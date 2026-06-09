Fuerte actividad sísmica sacude Cuba mientras autoridades monitorean la situación
Publicado el08/06/2026 a las 15:01
- Sismo sacude occidente cubano
- Temblor llega a Florida
- Sin daños reportados
Un sismo de magnitud 6,2 sacudió este lunes la región occidental de Cuba sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales o materiales, según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais).
Por qué importa: El movimiento telúrico no solo fue percibido en gran parte del occidente cubano, incluida La Habana, sino también en el sur de Florida, donde activó protocolos preventivos y generó llamadas a los servicios de emergencia.
El terremoto tuvo epicentro en el mar Caribe
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De acuerdo con la información divulgada por Cubadebate, el epicentro del sismo se localizó en el mar Caribe.
Segun EFE, el movimiento ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste del municipio de Mantua, en la provincia de Pinar del Río.
La zona se encuentra en el extremo occidental de la isla.
Según reportes de residentes, el temblor se sintió en todo el tercio occidental del país.
Entre las áreas donde fue percibido figura La Habana.
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Los testimonios señalaron que el movimiento fue especialmente notorio en edificios altos.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó una magnitud de 6,1 para el terremoto.
Además, ubicó el epicentro a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales relacionados con el evento.
Florida activa protocolos tras sentir las sacudidas
Actualización con información oficial del sismo ocurrido en la zona occidental del país. pic.twitter.com/UHEx3l13xT
— Centro Nacional Investigaciones Sismológicas🇨🇺 (@CenaisCuba) June 8, 2026
El sismo también fue percibido en Florida, en el sur de Estados Unidos.
Las autoridades locales reportaron que el movimiento generó diversas llamadas a los servicios de emergencia.
El Ayuntamiento de Miami informó que la actividad sísmica fue sentida en varias áreas de la ciudad.
Como consecuencia, el Departamento de Bomberos recibió múltiples reportes.
El Condado de Miami-Dade señaló que se pusieron en marcha protocolos estándar de evacuación como medida preventiva.
Además, indicó que se realizaron evaluaciones en instalaciones gubernamentales.
Las autoridades insistieron en que no existía motivo para alarmarse.
El Departamento de Emergencias de Miami-Dade explicó que las acciones se implementaron únicamente para extremar precauciones.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Miami confirmó que no se registraron lesiones significativas ni daños importantes a la propiedad.
También señaló que todas las llamadas recibidas fueron atendidas sin incidentes mayores.
Cuba mantiene una intensa actividad sísmica
El último terremoto de magnitud similar registrado en Cuba ocurrió el 23 de diciembre pasado.
En aquella ocasión, un sismo de magnitud 6,1 sacudió el municipio Guamá, en Santiago de Cuba.
Según datos oficiales, ese evento generó 446 réplicas.
Además, provocó daños en más de 90 viviendas y en cuatro edificaciones estatales.
Meses antes, en noviembre de 2024, se registraron otros dos terremotos importantes en la localidad de Pilón.
Esos movimientos alcanzaron magnitudes de 6,0 y 6,7.
Posteriormente se produjeron más de 800 réplicas.
Las autoridades cubanas informaron entonces que diez personas resultaron heridas.
Asimismo, más de 8.600 viviendas sufrieron daños.
De acuerdo con el Ejecutivo cubano, 156 inmuebles presentaron derrumbes totales y casi 6.000 registraron afectaciones menores.
Los datos del Cenais indican que durante 2025 se registraron 4.535 terremotos en la isla.
Sin embargo, únicamente quince fueron perceptibles para la población.
La región oriental de Cuba continúa siendo la zona con mayor actividad sísmica del país.
Esta situación está relacionada con la cercanía de la Falla de Oriente, ubicada en el límite entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.
Lo que viene: Las autoridades continúan monitoreando la situación tras el sismo registrado este lunes mientras se mantienen atentos a posibles réplicas y a cualquier reporte adicional sobre afectaciones.