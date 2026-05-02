Simeone alcanza 1000 partidos como DT
El Atlético de Madrid no solo se llevó una victoria clave en Mestalla, también fue testigo de un momento histórico: Diego Simeone alcanzó los 1000 partidos como entrenador en el triunfo 0-2 ante el Valencia. El resultado refuerza el buen momento del Atlético y consolida a Simeone como uno de los entrenadores más influyentes del […]
Publicado el02/05/2026 a las 09:17
El Atlético de Madrid no solo se llevó una victoria clave en Mestalla, también fue testigo de un momento histórico: Diego Simeone alcanzó los 1000 partidos como entrenador en el triunfo 0-2 ante el Valencia.
El resultado refuerza el buen momento del Atlético y consolida a Simeone como uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno.
Atlético golpea en Mestalla y se lleva el triunfo
El equipo colchonero fue efectivo en los momentos clave.
El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte.
El Valencia tuvo opciones, pero sin contundencia.
Atlético aprovechó mejor sus oportunidades.
La victoria fue construida con orden y precisión.
Luque y Cubo definen el partido
El marcador se abrió en la recta final.
Iker Luque anotó tras ingresar desde el banquillo.
El gol rompió el equilibrio del encuentro.
Posteriormente, Cubo sentenció el 0-2.
La jugada generó polémica, pero el tanto fue validado.
Simeone alcanza una cifra histórica
El partido marcó su encuentro número 1000 como entrenador.
Gran parte de su carrera la ha construido en el Atlético.
Dirigió 795 partidos con el club madrileño.
También pasó por Racing, Estudiantes, River, San Lorenzo y Catania.
El logro lo consolida como figura histórica del banquillo.
Un legado construido con títulos
Simeone ha ganado múltiples trofeos.
Entre ellos destacan dos Europa League.
También conquistó dos títulos de LaLiga.
Sumó copas y supercopas nacionales e internacionales.
Su etapa en Atlético es la más exitosa de su carrera.
Momento clave en la temporada
El Atlético sigue compitiendo en la recta final.
Se mantiene en puestos importantes de la tabla.
También sigue en la Champions League.
El triunfo en Valencia refuerza su confianza.
El equipo muestra solidez en momentos decisivos.
El Atlético buscará mantener este impulso en el cierre de temporada, mientras Simeone continúa ampliando su legado con el club en un momento clave tanto en LaLiga como en competiciones europeas.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Definidos los 48 clasificados al Mundial 2026: así quedan los grupos