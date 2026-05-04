Ronald Acuña Jr. entra a lista de lesionados con Braves
Los Atlanta Braves colocaron a Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días tras sufrir una distensión en el tendón de la corva izquierdo. La decisión se tomó luego de que el jugador abandonara el partido ante los Colorado Rockies. La baja del venezolano llega en un momento clave de la temporada […]
Publicado el04/05/2026 a las 09:33
Los Atlanta Braves colocaron a Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días tras sufrir una distensión en el tendón de la corva izquierdo.
La decisión se tomó luego de que el jugador abandonara el partido ante los Colorado Rockies.
La baja del venezolano llega en un momento clave de la temporada para el equipo.
La lesión de Acuña Jr. afecta directamente la ofensiva de los Braves y podría impactar su rendimiento inmediato.
Acuña Jr. sufrió la lesión durante el juego
El jardinero derecho salió del partido el sábado en la segunda entrada. La jugada ocurrió cuando corría hacia la primera base tras batear un rodado, momento en el que se detuvo abruptamente y se tomó la parte posterior de la pierna izquierda.
Posteriormente, una resonancia magnética confirmó que se trata de una distensión de grado 1 en el tendón de la corva, una lesión que, según el equipo, pudo haber sido más grave.
Braves confirman baja de 10 días
El equipo anunció oficialmente la inclusión del jugador en la lista de lesionados de 10 días. Esta medida implica que Acuña Jr. estará fuera de actividad al menos durante ese periodo, mientras evalúan su evolución.
El mánager Walt Weiss señaló que el diagnóstico es moderado, lo que abre la posibilidad de una recuperación sin complicaciones mayores.
Atlanta ajusta su roster tras la lesión
Ante la ausencia del venezolano, los Braves llamaron al jardinero José Azócar desde ligas menores para cubrir su lugar en el roster.
Además, el equipo activó al lanzador Spencer Strider, quien hará su debut en la temporada tras recuperarse de una lesión en el músculo oblicuo. Para abrir espacio, el pitcher Hunter Stratton fue enviado a Triple A.
Acuña venía en buen momento ofensivo
Antes de la lesión, el jugador de 28 años había participado en todos los partidos de Atlanta en la temporada. Su rendimiento reciente mostraba un repunte, con un promedio de bateo destacado en los últimos encuentros.
En lo que va de campaña, suma dos jonrones, nueve carreras impulsadas, 17 anotadas y lidera al equipo en bases robadas.
El historial reciente genera preocupación
La lesión llega después de que Acuña Jr. superara una rotura del ligamento cruzado anterior en 2024, que ya había limitado su actividad en temporadas recientes.
Este antecedente incrementa la atención sobre su recuperación, aunque el diagnóstico actual es menos severo.
Los Braves evaluarán la evolución de Acuña Jr. en los próximos días para definir su regreso, mientras ajustan su alineación para cubrir su ausencia en el corto plazo.