Target retira disfraz infantil tras acusaciones de racismo y pide disculpas
Publicado el25/08/2026 a las 03:03
La cadena estadounidense Target retiró de sus tiendas y plataformas digitales un disfraz infantil de Halloween después de recibir fuertes críticas de consumidores que aseguraban que su diseño recordaba al blackface y a antiguas representaciones racistas.
El producto era comercializado como “Kids’ Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Costume” bajo Hyde and EEK Boutique, la marca de temporada de la compañía.
Target admite que cometió un error
How bad could the costume b-
oh. https://t.co/MVysynPCK2 pic.twitter.com/Oi4U7ixdUZ
— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) August 25, 2026
Tras la polémica, Target reconoció que el disfraz nunca debió llegar a sus tiendas.
“Como empresa, somos conscientes de que nos hemos equivocado y lo lamentamos profundamente”, señaló la compañía.
Target calificó el producto como ofensivo, confirmó que dejó de venderlo y aseguró que está investigando cómo logró superar sus procesos internos de aprobación.
La compañía no identificó públicamente al diseñador del disfraz.
¿Por qué el disfraz de Target provocó polémica?
Las críticas se concentraron en elementos del diseño que algunos consumidores relacionaron con el blackface, una práctica históricamente utilizada en Estados Unidos para caricaturizar de forma racista a las personas negras.
La propia compañía reconoció que el incidente resultaba “especialmente hiriente” para sus clientes, empleados y socios negros.
Las críticas rápidamente se extendieron por las redes sociales y volvieron a colocar las políticas internas de Target bajo escrutinio.
La polémica llega tras cambios en las políticas de diversidad
Target issues apology over ‘Jim Crow’ kids’ Halloween costume pic.twitter.com/iDAheRvwd5
— RT (@RT_com) August 25, 2026
El incidente ocurre después de que Target modificara algunas de sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
La compañía también había enfrentado controversias relacionadas con su Colección Orgullo de 2023.
Sheletta Brundidge, empresaria de Mineápolis, cuestionó si los cambios internos de la empresa pudieron influir en que un producto de estas características llegara hasta los consumidores.
Target intenta recuperar sus ventas
An apology from us: We pulled an offensive Halloween costume that should never have been part of our assortment. It is no longer for sale. As a company, we got this wrong, and we are deeply sorry. We know this is especially hurtful for our Black guests, team members and partners.…
— Target News (@TargetNews) August 24, 2026
La controversia llega además en un momento delicado para la cadena, que intenta fortalecer sus ventas y competir con gigantes como Walmart y Costco.
Target ha apostado por reducir precios y renovar parte de su mercancía para recuperar compradores.
El analista de Morningstar Brett Husslein advirtió que este tipo de controversias aparecen precisamente cuando la compañía intenta recuperar la fortaleza de su marca.
Por ahora, Target retiró completamente el disfraz y aseguró que revisará sus procesos para determinar cómo fue aprobado y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.