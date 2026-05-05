Jurado dicta pena capital

Asesinato de Athena Strand

Caso impacta a Texas

Un jurado en Texas dictó la pena de muerte contra Tanner Horner, de 34 años, tras declararse culpable del secuestro y asesinato de la niña Athena Strand.

El caso se resolvió después de que el acusado admitiera los hechos el pasado 7 de abril, dejando en manos del jurado la decisión entre cadena perpetua o pena capital.

La sentencia se alcanzó tras un juicio que incluyó pruebas y testimonios durante casi 20 días.

El veredicto refleja la gravedad del crimen y la rapidez con la que el jurado llegó a una decisión.

El caso generó impacto por la naturaleza del delito y la evidencia presentada.