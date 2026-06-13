Salma Hayek y Belinda en el ojo público: el gesto que desató polémica en pleno Mundial
Publicado el13/06/2026 a las 11:16
- Salma Hayek y Belinda
- Gesto genera debate
- Redes dividen opiniones
El encuentro entre Salma Hayek y Belinda durante la inauguración del Mundial 2026 generó una ola de reacciones en redes sociales tras un momento captado frente a cámaras.
Ambas coincidieron en el evento, donde la actriz participó en la entrega del trofeo, mientras la cantante formó parte del espectáculo musical junto a otros artistas.
Antes de su presentación, Belinda acudió al camerino de Hayek, donde intercambiaron saludos y posaron ante la prensa, en lo que parecía un momento cordial entre ambas figuras.
Sin embargo, un detalle durante su despedida fue suficiente para que el video se volviera viral y provocara interpretaciones divididas entre los usuarios.
El gesto que dividió opiniones
En las imágenes se observa que, tras la sesión de fotos, Belinda intenta despedirse con un beso, pero Salma Hayek no responde de inmediato al gesto.
Al percatarse, la actriz le ofrece una disculpa, pero segundos después le indica que continúe su camino hacia el escenario, lo que fue interpretado por algunos como un desaire.
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La reacción generó comentarios como: “Pobre Beli, la dejaron con ganas de beso y abrazo” y “cómo que Salma le despreció el abrazo no???”.
Otros usuarios, en cambio, defendieron a la actriz: “Noten bien Salma al principio no se dio cuenta” y “no veo ninguna majadería de parte de Salma”.
Reacciones encontradas y viralización del momento
El clip se difundió rápidamente, acumulando opiniones que cuestionan la actitud de Hayek y otras que consideran que todo se trató de un malentendido.
Algunos comentarios criticaron directamente su comportamiento, señalando frases como “Salma diciendo ‘Si ya llégale’”, mientras otros minimizaron la situación.
También hubo quienes aprovecharon para expresar opiniones personales sobre la actriz: “si de por sí no me cae bien salma, con ésto que le hizo a Belinda menos”.
El debate digital dejó ver cómo un breve gesto puede amplificarse en redes sociales y convertirse en tema de conversación global en cuestión de horas.
@theeditorialmexico
Salma Hayek le desea suerte a Belinda antes de salir al escenario para la Inaguración del Mundial #salmahayek #belinda #mundial2026
Análisis apunta a falta de intención negativa
Ante la controversia, la grafóloga Maryfer Centeno compartió su interpretación sobre el lenguaje corporal de la actriz para aclarar lo ocurrido.
“Sí se quita, pero no lo hace de forma intencional. No veo elementos para empezar que hay antipatía”, explicó sobre la reacción de Hayek.
La especialista añadió: “sí se quita y no se dan beso, pero no por grosería, sino porque está pensando en lo que pasa afuera”.
Según el análisis, la diferencia radica en la atención de cada una: “Belinda está pensando en Salma”, lo que habría generado la aparente desconexión en el momento.
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