Fuerte sismo golpea Perú y deja afectaciones en infraestructura y comunicaciones
Publicado el19/05/2026 a las 16:04
- Sismo deja decenas heridas
- Ica reporta graves daños
- Réplica aumenta preocupación
Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este martes la región de Ica, en el sur de Perú, dejando al menos 27 personas heridas y múltiples daños en infraestructura.
El movimiento telúrico afectó una de las regiones con mayor actividad sísmica del país y reavivó el recuerdo del devastador terremoto ocurrido en 2007.
El ministro peruano de Defensa, Amadeo Flores, confirmó la cifra preliminar de heridos tras reunirse con autoridades regionales y organismos de seguridad.
“Hay 27 personas heridas, estamos haciendo un seguimiento a su situación”, declaró el funcionario.
Flores indicó además que se realizarán inspecciones de campo para determinar el impacto total del sismo.
Las autoridades buscan implementar medidas de respuesta inmediata frente a la emergencia.
El movimiento sísmico ocurrió a las 12:57 horas locales.
El epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica.
La profundidad fue de 81 kilómetros.
Hospitales y edificios reportan afectaciones
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Segun la agencia EFE, medios locales informaron que al menos 11 heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Ica.
También se reportó el colapso de viviendas en sectores vulnerables de la región.
Las autoridades informaron afectaciones en las comunicaciones tras el sismo.
Uno de los daños más impactantes ocurrió en el cementerio antiguo de Ica.
Según Canal N, varios pabellones con nichos colapsaron debido al fuerte movimiento.
Las imágenes difundidas mostraron cajones expuestos tras la caída de estructuras funerarias.
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El sismo también causó daños en una iglesia antigua de la ciudad.
Las torres del templo presentaron afectaciones estructurales visibles.
Además, se reportaron daños en instalaciones de la Universidad San Luis Gonzaga.
Varias escuelas de la región también sufrieron afectaciones.
Las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños materiales.
El sismo se sintió en Lima
El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, aseguró que el movimiento se percibió “bastante intenso”.
En Lima, el sismo se sintió de manera ondulatoria durante varios minutos.
La intensidad alcanzó nivel VI en Ica.
La región es considerada una de las zonas con mayor actividad sísmica en Perú.
Ica fue además el epicentro del terremoto de magnitud 7,9 registrado en 2007.
Ese desastre dejó más de 500 fallecidos.
El nuevo sismo volvió a generar preocupación entre la población local.
Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación.
Perú permanece bajo vigilancia sísmica
Horas después del primer movimiento telúrico, el Instituto Geofísico del Perú informó sobre una nueva réplica.
El segundo sismo ocurrió a las 17:18 horas locales.
Tuvo una magnitud de 4,1.
El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Ica.
La profundidad fue de 62 kilómetros.
Perú se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.
En esa zona se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial.
Debido a esa condición geográfica, el país realiza regularmente simulacros y actividades preventivas de evacuación.
Las autoridades continúan recopilando información para determinar el alcance total de la emergencia.