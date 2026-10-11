Los Guardianes de Cleveland vencieron 2-0 a los Medias Blancas de Chicago el sábado 10 de octubre en el Progressive Field y ganaron 3-2 la Serie Divisional de la Liga Americana, después de perder los dos primeros juegos. Ahora jugarán la Serie de Campeonato contra los Rays de Tampa Bay.

Cleveland es apenas el undécimo equipo, de 96, que gana una serie al mejor de cinco tras ir abajo 0-2, según AP. El último había sido los Yankees de Nueva York en 2017, precisamente ante Cleveland.

Un pitcheo histórico

Los lanzadores de Cleveland sumaron 21 ponches, récord para un juego de postemporada de nueve entradas. El abridor Gavin Williams recetó 12 de ellos y los Medias Blancas solo conectaron tres hits.

Williams, que había cerrado el Juego 4 dos días antes, permitió apenas una base por bolas y un pelotazo hasta que Kyle Teel conectó sencillo al jardín derecho con dos outs en la sexta entrada. Después, Erik Sabrowski ponchó a Munetaka Murakami con las bases llenas, Hunter Gaddis sacó cuatro outs y Cade Smith cerró con un salvamento de cinco outs, ponchando a los tres bateadores del noveno.

En toda la serie, el pitcheo de Cleveland ponchó a 75 bateadores, récord de una Serie Divisional, y dejó a Chicago con promedio de bateo de .185.

El jonrón de José Ramírez

El abridor de Chicago, Sean Burke, retiró a los primeros nueve bateadores. En la cuarta entrada, Steven Kwan abrió con sencillo y el dominicano José Ramírez conectó un jonrón de dos carreras, pegado a la línea del jardín derecho, para el 2-0 definitivo. Fue su cuadrangular en un segundo juego consecutivo, y lo sacó con un lanzamiento casi a ras de suelo: el más bajo convertido en jonrón en postemporada desde que Statcast lo mide (2008).

Fin del sueño de Chicago

Los Medias Blancas fueron el primer equipo en llegar a los playoffs después de tres temporadas seguidas con 100 derrotas. Ganaron sus primeros cuatro partidos de postemporada, incluida la barrida a Houston en el Comodín, pero luego perdieron cuatro seguidos.