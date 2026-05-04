Ronald Acuña Jr. entra a lista de lesionados con Braves

Los Atlanta Braves colocaron a Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días tras sufrir una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

La decisión se tomó luego de que el jugador abandonara el partido ante los Colorado Rockies.

La baja del venezolano llega en un momento clave de la temporada para el equipo.

La lesión de Acuña Jr. afecta directamente la ofensiva de los Braves y podría impactar su rendimiento inmediato.

Acuña Jr. sufrió la lesión durante el juego

El jardinero derecho salió del partido el sábado en la segunda entrada. La jugada ocurrió cuando corría hacia la primera base tras batear un rodado, momento en el que se detuvo abruptamente y se tomó la parte posterior de la pierna izquierda.