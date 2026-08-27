Sammy Arriaga abre camino al country latino en el Red Bull Juke Box y lleva sus raíces al escenario con Jordan Davis

Sammy Arriaga Red Bull el artista cubanoamericano habla en exclusiva con MundoNOW sobre sus raíces y su histórica noche junto a Jordan Davis

Sammy Arriaga reivindica sus raíces latinas.

Abrió el espectáculo de Jordan Davis

Nashville convirtió su sueño en realidad Sammy Arriaga Red Bull. Abrirse camino en la música country ya representa un enorme desafío. Hacerlo como un cantante de raíces latinas, dentro de un género donde la representación hispana continúa siendo limitada, convierte la historia de Sammy Arriaga en una especialmente significativa. El artista cubanoamericano habló en exclusiva con Alonso Bañuelas para MundoNOW desde Dallas, Texas, donde vivimos de cerca una experiencia que comenzó desde el soundcheck y terminó frente a un público que abarrotó The Bomb Factory para el debut texano de Red Bull Jukebox. MundoNOW fue invitado a acompañar esta jornada y conocer desde dentro un concepto que transforma el tradicional concierto en una especie de “rockola en vivo”: los asistentes pueden participar en la selección de canciones y hasta decidir cómo quieren escucharlas. Para Arriaga, la noche tenía además un significado especial. No solamente formó parte del cartel, sino que tuvo la oportunidad de abrir el espectáculo encabezado por Jordan Davis, una de las figuras del country que él mismo admira. “Imagínate ser cantante latino en un género donde no hay muchos latinos. Compartir el escenario con Jordan Davis, uno de mis artistas preferidos. Es un momento muy especial”, dijo Arriaga durante la entrevista con MundoNOW. Red Bull Jukebox convirtió al público en parte del show: Sammy Arriaga Red Bull De acuerdo con información proporcionada por Red Bull, el evento celebrado en Dallas marcó el debut de Red Bull Jukebox en Texas, con Jordan Davis como cabeza de cartel y Danielle Bradbery y Sammy Arriaga como artistas encargados de abrir la velada. El concepto permitió que los aficionados influyeran en el repertorio mediante votaciones previas y pulseras luminosas durante el concierto, creando un espectáculo cuyo desarrollo podía cambiar de acuerdo con las decisiones del público. Davis interpretó temas como “Damn Good Time” y presentó momentos especiales, incluido un remix de “Take It From Me” junto a Cheat Codes y una colaboración con el grupo femenino Mariachi Las Alteñas. “El Red Bull Jukebox no se parece en nada a lo que he hecho antes”, expresó Jordan Davis en declaraciones difundidas por Red Bull, destacando la experiencia de conocer en tiempo real qué quería escuchar el público.

De una familia cubana al sueño americano: Sammy Arriaga Red Bull Detrás de la presencia de Sammy Arriaga sobre ese escenario existe una historia familiar marcada por la migración y el sacrificio. El cantante nació en Estados Unidos y es hijo de padres cubanos que llegaron al país siendo jóvenes. “Mi mamá y mi papá nacieron en la isla de Cuba, se mudaron a los Estados Unidos a los 20 años”, explicó. Arriaga contó que fue el primero de su familia en nacer en territorio estadounidense y recordó que su abuelo también soñaba con dedicarse a la música. Su padre, relató, tuvo que trabajar hasta en tres empleos para ayudar a mantener a su familia. Cuando llegó el momento de apoyar los sueños de Sammy, quiso ofrecerle las oportunidades que generaciones anteriores no habían tenido. Antes de la música estuvo el fútbol. Arriaga recordó entre risas que jugaba como defensa y se caracterizaba por su velocidad para recuperar el balón, pero finalmente fue la música la que terminó indicándole cuál sería su camino profesional. “La primera pasión mía que me puso el cheque en la mano fue la música. Ese fue el momento donde yo supe que este es mi sueño, esta es mi misión en el mundo”, aseguró.

Llegó a Nashville con 300 dólares y comenzó desde abajo Su carrera estuvo lejos de comenzar en grandes escenarios. Arriaga recordó en conversación con Alonso Bañuelas que llegó a Nashville con apenas 300 dólares y tuvo que aprender cómo funcionaba una industria altamente competitiva. Uno de sus primeros espacios fue Broadway, la conocida zona de Nashville repleta de bares y escenarios. Allí, explicó, los músicos podían acercarse a los establecimientos, pedir una oportunidad para cantar y tratar de convencer a los encargados con su talento. Si funcionaba, podían conseguir turnos de cuatro horas interpretando covers y dependiendo también de las propinas del público. Sammy asegura que pasó aproximadamente seis o siete años trabajando de esa manera. Con el tiempo comenzó a escribir sus propias canciones en inglés y español. Entonces tomó una decisión determinante: dejar de concentrarse en interpretar canciones ajenas y apostar completamente por su identidad artística.

El rechazo de American Idol y el consejo que cambió su vida Antes de Nashville también llegó un rechazo. Arriaga contó que audicionó para American Idol cuando todavía tenía poca experiencia profesional y estudiaba en Full Sail University, en Orlando, Florida. Escuchar que no era lo que buscaban fue difícil. El cantante recordó haberse sentido especialmente vulnerable, pero nuevamente apareció su padre para impulsarlo a continuar y perseguir una carrera dentro del country. “Si quieres mudarte para Nashville a perseguir la carrera de country, te apoyo todo el camino”, recordó que le dijo su padre. Poco después abandonó la universidad y decidió apostar por Nashville.

TikTok cambió su carrera durante la pandemia La pandemia de COVID-19 frenó a gran parte de la industria musical, pero obligó a Sammy a explorar herramientas que hasta entonces prácticamente desconocía. TikTok e Instagram se convirtieron en nuevos escenarios para mostrar su trabajo. Comenzó publicando videos con canciones originales y algunos covers. Hacia 2020, explicó, aumentó su actividad en TikTok y comenzó a encontrar una audiencia mientras definía con mayor claridad el sonido que quería desarrollar. “Supe lo que quería decir y lo que quería hacer en mi carrera de country”, afirmó. Años después, aquella búsqueda lo llevó hasta Dallas para compartir cartel con Jordan Davis y representar su propuesta de country latino.

“Siete Rosas”, country entre inglés y español Otra pieza importante de esa identidad es “Siete Rosas”, proyecto con el que Arriaga adapta al español canciones country que lo inspiraron, procurando conservar sus melodías y el significado de las composiciones originales. Para conseguirlo trabaja, entre otros colaboradores, con el compositor sonorense Johan Sotelo. Arriaga explicó que algunas canciones pueden adaptarse fácilmente, mientras otras requieren modificar ciertas palabras para conservar su intención. El proyecto ya cuenta con tres entregas. Entre las adaptaciones mencionadas durante la entrevista aparece “Always on My Mind”, popularizada por Willie Nelson, convertida al español en “En mi mente siempre estás”.