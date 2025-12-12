El Mayo’ Zambada deberá esperar: reprograman su sentencia para 2026
Publicado el11/12/2025 a las 19:42
- Aplazan sentencia de Zambada
- Defensa pide más tiempo
- Liderazgo criminal reconocido
Segun informa la agencia EFE, La sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada fue aplazada hasta abril de 2026 tras una petición presentada por la defensa.
El cambio quedó registrado en la plataforma judicial en línea, confirmando el retraso de tres meses respecto a la fecha inicial.
La audiencia había sido programada para enero, pero el abogado Frank Pérez solicitó más tiempo para preparar los documentos necesarios.
La defensa argumentó dificultades para reunir información debido a la “violencia e inestabilidad” en México según la moción presentada.
Demoras por logística y condiciones en México
⚖️ Un juez federal estadounidense aplazó este jueves la fecha de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada tres meses, hasta el 13 de abril de 2026.https://t.co/b7IZOTIPfK
— Canal 44 (@CANAL44TV) December 12, 2025
El juez Brian Cogan ordenó que la defensa entregue su documentación antes del 30 de marzo de 2026 en el marco del proceso judicial.
La Fiscalía tendrá hasta el 6 de abril para responder dentro del calendario acordado.
La defensa explicó tener dificultades logísticas para organizar conversaciones y obtener cartas de testigos y familiares de Zambada.
Retrasos en viajes, problemas de comunicación y confirmaciones tardías fueron citados como obstáculos para elaborar el expediente.
Definiciones clave sobre la sentencia del Mayo Zambada
El fiscal adjunto Francisco Navarro no se opuso a la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa.
La decisión judicial abre más tiempo para preparar los documentos que acompañarán la audiencia programada para abril de 2026.
Zambada es considerado cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa dentro del narcotráfico mexicano.
En su acuerdo de culpabilidad reconoció haber dirigido una organización criminal desde 1989 hasta 2024.
Historia criminal y detención del líder sinaloense
Inicialmente enfrentó 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso ilegal de armas de fuego.
Los dos cargos aceptados por Zambada incluyen la posibilidad de cadena perpetua según la legislación estadounidense.
Fue acusado en 16 tribunales federales desde 2009 por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en una avioneta en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.