Megaoperativo internacional golpea la “autopista de la cocaína” en el Atlántico
Europol intercepta toneladas cocaína Golpean ruta transatlántica narco Detienen 54 sospechosos Una operación internacional coordinada por Europol logró interrumpir rutas de narcotráfico utilizadas para transportar cocaína desde América Latina hacia Europa a través del Océano Atlántico. La misión se desarrolló entre el 13 y el 26 de abril y dejó importantes decomisos de droga, embarcaciones […]
Publicado el10/05/2026 a las 08:54
- Europol intercepta toneladas cocaína
- Golpean ruta transatlántica narco
- Detienen 54 sospechosos
Una operación internacional coordinada por Europol logró interrumpir rutas de narcotráfico utilizadas para transportar cocaína desde América Latina hacia Europa a través del Océano Atlántico.
La misión se desarrolló entre el 13 y el 26 de abril y dejó importantes decomisos de droga, embarcaciones interceptadas y decenas de detenidos.
Las autoridades europeas aseguran que las redes criminales están cambiando sus métodos de transporte marítimo para evitar controles en puertos y aumentar el movimiento de drogas en alta mar.
La operación dejó toneladas de droga incautada
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Segun CBS, europol informó que durante las dos semanas de operaciones se decomisaron más de 12 toneladas de cocaína.
Además, las autoridades confiscaron aproximadamente 9,5 toneladas métricas de hachís.
La misión también permitió interceptar ocho embarcaciones vinculadas presuntamente al tráfico de drogas.
En total, 54 personas fueron detenidas durante el operativo internacional.
La operación involucró a distintos organismos policiales internacionales y fue coordinada directamente por Europol.
Según la agencia europea, el objetivo principal era desarticular las redes criminales dedicadas al transporte de cocaína desde zonas de América Latina hacia Europa.
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Las autoridades explicaron que los narcotraficantes están utilizando “complejos traslados marítimos” para evitar ser detectados.
Estos métodos buscan reducir el riesgo de inspecciones en los principales puertos europeos.
Para localizar las embarcaciones sospechosas, agentes policiales fueron desplegados en varios puntos estratégicos del Atlántico.
La operación se concentró especialmente en el área comprendida entre las Islas Canarias, en España, y las Azores, en Portugal.
Europol detecta nuevos métodos del narcotráfico
Durante la misión, las fuerzas de seguridad tuvieron como tarea principal detectar, rastrear e interceptar embarcaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas.
Europol señaló que a principios de este año ya había advertido sobre cambios en las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales.
La agencia indicó que las redes de narcotráfico están trasladando cada vez más cocaína en alta mar.
Según Europol, esta táctica busca disminuir la exposición a las fuerzas del orden en los puertos más vigilados.
“La reciente operación demuestra los patrones que Europol había identificado a principios de este año: las redes criminales están trasladando cada vez más la cocaína a alta mar para reducir su exposición a las fuerzas del orden en los principales puertos”, afirmó la agencia.
Las autoridades también explicaron que los cargamentos ahora son transportados en varias etapas.
Este sistema es conocido como “rutas marítimas fragmentadas”.
Según Europol, estas transferencias fragmentadas permiten dividir los riesgos entre distintos grupos involucrados en la operación criminal.
La agencia considera que este modelo está siendo utilizado cada vez con mayor frecuencia por las organizaciones dedicadas al narcotráfico transatlántico.
La “ruta de la cocaína” preocupa a las autoridades europeas
La información obtenida durante el operativo permitió a Europol comprender mejor el funcionamiento de las redes criminales en constante evolución.
Las autoridades prestaron especial atención al corredor marítimo ubicado entre las Islas Canarias y las Azores.
Esa zona es conocida por los investigadores como la “autopista de la cocaína”.
El nombre se debe a la frecuente actividad de tráfico de drogas detectada en esa región del Atlántico.
Jean-Philippe Lecouffe, subdirector ejecutivo de operaciones de Europol, aseguró que las organizaciones criminales son cada vez más flexibles y están mejor conectadas internacionalmente.
Sin embargo, afirmó que las fuerzas de seguridad también están adaptando rápidamente sus métodos de respuesta.
“Durante un periodo operativo de dos semanas, las fuerzas del orden asestaron un duro golpe a lo que se conoce como la ruta de la cocaína”, declaró Lecouffe.
El funcionario agregó que Europol utilizará la información recopilada durante la operación para identificar y desmantelar las redes criminales detrás de estas actividades transatlánticas.
Las autoridades continúan analizando los datos obtenidos para reforzar futuras investigaciones sobre el tráfico internacional de drogas en el Atlántico.