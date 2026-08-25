Target retira disfraz infantil tras acusaciones de racismo y pide disculpas

La cadena estadounidense Target retiró de sus tiendas y plataformas digitales un disfraz infantil de Halloween después de recibir fuertes críticas de consumidores que aseguraban que su diseño recordaba al blackface y a antiguas representaciones racistas.

El producto era comercializado como “Kids’ Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Costume” bajo Hyde and EEK Boutique, la marca de temporada de la compañía.

Target admite que cometió un error

Tras la polémica, Target reconoció que el disfraz nunca debió llegar a sus tiendas.

“Como empresa, somos conscientes de que nos hemos equivocado y lo lamentamos profundamente”, señaló la compañía.

Target calificó el producto como ofensivo, confirmó que dejó de venderlo y aseguró que está investigando cómo logró superar sus procesos internos de aprobación.

La compañía no identificó públicamente al diseñador del disfraz.

¿Por qué el disfraz de Target provocó polémica?