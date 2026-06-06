Albania se rebela contra proyectos turísticos vinculados a la familia Trump

Protestan contra megaproyectos turísticos

Flamenco rosa lidera revuelta

Crece rechazo al Gobierno

Miles de personas continúan movilizándose en Albania contra dos megaproyectos turísticos asociados a Jared Kushner e Ivanka Trump, una protesta que ha sido bautizada por los participantes como la “revolución del flamenco”.

El movimiento ciudadano, que comenzó a finales de mayo, ha convertido al flamenco rosa en su principal símbolo y ha evolucionado desde una protesta medioambiental hasta una expresión más amplia de descontento político y social.

Los manifestantes consideran que los proyectos representan una amenaza para áreas naturales protegidas y denuncian lo que describen como un modelo de desarrollo que favorece a grandes intereses económicos por encima de las comunidades locales.

Las protestas se extienden dentro y fuera de Albania

#albania ♬ News Report Serious Analysis No Drums(1563512) – nyansuke @elmundo.es La revolución de los flamencos: así son las multitudinarias protestas que sacuden Albania contra el proyecto de Ivanka Trump y Jared Kushner La pareja planea construir un resort de lujo en la costa adriática del país, pero miles de personas han salido a las calles para denunciar su impacto ambiental. El flamenco rosa se ha convertido en el símbolo de las movilizaciones, ya que el proyecto amenaza el hábitat de esta y otras especies protegidas #flamencos



Segun EFE, este sábado se convocaron nuevas manifestaciones en la ciudad costera de Vlora, situada cerca de una de las zonas afectadas por los planes de inversión.

Al mismo tiempo, una multitud volvió a concentrarse en las calles de Tirana, la capital albanesa.

La movilización alcanzó su sexto día consecutivo desde que comenzó el pasado 31 de mayo en el pueblo pesquero de Zvërnec y en la laguna de Vjosa-Narta.

Ambos lugares forman parte de las áreas incluidas en los proyectos turísticos relacionados con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y con su esposa Ivanka Trump.

La protesta también ha trascendido las fronteras del país.

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Miembros de la diáspora albanesa han realizado manifestaciones en Italia, Estados Unidos y Canadá para expresar su rechazo a los desarrollos previstos.

Uno de los proyectos contempla inversiones en la isla de Sazan, una antigua base militar de la época comunista ubicada frente a la costa albanesa.

Según declaraciones recientes citadas en el texto, Ivanka Trump quedó fascinada por la isla cuando la descubrió.