El Mayo’ Zambada deberá esperar: reprograman su sentencia para 2026

Aplazan sentencia de Zambada

Defensa pide más tiempo

Liderazgo criminal reconocido

Segun informa la agencia EFE, La sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada fue aplazada hasta abril de 2026 tras una petición presentada por la defensa.

El cambio quedó registrado en la plataforma judicial en línea, confirmando el retraso de tres meses respecto a la fecha inicial.

La audiencia había sido programada para enero, pero el abogado Frank Pérez solicitó más tiempo para preparar los documentos necesarios.

La defensa argumentó dificultades para reunir información debido a la “violencia e inestabilidad” en México según la moción presentada.

Demoras por logística y condiciones en México

⚖️ Un juez federal estadounidense aplazó este jueves la fecha de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada tres meses, hasta el 13 de abril de 2026.https://t.co/b7IZOTIPfK — Canal 44 (@CANAL44TV) December 12, 2025



El juez Brian Cogan ordenó que la defensa entregue su documentación antes del 30 de marzo de 2026 en el marco del proceso judicial.

La Fiscalía tendrá hasta el 6 de abril para responder dentro del calendario acordado.

La defensa explicó tener dificultades logísticas para organizar conversaciones y obtener cartas de testigos y familiares de Zambada.

Retrasos en viajes, problemas de comunicación y confirmaciones tardías fueron citados como obstáculos para elaborar el expediente.