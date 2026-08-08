Tifón Dolphin amenaza el este de China: cierran escuelas y sitios turísticos ante riesgo de inundaciones

China activa respuesta de emergencia

Dolphin amenaza con inundaciones graves

Cierran escuelas y sitios turísticos

El tifón Dolphin avanza hacia el este de China y mantiene bajo alerta a varias zonas ante la llegada de fuertes lluvias y poderosos vientos.

Las autoridades comenzaron a cerrar escuelas, sitios turísticos y actividades acuáticas mientras la tormenta se aproxima a tierra.

Por qué importa: Dolphin amenaza con provocar graves inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas de Zhejiang, Fujian y áreas cercanas.

El tifón Dolphin se dirigía este sábado hacia el este de China, mientras las autoridades intensificaban las medidas preventivas.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta fueron estimados en aproximadamente 162 kilómetros por hora, equivalentes a unas 101 millas por hora.

Tifón Dolphin avanza con vientos de hasta 162 kilómetros por hora

Typhoon Dolphin lashes Japan’s southern Okinawa prefecture, injuring six people and cutting power to more than 50,000 buildings, while China shuts ports and halts ferries ahead of storm’s expected arrival on its east coast pic.twitter.com/iLnoQqBDhp — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 8, 2026

Además de sus fuertes vientos, Dolphin provocará lluvias intensas durante su avance hacia territorio chino, según ABC News.

Las precipitaciones representan una de las principales amenazas relacionadas con la tormenta debido al riesgo de graves inundaciones.

También existe preocupación por posibles deslizamientos de tierra en las áreas que reciban las mayores cantidades de lluvia.

Se espera que el tifón golpee la provincia de Zhejiang y el norte de la vecina provincia de Fujian.

La llegada de Dolphin a esas zonas está prevista para última hora del domingo.

Shanghái también se encuentra dentro de la trayectoria de la tormenta mientras continúa su desplazamiento.