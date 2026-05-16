Sinner a un paso de igualar el récord de Nadal en Roma

Jannik Sinner está a un triunfo de alcanzar una marca histórica en la gira de polvo de ladrillo, una que hasta ahora solo había conseguido Rafael Nadal.

El italiano disputará la final del Roma Open con la posibilidad de entrar en un grupo exclusivo.

El momento de Sinner no solo refleja dominio, también podría marcar un cambio generacional en una superficie históricamente dominada por Nadal.

Sinner llega en su mejor racha

El número uno del mundo acumula 33 victorias consecutivas en torneos Masters 1000.

En Roma, superó a Daniil Medvedev en un partido exigente para meterse en la final.