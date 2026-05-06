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NBCUniversal Telemundo anunció este miércoles la renovación de los derechos televisivos en español de las selecciones masculina y femenina de fútbol de Estados Unidos hasta el año 2030.

El acuerdo permitirá que la cadena continúe transmitiendo en exclusiva para todo el territorio estadounidense los partidos de ambos equipos nacionales.

La empresa confirmó que los encuentros podrán verse a través de Telemundo, Universo, Peacock y las plataformas digitales de Telemundo.

También estará disponible contenido en Telemundo Deportes Ahora, el canal FAST de la compañía.

“Nos entusiasma extender nuestra alianza con US Soccer y continuar siendo la casa en español de las selecciones nacionales masculina y femenina de Estados Unidos”, expresó Joaquin Duro, vicepresidente ejecutivo y jefe de transmisiones en vivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises.