Sinner a un paso de igualar el récord de Nadal en Roma
Publicado el16/05/2026 a las 08:29
Jannik Sinner está a un triunfo de alcanzar una marca histórica en la gira de polvo de ladrillo, una que hasta ahora solo había conseguido Rafael Nadal.
El italiano disputará la final del Roma Open con la posibilidad de entrar en un grupo exclusivo.
El momento de Sinner no solo refleja dominio, también podría marcar un cambio generacional en una superficie históricamente dominada por Nadal.
Sinner llega en su mejor racha
El número uno del mundo acumula 33 victorias consecutivas en torneos Masters 1000.
En Roma, superó a Daniil Medvedev en un partido exigente para meterse en la final.
Su consistencia ha sido una constante durante toda la gira.
Un dominio que se traduce en títulos
Sinner viene de ganar consecutivamente en Paris-Bercy, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.
Ahora tiene la oportunidad de sumar Roma a esa lista.
Esto lo colocaría en un nivel de dominio pocas veces visto.
A un paso de igualar a Nadal
Si gana la final, será el primer jugador desde 2010 en conquistar Montecarlo, Madrid y Roma en la misma temporada.
Esa marca pertenece a Rafael Nadal, considerado el mejor jugador de la historia en polvo de ladrillo.
El español logró ese hito en una de sus temporadas más dominantes.
¿Quién llega mejor a la final?
Sinner parte como favorito por su racha y su posición en el ranking.
Casper Ruud, su rival, buscará romper esa inercia y sorprender.
El contexto favorece claramente al italiano.
El factor Alcaraz también pesa
La ausencia de Carlos Alcaraz por lesión ha abierto el camino en la gira.
Sinner ha sabido capitalizar esa oportunidad sin perder ritmo competitivo.
Su dominio no ha encontrado grandes obstáculos.
Sinner evita la presión del récord
El italiano ha dejado claro que no juega pensando en marcas históricas.
Su enfoque está en construir su propia trayectoria.
Esa mentalidad ha sido clave en su rendimiento.
La final del Roma Open definirá si Sinner logra igualar una de las marcas más emblemáticas de Nadal y consolidarse como el gran referente actual en polvo de ladrillo.
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