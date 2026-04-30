Sancionan a Esteban Andrada con 13 partidos tras agresión
El portero argentino Esteban Andrada recibió una fuerte sanción en la Segunda División de España. El castigo llega tras su agresión a un rival en pleno partido. La sanción deja fuera a una de las figuras del Zaragoza en un momento clave y reabre el debate sobre la violencia en el futbol. Una agresión que […]
Publicado el29/04/2026 a las 21:55
El portero argentino Esteban Andrada recibió una fuerte sanción en la Segunda División de España.
El castigo llega tras su agresión a un rival en pleno partido.
La sanción deja fuera a una de las figuras del Zaragoza en un momento clave y reabre el debate sobre la violencia en el futbol.
Una agresión que desató el caos
El incidente ocurrió en el derbi entre Zaragoza y Huesca.
Con el partido en tiempo agregado, Andrada fue expulsado por empujar a Jorge Pulido.
Tras ver la tarjeta roja, reaccionó con un puñetazo al defensor rival.
Batalla campal en los minutos finales
La agresión provocó una tángana entre jugadores de ambos equipos.
El cierre del partido estuvo marcado por tensión y múltiples expulsiones.
La situación obligó incluso la intervención de seguridad.
La sanción más dura posible
El Comité de Disciplina de la Federación Española impuso 13 partidos de suspensión.
Uno corresponde a la expulsión por doble amonestación.
Los otros 12 se aplican por la agresión, bajo el reglamento disciplinario.
Factores que agravaron el castigo
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Las autoridades consideraron varios elementos en su decisión.
Entre ellos, la violencia de la acción y el daño causado al rival.
También influyó la actitud confrontativa del jugador tras el incidente.
Zaragoza no presentó alegaciones
El club no interpuso recursos ante la sanción.
Esto permitió que la resolución se aplicara directamente.
El castigo impactará de forma directa en lo que resta de temporada.
Un antecedente que pesa en el futbol español
El caso ha generado repercusión en el entorno del futbol.
Incluso desde LaLiga se anticipaba una sanción ejemplar.
El episodio refuerza la postura contra conductas violentas.
Andrada deberá cumplir la sanción en las próximas jornadas, mientras Zaragoza pierde a su portero titular. El caso podría influir en futuras decisiones disciplinarias en el futbol español.
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