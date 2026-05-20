Fuerte sismo golpea Perú y deja afectaciones en infraestructura y comunicaciones

Sismo deja decenas heridas

Ica reporta graves daños

Réplica aumenta preocupación

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este martes la región de Ica, en el sur de Perú, dejando al menos 27 personas heridas y múltiples daños en infraestructura.

El movimiento telúrico afectó una de las regiones con mayor actividad sísmica del país y reavivó el recuerdo del devastador terremoto ocurrido en 2007.

El ministro peruano de Defensa, Amadeo Flores, confirmó la cifra preliminar de heridos tras reunirse con autoridades regionales y organismos de seguridad.

“Hay 27 personas heridas, estamos haciendo un seguimiento a su situación”, declaró el funcionario.

Flores indicó además que se realizarán inspecciones de campo para determinar el impacto total del sismo.