Super El Niño se fortalece

Menos huracanes atlánticos

Más lluvias en sur

El Pacífico central está enviando señales claras de que un evento de El Niño se está intensificando con rapidez y podría convertirse en un “Super El Niño” en los próximos meses.

Los registros recientes muestran que la temperatura del agua ya alcanzó el umbral clave de 0,5 grados Celsius, punto que marca oficialmente el desarrollo del fenómeno.

Este cambio no solo alteraría los patrones globales del clima, sino que tendría efectos directos en la temporada de huracanes del Atlántico.

De confirmarse la tendencia, el impacto se sentiría tanto en las costas estadounidenses como en amplias regiones del sur del país durante el invierno.

Qué significa un Super El Niño

El Niño forma parte del ciclo climático conocido como ENSO, que describe variaciones periódicas en la temperatura del Pacífico ecuatorial.