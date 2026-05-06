Telemundo renueva derechos del soccer estadounidense en español hasta 2030
Telemundo mantiene derechos futbolísticos EEUU jugará grandes torneos Fútbol crece entre latinos NBCUniversal Telemundo anunció este miércoles la renovación de los derechos televisivos en español de las selecciones masculina y femenina de fútbol de Estados Unidos hasta el año 2030. El acuerdo permitirá que la cadena continúe transmitiendo en exclusiva para todo el territorio estadounidense […]
Publicado el06/05/2026 a las 15:29
- Telemundo mantiene derechos futbolísticos
- EEUU jugará grandes torneos
- Fútbol crece entre latinos
NBCUniversal Telemundo anunció este miércoles la renovación de los derechos televisivos en español de las selecciones masculina y femenina de fútbol de Estados Unidos hasta el año 2030.
El acuerdo permitirá que la cadena continúe transmitiendo en exclusiva para todo el territorio estadounidense los partidos de ambos equipos nacionales.
La empresa confirmó que los encuentros podrán verse a través de Telemundo, Universo, Peacock y las plataformas digitales de Telemundo.
También estará disponible contenido en Telemundo Deportes Ahora, el canal FAST de la compañía.
“Nos entusiasma extender nuestra alianza con US Soccer y continuar siendo la casa en español de las selecciones nacionales masculina y femenina de Estados Unidos”, expresó Joaquin Duro, vicepresidente ejecutivo y jefe de transmisiones en vivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises.
La renovación consolida la presencia de Telemundo dentro de las transmisiones deportivas en español en Estados Unidos.
El acuerdo incluye más de 20 partidos al año
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Segun la agencia EFE, bajo el nuevo contrato, Telemundo transmitirá más de 20 partidos anuales de las selecciones masculina y femenina de Estados Unidos.
La programación incluirá amistosos internacionales y torneos organizados por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.
Entre las competencias confirmadas se encuentra la CONCACAF Nations League.
También se mantendrá la cobertura de la SheBelieves Cup, torneo invitacional en el que participa la selección femenina estadounidense como anfitriona.
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Los encuentros estarán distribuidos entre televisión abierta, plataformas digitales y servicios de streaming.
La renovación permitirá a Telemundo seguir fortaleciendo su oferta deportiva en español dentro del mercado estadounidense.
El acuerdo llega en un momento clave para el fútbol en Estados Unidos, especialmente por la cercanía de grandes eventos internacionales.
Estados Unidos se prepara para grandes torneos internacionales
Durante el periodo cubierto por el nuevo acuerdo, la selección masculina disputará el Mundial 2026 como anfitriona junto a Canadá y México.
El equipo estadounidense también buscará su clasificación al Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030.
Por su parte, la selección femenina aparece como una de las favoritas para competir en el Mundial de Brasil 2027.
Ambos equipos nacionales también serán anfitriones durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La renovación de derechos garantiza a Telemundo la transmisión de varios de los eventos futbolísticos más importantes de la próxima década.
La compañía ya mantiene una fuerte presencia dentro de las transmisiones deportivas internacionales.
Actualmente ofrece la Premier League en español para Estados Unidos.
Además, transmitirá el próximo Mundial de fútbol que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
El fútbol continúa creciendo entre la audiencia latina
Estados Unidos vive actualmente un momento de creciente interés por el fútbol.
La llegada de Lionel Messi a la MLS ayudó a incrementar la atención alrededor del deporte en el país.
El crecimiento de la comunidad latina también ha impulsado la expansión del fútbol dentro del mercado estadounidense.
Telemundo ha reforzado en los últimos años su apuesta por las transmisiones deportivas dirigidas a la audiencia hispana.
La renovación con US Soccer asegura que la cadena mantendrá una posición importante dentro de la cobertura futbolística en español hasta el final de la década.
El acuerdo también refleja el crecimiento comercial y mediático que el fútbol ha alcanzado en Estados Unidos en los últimos años.