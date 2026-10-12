Los Cerveceros vencen a Dodgers 2-1 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, jugado el domingo 11 de octubre en el American Family Field de Milwaukee. Fue el cierre de un fin de semana cargado: Oklahoma tumbó al No. 1 Texas en el fútbol americano colegial y las Dream de Atlanta y las Valkyries de Golden State sellaron su boleto a las Finales de la WNBA.

MLB: Milwaukee gana el primero de la NLCS

Brice Turang conectó un jonrón ante Tarik Skubal y el bullpen de Milwaukee apagó a Los Ángeles tras una salida exigente del abridor Jacob Misiorowski. Con la victoria, los Cerveceros (103-59) toman ventaja de 1-0 en la serie ante unos Dodgers (100-62) que habían ganado siete juegos consecutivos de postemporada contra Milwaukee, incluida una barrida en la NLCS del año pasado. Es además el primer duelo de campeonato de liga entre equipos de 100 victorias desde 1976, cuando los Rojos de Cincinnati eliminaron a los Phillies de Filadelfia.

El jonrón: Turang abrió la cuarta entrada con un batazo al bullpen local. Fue su segundo cuadrangular de postemporada en su carrera.

Turang abrió la cuarta entrada con un batazo al bullpen local. Fue su segundo cuadrangular de postemporada en su carrera. La carrera de la ventaja: en la quinta, Garrett Mitchell recibió base por bolas y avanzó con el toque de sacrificio del novato Cooper Pratt. Luego, otro novato, Luis Lara, empujó la carrera con un sencillo al jardín central.

en la quinta, Garrett Mitchell recibió base por bolas y avanzó con el toque de sacrificio del novato Cooper Pratt. Luego, otro novato, Luis Lara, empujó la carrera con un sencillo al jardín central. El bullpen: los Dodgers sacaron a Misiorowski en la quinta, pero solo pegaron dos hits ante cuatro relevistas. DL Hall salió con un corredor en base y provocó un doble play de Freddie Freeman. Abner Uribe ponchó a Andy Pages con corredores en las esquinas para cerrar la sexta, Aaron Ashby lanzó dos entradas y Trevor Megill se apuntó el rescate.

los Dodgers sacaron a Misiorowski en la quinta, pero solo pegaron dos hits ante cuatro relevistas. DL Hall salió con un corredor en base y provocó un doble play de Freddie Freeman. Abner Uribe ponchó a Andy Pages con corredores en las esquinas para cerrar la sexta, Aaron Ashby lanzó dos entradas y Trevor Megill se apuntó el rescate. Los Dodgers: dejaron a nueve corredores en base, se fueron de 1 de 6 con corredores en posición de anotar (2 de 22 en esta postemporada) y conectaron tres dobles plays. En la novena, Kyle Tucker y Josue De Paula recibieron boletos con dos outs, pero Mookie Betts bateó un elevado a la pista de advertencia del jardín central.

Los Dodgers habían anotado en la segunda, cuando Pages produjo a Shohei Ohtani con un rodado al derecho. Misiorowski lanzó 35 pitcheos en ese episodio, pero salió del apuro con un doble play de Kiké Hernández. El público en Milwaukee fue de 42,617 aficionados.

En la Liga Americana, los Guardianes de Cleveland eliminaron el sábado 10 de octubre a los Medias Blancas de Chicago con una victoria de 2-0 en el Juego 5 de la Serie Divisional.

Fútbol americano colegial: Oklahoma sacude al No. 1

Los Sooners de Oklahoma vencieron 27-24 al No. 1 Texas en el Cotton Bowl de Dallas con un gol de campo de 47 yardas de Tate Sandell en la última jugada. Oklahoma (3-2) llegó a ese desenlace con touchdowns en equipos especiales y en defensa: Dakoda Fields cayó sobre un despeje bloqueado en la zona de anotación y Peyton Bowen devolvió 42 yardas una intercepción a Arch Manning. Manning lanzó para 260 yardas y tres touchdowns, con dos intercepciones; Cam Coleman tuvo 110 yardas y un touchdown. Los Longhorns (4-1) fallaron un gol de campo de 53 yardas con 1:55 por jugar y Courtland Guillory interceptó a Manning con 19 segundos en el reloj.

En otros duelos del sábado 10: