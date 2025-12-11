Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no asistirá a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, y en su lugar donará su boleto a alguien que no tenga oportunidad de ir. Así lo anunció este lunes 8 de diciembre en su conferencia matutina.

“Voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo”, afirmó la mandataria.

“Representa lo que somos”, agregó, destacando su cercanía con el pueblo mexicano.

Apoyo de la FIFA

Sheinbaum reveló que ya había compartido la idea con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien calificó la propuesta como “excelente”.

“Me dijo que nunca había escuchado algo así y habla muy bien de cómo pensamos”, comentó.

Solo dos mujeres han inaugurado un Mundial

Sheinbaum rechazó la posibilidad de sumarse a la breve lista de mujeres que han inaugurado una Copa del Mundo: Dilma Rousseff en Brasil 2014 y la reina Isabel II en Inglaterra 1966.

México abrirá el Mundial 2026 en el Azteca

El 11 de junio de 2026, la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Azteca, siendo el primer país en la historia en celebrar tres partidos inaugurales de un Mundial en el mismo recinto (1970, 1986 y 2026).