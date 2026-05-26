Crisis en centros de ICE dispara alarmas por suicidios y autolesiones

Crecen suicidios en ICE

Aumentan crisis de salud

Denuncian fallas en centros

Las llamadas al 911 desde centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos reflejan un aumento de crisis de salud mental y casos graves de autolesiones.

Documentos obtenidos por NBC News revelan más de 1,000 llamadas de emergencia realizadas durante el último año desde al menos seis centros de detención en Washington, California, Georgia, Michigan y Texas.

Entre los incidentes reportados figuran intentos de suicidio, cortes en las muñecas, ingestión de químicos de limpieza y personas que tragaron cuchillas de afeitar.

El incremento de suicidios y autolesiones coincide con la expansión de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

ICE mantiene actualmente detenidas a casi 60,000 personas, frente a las aproximadamente 34,000 registradas durante la Administración Biden.

Los detenidos también permanecen más tiempo bajo custodia, con un promedio actual de 50 días frente a los 36 registrados anteriormente.

Llamadas de emergencia revelan crisis dentro de centros de ICE

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Segun telemundo, uno de los casos ocurrió cuatro días antes de Navidad en un centro de detención del sur de Texas.

Una inmigrante embarazada de 33 años comenzó a golpearse la cabeza contra una pared.

Los guardias intentaron trasladarla a un hospital, pero ella se negó.

Posteriormente llamaron al 911.

Los registros obtenidos por NBC News muestran al menos 28 incidentes graves relacionados con autolesiones.

Las autoridades documentaron casos de detenidos que bebieron productos químicos de limpieza o se cortaron las muñecas.

Otros reportes incluyen personas con “psicosis aguda” y alteraciones severas del estado mental.

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En Michigan, un detenido dejó de tomar medicamentos psiquiátricos, dejó de comer durante ocho días y terminó desmayándose en su celda.

Otro inmigrante identificado como Gabriel Leiva fue aislado después de mostrarse rebelde dentro del centro de detención North Lake Michigan.

Según documentos policiales, Leiva pidió a los guardias que lo mataran.

Posteriormente utilizó su ropa para fabricar una soga e intentar suicidarse.

Los guardias lograron intervenir y llamaron al 911.