Accidente mortal en instalaciones de SpaceX pone foco en seguridad laboral

OSHA investiga accidente mortal

SpaceX enfrenta cuestionamientos laborales

Trabajador muere en Starbase

Un trabajador murió durante un accidente laboral en la planta de SpaceX, la compañía aeroespacial propiedad de Elon Musk, ubicada en el sur de Texas, según reportaron medios locales.

El incidente ocurre mientras SpaceX continúa las pruebas de su programa Starship y en medio de antecedentes relacionados con sanciones y cuestionamientos por seguridad laboral en sus instalaciones de Starbase.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades locales no han identificado públicamente a la víctima.

Tampoco se han revelado detalles específicos sobre cómo ocurrió el accidente.