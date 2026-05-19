Accidente mortal en instalaciones de SpaceX pone foco en seguridad laboral
Publicado el18/05/2026 a las 16:22
- OSHA investiga accidente mortal
- SpaceX enfrenta cuestionamientos laborales
- Trabajador muere en Starbase
Un trabajador murió durante un accidente laboral en la planta de SpaceX, la compañía aeroespacial propiedad de Elon Musk, ubicada en el sur de Texas, según reportaron medios locales.
El incidente ocurre mientras SpaceX continúa las pruebas de su programa Starship y en medio de antecedentes relacionados con sanciones y cuestionamientos por seguridad laboral en sus instalaciones de Starbase.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades locales no han identificado públicamente a la víctima.
Tampoco se han revelado detalles específicos sobre cómo ocurrió el accidente.
OSHA investiga accidente en instalaciones de SpaceX
Muere un trabajador durante un accidente en la planta de SpaceX en Texas. https://t.co/jMP5GUiBqJ
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 18, 2026
Segun la agencia EFE, de acuerdo con el diario San Antonio Express News, el accidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana del pasado viernes.
El Departamento de Bomberos de Brownsville respondió inicialmente tras recibir un llamado de emergencia.
Sin embargo, según el reporte, posteriormente se indicó que el personal médico de SpaceX atendería la situación.
La investigación quedó en manos de OSHA, la agencia federal encargada de supervisar las condiciones de seguridad laboral en Estados Unidos.
Las autoridades no han informado si hubo más personas lesionadas durante el incidente.
El accidente ocurrió dentro de Starbase.
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Ese complejo es el centro donde SpaceX fabrica y lanza los cohetes Starship.
Starbase se convirtió oficialmente en ciudad en 2025.
La compañía fundada por Elon Musk no ha emitido comentarios públicos sobre la muerte del trabajador.
Tampoco ha confirmado si el incidente afectará sus operaciones inmediatas.
SpaceX acumula antecedentes por seguridad laboral
La muerte del trabajador ocurre menos de cuatro meses después de otra investigación relacionada con seguridad laboral en Starbase.
En esa ocasión, OSHA sancionó a SpaceX por no inspeccionar una grúa hidráulica antes de que colapsara.
Las autoridades federales han impuesto a la compañía al menos una decena de multas por violaciones relacionadas con seguridad laboral.
Además, SpaceX enfrenta demandas privadas vinculadas con lesiones sufridas por trabajadores.
Los antecedentes han generado atención sobre las condiciones laborales dentro de las instalaciones aeroespaciales de la empresa.
El caso más reciente vuelve a colocar a SpaceX bajo revisión de las autoridades regulatorias.
Hasta ahora, OSHA no ha publicado detalles preliminares sobre las posibles causas del accidente fatal.
Las investigaciones continúan en desarrollo.
SpaceX reprograma lanzamiento de Starship
Este lunes, SpaceX anunció cambios en el calendario de pruebas de su cohete Starship.
La compañía reprogramó para el miércoles el duodécimo lanzamiento de prueba de la aeronave.
En esta nueva misión se probará la tercera generación del cohete.
SpaceX no ha informado si el cambio de fecha guarda relación con el accidente ocurrido en Starbase.
La empresa tampoco se ha pronunciado sobre posibles medidas internas tras la muerte del trabajador.
Starship es uno de los proyectos más importantes de SpaceX.
El programa busca desarrollar sistemas de transporte espacial reutilizables para futuras misiones.
Mientras continúan las investigaciones, el accidente vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad dentro de una de las compañías aeroespaciales más importantes de Estados Unidos.