusado, este tuvo tiempo suficiente para reflexionar antes de disparar contra sus hijos.
«La parte más trágica de toda esta situación, de las acciones que se tomaron ese día, es que las personas que resultaron más heridas son las que mayor confianza habían depositado en el Sr. Smerer, las que le tenían el mayor amor, las que estaban en la posición más vulnerable porque lo colocaron en esa posición de confianza», dijo Donnellon.
Te Puede Interesar: Familia de Charlie Kirk enfrenta por primera vez al acusado en un tribunal bajo máxima tensión
FUENTE: Univision