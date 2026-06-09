San Antonio revive las Finales tras vencer a los Knicks

Las Finales de la NBA volvieron al legendario Madison Square Garden por primera vez desde 1999, pero la fiesta completa para los aficionados de Nueva York tendrá que esperar.

Los New York Knicks llegaron a casa con una cómoda ventaja de 2-0 tras ganar los dos primeros encuentros en San Antonio, aunque los San Antonio Spurs respondieron en el momento más importante para mantenerse con vida en la serie.

Spurs frenan la racha de Nueva York

El conjunto texano consiguió una valiosa victoria en el Juego 3 y puso fin a la impresionante racha de 13 triunfos consecutivos de los Knicks.

San Antonio mostró mayor intensidad desde el inicio y logró controlar los momentos clave del encuentro para llevarse un triunfo que cambia la dinámica de las Finales.

La serie sigue abierta

Con el resultado, Nueva York mantiene la ventaja global de 2-1, pero los Spurs recuperaron la confianza y ahora buscarán igualar la serie antes de regresar a Texas.

La victoria representa un impulso anímico importante para una franquicia que parecía contra las cuerdas tras perder los dos primeros partidos en casa.

El Juego 4 será clave