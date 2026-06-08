FBI despliega equipos tácticos y expertos en crisis para reforzar la seguridad del Mundial

FBI despliega equipos tácticos

Mundial bajo máxima vigilancia

Drones preocupan a autoridades

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la movilización de sus equipos tácticos para apoyar las labores de seguridad durante el Mundial de Fútbol de la FIFA, un torneo que se extenderá por 39 días y que contará con partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

Por qué importa: Las autoridades estadounidenses buscan reforzar la protección de jugadores, aficionados y visitantes ante posibles amenazas durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El FBI activa unidades especializadas para el torneo

June 7: FBI tactical teams mobilizing for the @FIFAWorldCup This @FBI is turning to its extensive cadre of crisis response experts to help support the massive security work involved in protecting players, fans, and visitors throughout the 39-day tournament. Led by our… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 7, 2026



Segun EFE, el director del FBI, Kash Patel, informó este domingo sobre el despliegue de personal especializado para apoyar los operativos de seguridad relacionados con el Mundial.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Patel señaló que la agencia está recurriendo a su amplio equipo de expertos en respuesta a crisis.

Según explicó, el objetivo es respaldar el complejo dispositivo de seguridad que requiere un evento de alcance internacional como el Mundial.

El funcionario indicó que el despliegue incluye al Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos (CIRG) y al Equipo de Rescate de Rehenes (HRT).

La decisión llega en vísperas de la inauguración del torneo.

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El Mundial comenzará el jueves en México y tendrá su primer partido en territorio estadounidense el viernes en Los Ángeles.

Estados Unidos albergará encuentros en 11 ciudades sede.

Patel destacó que las capacidades de estas unidades estarán disponibles para colaborar con otras agencias encargadas de la seguridad.