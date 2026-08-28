Rosie Rivera causa polémica al mostrarse en ropa interior durante tratamiento estético
Publicado el28/08/2026 a las 10:53
- Rosie Rivera mostró tratamiento estético corporal.
• Usuarios cuestionaron su ropa y religión.
• También recibió comentarios sobre sus manos.
Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez después de compartir un video en el que aparece acostada boca abajo y en ropa interior mientras recibe un tratamiento estético en los glúteos.
La publicación, realizada desde su cuenta verificada de Instagram, tenía como objetivo promocionar un procedimiento con Sculptra. Sin embargo, buena parte de los comentarios terminó enfocándose en la manera en que decidió aparecer frente a la cámara.
“¿Qué pasó con el cristianismo?”, escribió una persona. Otro usuario fue más directo al cuestionar: “Que no eres cristiana, tápate”, mientras alguien más comentó: “La pastora tan vanidosa”.
Rosie Rivera promociona tratamiento para los glúteos
Ver esta publicación en Instagram
En el video, Rosie explicó que se estaba sometiendo a un procedimiento para mejorar la apariencia de sus glúteos y aseguró que los resultados podían apreciarse de manera inmediata.
Además, comentó que el tratamiento no le causaba dolor y comparó su uso en esa zona del cuerpo con procedimientos que también se realizan en el rostro. La publicación formaba parte de una promoción comercial anunciada en su perfil de Instagram.
“PROMO DE LA SEMANA”, escribió Rosie antes de informar que quienes mencionaran su nombre podían acceder a una promoción relacionada con Sculptra, aclarando también que aplicaban restricciones.
La hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera utilizó etiquetas como “levantamiento de glúteos”, “sin cirugía” y “moldea tu cuerpo” para acompañar el video.
Su ropa interior desata cuestionamientos
Aunque algunos seguidores mostraron interés en conocer el costo del procedimiento e incluso preguntaron dónde podían realizarlo, otros centraron sus críticas en que Rosie mostrara parte de su cuerpo durante la grabación.
“¿Es obligatorio hacer tu video con las nalgas de fuera?”, escribió una usuaria. Otra persona expresó: “Y la modestia, hermana?”, mientras alguien más aseguró: “No representa lo que dice practicar”.
Varias de las reacciones hicieron referencia directamente a las creencias religiosas que Rosie ha compartido públicamente. “Qué pasó con la mujer cristiana que los tenemos que aceptar como somos”, escribió otra seguidora.
También hubo quienes cuestionaron que recurriera con frecuencia a tratamientos estéticos. “Cada vez que me apareces te estás inyectando algo”, afirmó una persona, mientras otra resumió su reacción con la frase: “Vanidad de vanidades”.
Rosie Rivera, le dicen que el tratamiento le hace falta en las manos
Las críticas tampoco se limitaron al procedimiento en los glúteos. Algunos usuarios desviaron la conversación hacia otras partes de su apariencia física y específicamente mencionaron sus manos.
“Ponte en las manos también, ahí se te ve tu edad verdadera”, escribió una persona. Otra comentó: “Te falta colágeno en las manos, ya las tienes muy viejitas”.
También hubo mensajes de apoyo para Rosie y seguidores que rechazaron la cantidad de ataques publicados bajo el video. Una persona defendió a la empresaria asegurando que muchas críticas se realizan únicamente porque existe la posibilidad de esconderse detrás de una pantalla.
Otros simplemente mostraron interés por el procedimiento. “Yo quiero hacerme esto en mi booty”, escribió una usuaria, mientras varias personas preguntaron por el precio, las ubicaciones disponibles y los resultados finales.
La publicación terminó convirtiendo lo que originalmente era una promoción estética en un nuevo debate sobre la imagen de Rosie Rivera, sus decisiones personales y la manera en que algunos seguidores consideran que estas se relacionan —o no— con las creencias religiosas que ella ha expresado públicamente.