Condenan a muerte a Tanner Horner tras asesinato de menor que estremeció a Texas
Jurado dicta pena capital Asesinato de Athena Strand Caso impacta a Texas Un jurado en Texas dictó la pena de muerte contra Tanner Horner, de 34 años, tras declararse culpable del secuestro y asesinato de la niña Athena Strand. El caso se resolvió después de que el acusado admitiera los hechos el pasado 7 de […]
Publicado el05/05/2026 a las 14:40
- Jurado dicta pena capital
- Asesinato de Athena Strand
- Caso impacta a Texas
Un jurado en Texas dictó la pena de muerte contra Tanner Horner, de 34 años, tras declararse culpable del secuestro y asesinato de la niña Athena Strand.
El caso se resolvió después de que el acusado admitiera los hechos el pasado 7 de abril, dejando en manos del jurado la decisión entre cadena perpetua o pena capital.
La sentencia se alcanzó tras un juicio que incluyó pruebas y testimonios durante casi 20 días.
El veredicto refleja la gravedad del crimen y la rapidez con la que el jurado llegó a una decisión.
El caso generó impacto por la naturaleza del delito y la evidencia presentada.
También derivó en acciones posteriores por parte de la familia de la víctima.
Jurado decide pena de muerte tras breve deliberación
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Segun la agencia EFE, el jurado deliberó durante tres horas antes de emitir el veredicto de pena de muerte por inyección letal.
Durante el juicio, los miembros del jurado revisaron pruebas audiovisuales del interior de la camioneta.
Estas evidencias documentaban la última interacción entre el acusado y la menor.
También escucharon testimonios de ambas partes, incluidos familiares de la víctima y del acusado.
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El fiscal James Stainton calificó el caso como “lo peor de lo peor”.
Argumentó la falta de arrepentimiento de Horner para solicitar la pena capital.
Por su parte, la defensa pidió cadena perpetua.
Alegó que el acusado tuvo una infancia difícil y padecía enfermedades mentales.
Detalles del crimen y hallazgo del cuerpo
Horner trabajaba como conductor de reparto de FedEx.
Acudió a entregar un paquete a la casa del padre de Athena en Paradise, cerca de Dallas.
Según los fiscales, decidió secuestrar a la niña y llevársela en su camioneta.
Allí la estranguló.
El cuerpo de Athena fue encontrado dos días después de su desaparición.
Estaba a casi 10 kilómetros de la vivienda.
El acusado afirmó que actuó en un momento de “pánico”.
Dijo que golpeó a la niña al dar marcha atrás con el vehículo.
Posteriormente la estranguló tras escuchar que ella diría lo ocurrido a su padre.
Horner no conocía previamente a la víctima.
Reacción de la familia y consecuencias del caso
Horner escuchó la sentencia sin mostrar emociones.
Respondió “sí, su señoría” cuando el juez le preguntó sobre la apelación automática.
Tras el veredicto, un tío de la niña, Elijah Strand, habló en nombre de la familia.
Se dirigió al acusado y afirmó que destruyó una familia y causó un dolor duradero.
La madre de Athena, Maitlyn Gandy, impulsó acciones tras el caso.
Creó una organización en honor a su hija.
También contribuyó a establecer la “alerta de Athena” en Texas.
Este sistema permite alertar sobre niños desaparecidos en un radio de 160 kilómetros.
No es necesario contar con pruebas para activar la alerta.
El caso dejó una huella tanto en la familia como en las medidas de respuesta ante desapariciones.