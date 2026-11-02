La policía de Fairfield, en el norte de California, busca al autor del tiroteo en Fairfield ocurrido la noche del viernes 30 de octubre en una tienda Spirit Halloween. Según informó EFE, murió una mujer embarazada y otras seis personas resultaron heridas. Hasta la mañana del domingo 1 de noviembre no se habían informado detenciones.

Los disparos se produjeron alrededor de las 8:30 p.m. (hora local) del viernes 30 de octubre, dentro de la tienda Spirit Halloween del centro comercial Solano Town Center.

Murió Constance Hages, de 31 años, y seis personas más resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico.

La policía cree, según información preliminar, que fue un "ataque dirigido". No hay detenidos y el FBI colabora en la investigación.

Lo que se sabe de las víctimas

La policía de Fairfield identificó a la fallecida como Constance Hages, de 31 años. En un comunicado publicado en redes sociales, el departamento indicó que la familia les dijo que ella estaba embarazada.

Entre los heridos hay tres hombres de 16, 19 y 32 años, que permanecen en estado crítico. Un hombre de 23 años fue hospitalizado y se encuentra estable. Otros dos hombres, de 19 y 43 años, recibieron atención por heridas de bala y ya fueron dados de alta.

Qué dice la policía

Según la información preliminar, los investigadores consideran que se trató de un "ataque dirigido" que se originó en un incidente en el que estaba involucrado un sospechoso dentro de la tienda. Las autoridades no han dado a conocer la identidad ni la descripción de esa persona, ni han precisado el motivo.

En declaraciones recogidas por EFE, la policía afirmó: "Los detectives siguen investigando activamente este caso, revisando las grabaciones de video y otras pruebas para identificar al responsable de este atroz acto de violencia".

En un mensaje del sábado 31 de octubre, difundido por CBS News Sacramento, el departamento reconoció el impacto en la comunidad: "Reconocemos la preocupación y la incertidumbre que este incidente ha creado en toda nuestra comunidad, en especial con los muchos eventos y celebraciones de Halloween previstos para hoy". La oficina del FBI en Sacramento acudió al lugar y ayuda en las pesquisas, según la misma cadena.

Cierre de la tienda y reacción en Fairfield