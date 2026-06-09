Fuerte actividad sísmica sacude Cuba mientras autoridades monitorean la situación

Sismo sacude occidente cubano

Temblor llega a Florida

Sin daños reportados

Un sismo de magnitud 6,2 sacudió este lunes la región occidental de Cuba sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales o materiales, según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais).

Por qué importa: El movimiento telúrico no solo fue percibido en gran parte del occidente cubano, incluida La Habana, sino también en el sur de Florida, donde activó protocolos preventivos y generó llamadas a los servicios de emergencia.

El terremoto tuvo epicentro en el mar Caribe

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De acuerdo con la información divulgada por Cubadebate, el epicentro del sismo se localizó en el mar Caribe.

Segun EFE, el movimiento ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste del municipio de Mantua, en la provincia de Pinar del Río.

La zona se encuentra en el extremo occidental de la isla.

Según reportes de residentes, el temblor se sintió en todo el tercio occidental del país.

Entre las áreas donde fue percibido figura La Habana.

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Los testimonios señalaron que el movimiento fue especialmente notorio en edificios altos.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó una magnitud de 6,1 para el terremoto.

Además, ubicó el epicentro a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales relacionados con el evento.