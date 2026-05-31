Spurs regresan a las Finales de la NBA
Publicado el31/05/2026 a las 05:12
San Antonio está de vuelta en la élite. Con Victor Wembanyama como figura, los Spurs vencieron 111-103 al Oklahoma City Thunder en el Juego 7 y aseguraron su lugar en las Finales de la NBA por primera vez desde 2014.
El equipo texano rompió los pronósticos al ganar la serie como visitante y eliminar al campeón defensor de la Conferencia Oeste.
Los Spurs vuelven a competir por el título tras más de una década, impulsados por una nueva generación liderada por Wembanyama.
Wembanyama lidera en el momento clave
El francés respondió en el partido más importante de la temporada. Wembanyama anotó 22 puntos y fue determinante en ambos lados de la cancha.
Su impacto no solo se reflejó en la anotación, sino en el control del ritmo y la presencia defensiva en los momentos decisivos.
Un equipo completo respalda la victoria
San Antonio no dependió únicamente de su estrella. Varios jugadores aportaron en ofensiva para sellar el triunfo.
Julian Champagnie destacó con 20 puntos, 18 de ellos desde la línea de tres. Stephon Castle sumó 16 unidades, mientras que De’Aaron Fox añadió 15.
Dylan Harper contribuyó con 12 puntos y tanto Keldon Johnson como Devin Vassell cerraron con 11 cada uno.
Thunder compite, pero no alcanza
Oklahoma City luchó hasta el final, pero no logró contener el ataque de los Spurs.
Shai Gilgeous-Alexander fue el mejor del Thunder con 35 puntos, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación.
Fin de una racha en la NBA
Con esta derrota, la liga tendrá un nuevo campeón por octava temporada consecutiva, confirmando la paridad actual en la NBA.
Los campeones defensores quedaron fuera y abren la puerta a una nueva historia en las Finales.
Spurs vs Knicks, la gran final
San Antonio enfrentará a los New York Knicks en la serie por el título. El primer partido se jugará el miércoles por la noche.
Será una oportunidad para que los Spurs vuelvan a conquistar la NBA y para que Wembanyama consolide su impacto en la liga.
Las Finales de la NBA comenzarán con un duelo inédito reciente entre Spurs y Knicks, con una nueva generación buscando hacer historia.
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