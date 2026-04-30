Sancionan a Esteban Andrada con 13 partidos tras agresión

El portero argentino Esteban Andrada recibió una fuerte sanción en la Segunda División de España.

El castigo llega tras su agresión a un rival en pleno partido.

La sanción deja fuera a una de las figuras del Zaragoza en un momento clave y reabre el debate sobre la violencia en el futbol.

Una agresión que desató el caos

El incidente ocurrió en el derbi entre Zaragoza y Huesca.

Con el partido en tiempo agregado, Andrada fue expulsado por empujar a Jorge Pulido.