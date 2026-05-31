Spurs regresan a las Finales de la NBA

San Antonio está de vuelta en la élite. Con Victor Wembanyama como figura, los Spurs vencieron 111-103 al Oklahoma City Thunder en el Juego 7 y aseguraron su lugar en las Finales de la NBA por primera vez desde 2014.

El equipo texano rompió los pronósticos al ganar la serie como visitante y eliminar al campeón defensor de la Conferencia Oeste.

Los Spurs vuelven a competir por el título tras más de una década, impulsados por una nueva generación liderada por Wembanyama.

Wembanyama lidera en el momento clave

El francés respondió en el partido más importante de la temporada. Wembanyama anotó 22 puntos y fue determinante en ambos lados de la cancha.

Su impacto no solo se reflejó en la anotación, sino en el control del ritmo y la presencia defensiva en los momentos decisivos.

Un equipo completo respalda la victoria

San Antonio no dependió únicamente de su estrella. Varios jugadores aportaron en ofensiva para sellar el triunfo.