Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja heridos y activa alerta de seguridad
Tiroteo cerca Casa Blanca Sospechoso y menor heridos Servicio Secreto responde ataque Un tiroteo registrado este lunes en las inmediaciones de la Casa Blanca dejó a dos personas heridas, entre ellas un menor de edad, tras un enfrentamiento entre un sospechoso armado y agentes del Servicio Secreto. El incidente ocurrió en una de las zonas […]
Publicado el04/05/2026 a las 15:22
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Un tiroteo registrado este lunes en las inmediaciones de la Casa Blanca dejó a dos personas heridas, entre ellas un menor de edad, tras un enfrentamiento entre un sospechoso armado y agentes del Servicio Secreto.
El incidente ocurrió en una de las zonas más vigiladas de Washington, generando una rápida respuesta de seguridad y activando protocolos dentro del complejo presidencial.
Las autoridades informaron que no existen indicios de que el hecho esté vinculado con el paso previo del convoy del vicepresidente JD Vance por el área.
Enfrentamiento armado en zona cercana a la Casa Blanca
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Segun la agencia EFE, el tiroteo se produjo en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington.
De acuerdo con el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, agentes de paisano que patrullaban el perímetro detectaron a un hombre que parecía portar un arma de fuego.
Cuando los agentes se aproximaron para abordarlo, el sospechoso huyó brevemente a pie.
En ese momento, el individuo sacó un arma y abrió fuego contra los oficiales.
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Los agentes respondieron al ataque y lograron herir al sospechoso.
El hombre fue posteriormente trasladado a un hospital, aunque no se han dado detalles sobre su estado de salud.
Menor resulta herido durante el tiroteo
🚨 El Servicio Secreto de Estados Unidos respondió a un tiroteo cerca de la Casa Blanca.
Se confirmó que un hombre fue baleado por fuerzas del orden, lo que provocó el cierre temporal del complejo.
Donald Trump encabezaba un evento dentro de la residencia y, por ahora, no se… pic.twitter.com/4IVV2fQaPz
— Fernanda Familiar (@qtf) May 4, 2026
Durante el intercambio de disparos, un transeúnte menor de edad resultó herido.
Las autoridades indicaron que el menor fue alcanzado por disparos efectuados por el sospechoso.
A pesar de la gravedad del incidente, se confirmó que su vida no corre peligro.
El hecho generó preocupación debido a la presencia de civiles en la zona en el momento del tiroteo.
La rápida intervención de los agentes permitió contener la situación en un área altamente sensible.
Activan protocolos de seguridad en la Casa Blanca
Tras el incidente, se activaron medidas de seguridad dentro del complejo presidencial.
Los reporteros que se encontraban trabajando en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados temporalmente en la sala de prensa.
Este procedimiento forma parte de los protocolos establecidos ante situaciones de riesgo en las inmediaciones del recinto.
A pesar del tiroteo, las actividades oficiales continuaron sin interrupciones.
El presidente Donald Trump participó al mismo tiempo en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca junto a pequeños empresarios.
El suceso se produjo pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente JD Vance transitara por la zona.
Sin embargo, las autoridades aclararon que no hay indicios que relacionen ambos eventos.
El caso permanece bajo investigación mientras se esclarecen los detalles del ataque y las circunstancias que llevaron al enfrentamiento armado.