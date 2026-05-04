Tiroteo cerca Casa Blanca

Sospechoso y menor heridos

Servicio Secreto responde ataque

Un tiroteo registrado este lunes en las inmediaciones de la Casa Blanca dejó a dos personas heridas, entre ellas un menor de edad, tras un enfrentamiento entre un sospechoso armado y agentes del Servicio Secreto.

El incidente ocurrió en una de las zonas más vigiladas de Washington, generando una rápida respuesta de seguridad y activando protocolos dentro del complejo presidencial.

Las autoridades informaron que no existen indicios de que el hecho esté vinculado con el paso previo del convoy del vicepresidente JD Vance por el área.

Enfrentamiento armado en zona cercana a la Casa Blanca

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Segun la agencia EFE, el tiroteo se produjo en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington.

De acuerdo con el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, agentes de paisano que patrullaban el perímetro detectaron a un hombre que parecía portar un arma de fuego.