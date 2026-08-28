Rosie Rivera causa polémica al mostrarse en ropa interior durante tratamiento estético

Rosie Rivera mostró tratamiento estético corporal.

• Usuarios cuestionaron su ropa y religión.

• También recibió comentarios sobre sus manos.

Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez después de compartir un video en el que aparece acostada boca abajo y en ropa interior mientras recibe un tratamiento estético en los glúteos.

La publicación, realizada desde su cuenta verificada de Instagram, tenía como objetivo promocionar un procedimiento con Sculptra. Sin embargo, buena parte de los comentarios terminó enfocándose en la manera en que decidió aparecer frente a la cámara.

“¿Qué pasó con el cristianismo?”, escribió una persona. Otro usuario fue más directo al cuestionar: “Que no eres cristiana, tápate”, mientras alguien más comentó: “La pastora tan vanidosa”.

Rosie Rivera promociona tratamiento para los glúteos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ecologica Skin Corp. (@ecologicamedspa)

En el video, Rosie explicó que se estaba sometiendo a un procedimiento para mejorar la apariencia de sus glúteos y aseguró que los resultados podían apreciarse de manera inmediata.

Además, comentó que el tratamiento no le causaba dolor y comparó su uso en esa zona del cuerpo con procedimientos que también se realizan en el rostro. La publicación formaba parte de una promoción comercial anunciada en su perfil de Instagram.

“PROMO DE LA SEMANA”, escribió Rosie antes de informar que quienes mencionaran su nombre podían acceder a una promoción relacionada con Sculptra, aclarando también que aplicaban restricciones.

La hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera utilizó etiquetas como “levantamiento de glúteos”, “sin cirugía” y “moldea tu cuerpo” para acompañar el video.