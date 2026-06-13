Salma Hayek y Belinda en el ojo público: el gesto que desató polémica en pleno Mundial

Salma Hayek y Belinda

Gesto genera debate

Redes dividen opiniones

El encuentro entre Salma Hayek y Belinda durante la inauguración del Mundial 2026 generó una ola de reacciones en redes sociales tras un momento captado frente a cámaras.

Ambas coincidieron en el evento, donde la actriz participó en la entrega del trofeo, mientras la cantante formó parte del espectáculo musical junto a otros artistas.

Antes de su presentación, Belinda acudió al camerino de Hayek, donde intercambiaron saludos y posaron ante la prensa, en lo que parecía un momento cordial entre ambas figuras.

Sin embargo, un detalle durante su despedida fue suficiente para que el video se volviera viral y provocara interpretaciones divididas entre los usuarios.

El gesto que dividió opiniones

En las imágenes se observa que, tras la sesión de fotos, Belinda intenta despedirse con un beso, pero Salma Hayek no responde de inmediato al gesto.

Al percatarse, la actriz le ofrece una disculpa, pero segundos después le indica que continúe su camino hacia el escenario, lo que fue interpretado por algunos como un desaire.

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La reacción generó comentarios como: “Pobre Beli, la dejaron con ganas de beso y abrazo” y “cómo que Salma le despreció el abrazo no???”.

Otros usuarios, en cambio, defendieron a la actriz: “Noten bien Salma al principio no se dio cuenta” y “no veo ninguna majadería de parte de Salma”.