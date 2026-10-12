Cerveceros pegan primero ante Dodgers; Oklahoma sorprende a Texas y Dream va a la final
Publicado el 12/10/2026 a las 06:34
Los Cerveceros vencen a Dodgers 2-1 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, jugado el domingo 11 de octubre en el American Family Field de Milwaukee. Fue el cierre de un fin de semana cargado: Oklahoma tumbó al No. 1 Texas en el fútbol americano colegial y las Dream de Atlanta y las Valkyries de Golden State sellaron su boleto a las Finales de la WNBA.
MLB: Milwaukee gana el primero de la NLCS
Brice Turang conectó un jonrón ante Tarik Skubal y el bullpen de Milwaukee apagó a Los Ángeles tras una salida exigente del abridor Jacob Misiorowski. Con la victoria, los Cerveceros (103-59) toman ventaja de 1-0 en la serie ante unos Dodgers (100-62) que habían ganado siete juegos consecutivos de postemporada contra Milwaukee, incluida una barrida en la NLCS del año pasado. Es además el primer duelo de campeonato de liga entre equipos de 100 victorias desde 1976, cuando los Rojos de Cincinnati eliminaron a los Phillies de Filadelfia.
- El jonrón: Turang abrió la cuarta entrada con un batazo al bullpen local. Fue su segundo cuadrangular de postemporada en su carrera.
- La carrera de la ventaja: en la quinta, Garrett Mitchell recibió base por bolas y avanzó con el toque de sacrificio del novato Cooper Pratt. Luego, otro novato, Luis Lara, empujó la carrera con un sencillo al jardín central.
- El bullpen: los Dodgers sacaron a Misiorowski en la quinta, pero solo pegaron dos hits ante cuatro relevistas. DL Hall salió con un corredor en base y provocó un doble play de Freddie Freeman. Abner Uribe ponchó a Andy Pages con corredores en las esquinas para cerrar la sexta, Aaron Ashby lanzó dos entradas y Trevor Megill se apuntó el rescate.
- Los Dodgers: dejaron a nueve corredores en base, se fueron de 1 de 6 con corredores en posición de anotar (2 de 22 en esta postemporada) y conectaron tres dobles plays. En la novena, Kyle Tucker y Josue De Paula recibieron boletos con dos outs, pero Mookie Betts bateó un elevado a la pista de advertencia del jardín central.
Los Dodgers habían anotado en la segunda, cuando Pages produjo a Shohei Ohtani con un rodado al derecho. Misiorowski lanzó 35 pitcheos en ese episodio, pero salió del apuro con un doble play de Kiké Hernández. El público en Milwaukee fue de 42,617 aficionados.
En la Liga Americana, los Guardianes de Cleveland eliminaron el sábado 10 de octubre a los Medias Blancas de Chicago con una victoria de 2-0 en el Juego 5 de la Serie Divisional.
Fútbol americano colegial: Oklahoma sacude al No. 1
Los Sooners de Oklahoma vencieron 27-24 al No. 1 Texas en el Cotton Bowl de Dallas con un gol de campo de 47 yardas de Tate Sandell en la última jugada. Oklahoma (3-2) llegó a ese desenlace con touchdowns en equipos especiales y en defensa: Dakoda Fields cayó sobre un despeje bloqueado en la zona de anotación y Peyton Bowen devolvió 42 yardas una intercepción a Arch Manning. Manning lanzó para 260 yardas y tres touchdowns, con dos intercepciones; Cam Coleman tuvo 110 yardas y un touchdown. Los Longhorns (4-1) fallaron un gol de campo de 53 yardas con 1:55 por jugar y Courtland Guillory interceptó a Manning con 19 segundos en el reloj.
En otros duelos del sábado 10:
- No. 2 Georgia 20, No. 6 Alabama 17: los Bulldogs ganaron en Tuscaloosa con 120 yardas terrestres de Dwight Phillips Jr. y 249 yardas por aire de Gunner Stockton. La jugada polémica fue una posible interferencia de pase de KJ Bolden en la zona de anotación que no fue sancionada.
- Kentucky 35, No. 10 LSU 34 (tiempo extra): Kenny Minchey corrió para la conversión de dos puntos tras el touchdown de C.J. Baxter, quien terminó con 123 yardas y dos anotaciones. Es la segunda victoria seguida de los Wildcats en tiempo extra, ambas por 35-34.
- No. 21 UCLA 17, No. 13 Oregon 15: los Bruins (5-0) siguen invictos pese a perder por lesión al quarterback Nico Iamaleava. Wayne Knight corrió 103 yardas y anotó por tierra y por aire. Hubo 10 pérdidas de balón en el juego, siete de ellas de Oregon.
- No. 19 USC 31, Penn State 23: Jayden Maiava completó 21 de 33 pases para 301 yardas y tres touchdowns. El juego se disputó ante 114,419 aficionados en Beaver Stadium. Penn State (3-3, 0-3 en la Big Ten) perdió su tercer partido seguido.
WNBA: Dream y Valkyries, a las Finales
Las Dream de Atlanta, cuartas sembradas, completaron la barrida 3-0 sobre el Liberty de Nueva York con un 85-83 en el Barclays Center y llegan a las Finales por primera vez desde 2013. Angel Reese aportó 22 puntos, Jordin Canada repartió 11 asistencias y DeWanna Bonner capturó 13 rebotes y convirtió dos tiros libres con 6.2 segundos por jugar. Breanna Stewart falló una bandeja con nueve segundos restantes. Jonquel Jones y Stewart sumaron 26 puntos cada una; Jones agregó 14 rebotes. Atlanta ganó sin su máxima anotadora, Allisha Gray, quien sufrió una lesión en un dedo en el Juego 1, y no ha perdido en estos playoffs.
En Las Vegas, las Valkyries de Golden State vencieron 87-77 a las Aces y barrieron 3-0 a las campeonas defensoras. Kayla Thornton lideró con 18 puntos y Kiah Stokes sumó 10 rebotes. A'ja Wilson anotó 21 puntos y tomó 10 rebotes por Las Vegas.
Lo que viene
- MLB: el Juego 2 de la NLCS será el lunes 12 de octubre a las 5:00 p.m. ET en Milwaukee. Yoshinobu Yamamoto (8-1 con efectividad de 2.14 en 11 apariciones de postemporada) abrirá por los Dodgers y Logan Henderson por los Cerveceros.
- MLB: la Serie de Campeonato de la Liga Americana arranca el lunes 12 de octubre a las 8:00 p.m. ET con Guardianes en casa de los Rays de Tampa Bay.
- WNBA: Atlanta y Golden State abrirán las Finales el sábado 17 de octubre.
- Colegial: Oklahoma recibe a Kentucky el próximo sábado; Georgia será local ante Auburn.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: postemporada de MLB
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)