Tifón Dolphin amenaza el este de China: cierran escuelas y sitios turísticos ante riesgo de inundaciones
Publicado el08/08/2026 a las 11:58
- China activa respuesta de emergencia
- Dolphin amenaza con inundaciones graves
- Cierran escuelas y sitios turísticos
El tifón Dolphin avanza hacia el este de China y mantiene bajo alerta a varias zonas ante la llegada de fuertes lluvias y poderosos vientos.
Las autoridades comenzaron a cerrar escuelas, sitios turísticos y actividades acuáticas mientras la tormenta se aproxima a tierra.
Por qué importa: Dolphin amenaza con provocar graves inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas de Zhejiang, Fujian y áreas cercanas.
El tifón Dolphin se dirigía este sábado hacia el este de China, mientras las autoridades intensificaban las medidas preventivas.
Los vientos máximos sostenidos de la tormenta fueron estimados en aproximadamente 162 kilómetros por hora, equivalentes a unas 101 millas por hora.
Tifón Dolphin avanza con vientos de hasta 162 kilómetros por hora
Typhoon Dolphin lashes Japan’s southern Okinawa prefecture, injuring six people and cutting power to more than 50,000 buildings, while China shuts ports and halts ferries ahead of storm’s expected arrival on its east coast pic.twitter.com/iLnoQqBDhp
— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 8, 2026
Además de sus fuertes vientos, Dolphin provocará lluvias intensas durante su avance hacia territorio chino, según ABC News.
Las precipitaciones representan una de las principales amenazas relacionadas con la tormenta debido al riesgo de graves inundaciones.
También existe preocupación por posibles deslizamientos de tierra en las áreas que reciban las mayores cantidades de lluvia.
Se espera que el tifón golpee la provincia de Zhejiang y el norte de la vecina provincia de Fujian.
La llegada de Dolphin a esas zonas está prevista para última hora del domingo.
Shanghái también se encuentra dentro de la trayectoria de la tormenta mientras continúa su desplazamiento.
China activa respuesta de emergencia y cierra escuelas
China Braces for Typhoon Dolphin as Severe Weather Approaches 🇨🇳🌪️
China is preparing for severe weather as Typhoon Dolphin approaches, with authorities closely monitoring the storm’s path, rainfall, strong winds and potential impact.#China #TyphoonDolphin #WeatherAlert pic.twitter.com/EERAJ9fEfP
— Blinknews (@Blinknewsbnn) August 8, 2026
Ante el avance de Dolphin, las autoridades nacionales declararon el nivel III de respuesta de emergencia.
Este nivel representa el segundo más bajo dentro del sistema de respuesta de emergencia mencionado por las autoridades.
Las medidas también comenzaron a sentirse directamente en las comunidades ubicadas dentro de las zonas amenazadas.
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En Ningbo, una de las ciudades más grandes de la provincia de Zhejiang, las autoridades ordenaron el cierre de escuelas.
La suspensión también alcanza a otros centros educativos durante este fin de semana.
La decisión busca limitar las actividades mientras las condiciones meteorológicas empeoran por la aproximación del tifón.
El avance de Dolphin mantiene especialmente bajo vigilancia a Zhejiang debido a la llegada prevista de la tormenta durante el domingo.
El norte de Fujian también permanece dentro de las zonas donde se espera el impacto del sistema.
Sitios turísticos, transbordadores y cruceros suspenden actividades
Las restricciones no se limitan a las escuelas y otros centros educativos.
Muchos destinos turísticos de Zhejiang permanecerán cerrados durante el sábado y el domingo ante la amenaza provocada por Dolphin.
Las autoridades también suspendieron todas las actividades acuáticas durante el periodo de alerta.
La medida incluye los servicios de transbordadores y los cruceros que operan en las áreas afectadas por las restricciones.
Los cierres ocurren mientras la tormenta continúa acercándose a tierra con fuertes vientos y la amenaza de lluvias intensas.
El riesgo de inundaciones y deslizamientos se mantendrá como una de las principales preocupaciones durante el avance del tifón.
Zhejiang y el norte de Fujian esperan el impacto de Dolphin a última hora del domingo.
Mientras tanto, Shanghái permanece en la trayectoria prevista de la tormenta.
Las autoridades mantienen activada la respuesta de emergencia mientras escuelas, destinos turísticos y actividades acuáticas permanecen suspendidos ante la llegada del tifón.