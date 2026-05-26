Crisis en centros de ICE dispara alarmas por suicidios y autolesiones
Publicado el25/05/2026 a las 15:38
- Crecen suicidios en ICE
- Aumentan crisis de salud
- Denuncian fallas en centros
Las llamadas al 911 desde centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos reflejan un aumento de crisis de salud mental y casos graves de autolesiones.
Documentos obtenidos por NBC News revelan más de 1,000 llamadas de emergencia realizadas durante el último año desde al menos seis centros de detención en Washington, California, Georgia, Michigan y Texas.
Entre los incidentes reportados figuran intentos de suicidio, cortes en las muñecas, ingestión de químicos de limpieza y personas que tragaron cuchillas de afeitar.
El incremento de suicidios y autolesiones coincide con la expansión de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
ICE mantiene actualmente detenidas a casi 60,000 personas, frente a las aproximadamente 34,000 registradas durante la Administración Biden.
Los detenidos también permanecen más tiempo bajo custodia, con un promedio actual de 50 días frente a los 36 registrados anteriormente.
Llamadas de emergencia revelan crisis dentro de centros de ICE
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Segun telemundo, uno de los casos ocurrió cuatro días antes de Navidad en un centro de detención del sur de Texas.
Una inmigrante embarazada de 33 años comenzó a golpearse la cabeza contra una pared.
Los guardias intentaron trasladarla a un hospital, pero ella se negó.
Posteriormente llamaron al 911.
Los registros obtenidos por NBC News muestran al menos 28 incidentes graves relacionados con autolesiones.
Las autoridades documentaron casos de detenidos que bebieron productos químicos de limpieza o se cortaron las muñecas.
Otros reportes incluyen personas con “psicosis aguda” y alteraciones severas del estado mental.
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En Michigan, un detenido dejó de tomar medicamentos psiquiátricos, dejó de comer durante ocho días y terminó desmayándose en su celda.
Otro inmigrante identificado como Gabriel Leiva fue aislado después de mostrarse rebelde dentro del centro de detención North Lake Michigan.
Según documentos policiales, Leiva pidió a los guardias que lo mataran.
Posteriormente utilizó su ropa para fabricar una soga e intentar suicidarse.
Los guardias lograron intervenir y llamaron al 911.
Suicidios bajo custodia alcanzan cifra récord
En lo que va de 2025 se han registrado cinco muertes por suicidio en centros de detención de ICE.
La cifra ya representa el nivel más alto en dos décadas y todavía no ha terminado la mitad del año.
Durante los cuatro años del Gobierno anterior se reportaron dos suicidios.
Según datos de ICE, el número total de muertes bajo custodia se triplicó en comparación con el año anterior.
El Dr. Sanjay Basu, epidemiólogo y médico de la Universidad de California en San Francisco, aseguró que las autolesiones son una señal de que algo “está yendo muy mal”.
“Si se observa un aumento, esto indica que hay un grupo mucho mayor de personas que sufren problemas de salud mental”, afirmó.
Basu también señaló que muchas de estas muertes serían “altamente evitables” si ICE cumpliera adecuadamente con los protocolos de prevención del suicidio.
Las normas contemplan evaluaciones tempranas y monitoreo frecuente de personas con tendencias suicidas.
Sin embargo, inspecciones recientes revelaron fallas graves en algunos centros.
En el Centro de Detención Stewart, en Georgia, los inspectores detectaron que no todo el personal había completado la capacitación en prevención del suicidio.
Los reportes también muestran que algunos detenidos considerados en riesgo no eran monitoreados cada 15 minutos como exigen las normas de ICE.
En algunos casos, los controles tardaban hasta 125 minutos.
Menos inspecciones y más cuestionamientos sobre condiciones
Mientras el número de detenidos aumentó, las inspecciones disminuyeron.
Al menos cuatro oficinas dentro del Departamento de Seguridad Nacional realizaban inspecciones en instalaciones de ICE, pero dos fueron desmanteladas.
El representante demócrata Mike Levin aseguró que recientemente no pudo hablar libremente con detenidos durante una visita sorpresa al Centro de Detención Otay Mesa.
Según explicó, las nuevas políticas exigen entregar nombres de detenidos con anticipación y contar con formularios de autorización firmados.
“Así que simplemente nos lo están poniendo más difícil”, declaró Levin a NBC News.
Los grupos defensores de inmigrantes llevan años denunciando condiciones deficientes en estos centros.
Las críticas incluyen hacinamiento, bajas temperaturas, falta de higiene y largos períodos de incertidumbre sobre posibles liberaciones.
Más de 20,000 personas detenidas actualmente por ICE no tienen antecedentes penales distintos a infracciones migratorias.
Durante el segundo mandato de Trump se han registrado nueve suicidios, todos de hombres entre 19 y 45 años.
Dos de ellos no tenían antecedentes penales.
Todos los casos parecen haber ocurrido por ahorcamiento.
ICE afirmó en un comunicado que la agencia mantiene protocolos estrictos de prevención e intervención.
“El personal sigue un estricto protocolo de prevención e intervención para garantizar que se proteja la salud y el bienestar del detenido”, señaló un portavoz.
Sin embargo, el DHS rechazó responder preguntas específicas sobre los casos reportados y no ofreció comentarios sobre el aumento récord de suicidios.