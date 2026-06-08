FBI despliega equipos tácticos y expertos en crisis para reforzar la seguridad del Mundial
Publicado el08/06/2026 a las 14:44
- FBI despliega equipos tácticos
- Mundial bajo máxima vigilancia
- Drones preocupan a autoridades
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la movilización de sus equipos tácticos para apoyar las labores de seguridad durante el Mundial de Fútbol de la FIFA, un torneo que se extenderá por 39 días y que contará con partidos en Estados Unidos, México y Canadá.
Por qué importa: Las autoridades estadounidenses buscan reforzar la protección de jugadores, aficionados y visitantes ante posibles amenazas durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
El FBI activa unidades especializadas para el torneo
June 7: FBI tactical teams mobilizing for the @FIFAWorldCup
This @FBI is turning to its extensive cadre of crisis response experts to help support the massive security work involved in protecting players, fans, and visitors throughout the 39-day tournament.
Led by our…
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 7, 2026
Segun EFE, el director del FBI, Kash Patel, informó este domingo sobre el despliegue de personal especializado para apoyar los operativos de seguridad relacionados con el Mundial.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Patel señaló que la agencia está recurriendo a su amplio equipo de expertos en respuesta a crisis.
Según explicó, el objetivo es respaldar el complejo dispositivo de seguridad que requiere un evento de alcance internacional como el Mundial.
El funcionario indicó que el despliegue incluye al Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos (CIRG) y al Equipo de Rescate de Rehenes (HRT).
La decisión llega en vísperas de la inauguración del torneo.
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El Mundial comenzará el jueves en México y tendrá su primer partido en territorio estadounidense el viernes en Los Ángeles.
Estados Unidos albergará encuentros en 11 ciudades sede.
Patel destacó que las capacidades de estas unidades estarán disponibles para colaborar con otras agencias encargadas de la seguridad.
Equipos preparados para responder a cualquier escenario
De acuerdo con Patel, el CIRG está integrado por personal con entrenamiento especializado.
También cuenta con herramientas y tecnología destinadas a proteger eventos deportivos de alta visibilidad.
El director del FBI describió al grupo como una fuerza preparada para enfrentar situaciones complejas relacionadas con la seguridad pública.
Por su parte, el Equipo de Rescate de Rehenes reúne a profesionales de distintas áreas.
La unidad incluye equipos SWAT, técnicos en explosivos, analistas de comportamiento y coordinadores de inteligencia de crisis.
Patel aseguró que este personal está preparado para responder ante incidentes críticos en cualquier momento y lugar.
El funcionario enfatizó que el FBI mantiene disponibles todas sus capacidades tácticas y de respuesta a crisis para apoyar a las agencias de seguridad asociadas.
«No se equivoquen: estamos preparados para cualquier escenario», afirmó.
Drones, ciberdelincuencia y ataques individuales entre las amenazas
Las autoridades federales ya han identificado algunas de las amenazas que consideran prioritarias durante el torneo.
Funcionarios del FBI indicaron en una conferencia de prensa celebrada en mayo en Miami que los drones representan uno de los principales riesgos.
También mencionaron los ataques perpetrados por individuos que actúan solos y la ciberdelincuencia.
Mientras tanto, el denominado «zar de la frontera» de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró el sábado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) concentrará sus esfuerzos en la seguridad nacional y la protección del Mundial.
Según explicó, la prioridad será garantizar la seguridad del evento y no la aplicación de las leyes migratorias.
La discusión sobre la seguridad del torneo cobró relevancia internacional este fin de semana.
La atención aumentó después de que se reportara que al menos nueve personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido cerca de la base de concentración de la selección de Inglaterra en Kansas City durante la madrugada del sábado.
Lo que viene: Con el inicio del Mundial cada vez más cerca, las autoridades estadounidenses mantienen activos sus protocolos de prevención y respuesta mientras coordinan esfuerzos para proteger a jugadores, aficionados y visitantes durante las próximas semanas.