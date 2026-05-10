Europol intercepta toneladas cocaína

Golpean ruta transatlántica narco

Detienen 54 sospechosos

Una operación internacional coordinada por Europol logró interrumpir rutas de narcotráfico utilizadas para transportar cocaína desde América Latina hacia Europa a través del Océano Atlántico.

La misión se desarrolló entre el 13 y el 26 de abril y dejó importantes decomisos de droga, embarcaciones interceptadas y decenas de detenidos.

Las autoridades europeas aseguran que las redes criminales están cambiando sus métodos de transporte marítimo para evitar controles en puertos y aumentar el movimiento de drogas en alta mar.

La operación dejó toneladas de droga incautada

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Segun CBS, europol informó que durante las dos semanas de operaciones se decomisaron más de 12 toneladas de cocaína.

Además, las autoridades confiscaron aproximadamente 9,5 toneladas métricas de hachís.

La misión también permitió interceptar ocho embarcaciones vinculadas presuntamente al tráfico de drogas.

En total, 54 personas fueron detenidas durante el operativo internacional.