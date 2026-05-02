Simeone alcanza 1000 partidos como DT

El Atlético de Madrid no solo se llevó una victoria clave en Mestalla, también fue testigo de un momento histórico: Diego Simeone alcanzó los 1000 partidos como entrenador en el triunfo 0-2 ante el Valencia.

El resultado refuerza el buen momento del Atlético y consolida a Simeone como uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno.

Atlético golpea en Mestalla y se lleva el triunfo

El equipo colchonero fue efectivo en los momentos clave.

El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte.

El Valencia tuvo opciones, pero sin contundencia.