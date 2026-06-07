Ante el exceso del sargazo en playas, una universidad de Florida apuesta por transformarlo en alimentos

Buscan aprovechar el sargazo.

Crean método alimenticio innovador.

Florida enfrenta niveles récord.

Mientras las costas de Florida, el Caribe y parte de México enfrentan niveles récord de sargazo, un grupo de investigadores explora una alternativa para aprovechar esta alga que suele acumularse en las playas.

El sargazo representa un desafío ambiental y económico para las regiones costeras debido a los elevados costos de limpieza y a su impacto visual en destinos turísticos.

Buscan transformar un problema ambiental en un recurso

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Segun EFE, Imran Ahmad, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU), trabaja en una investigación que busca convertir componentes del sargazo en ingredientes para la industria alimenticia.

El investigador es coautor de un estudio sobre el potencial alimenticio del sargazo publicado en la revista científica Food Hydrocolloids.

Según explicó en una entrevista con EFE, el objetivo es desarrollar un método que permita aprovechar sustancias presentes en el alga, como el alginato de sodio y otros polisacáridos.

Ahmad señaló que el sargazo representa un problema importante en el sur de Florida y en la costa este de Estados Unidos.