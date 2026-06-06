Albania se rebela contra proyectos turísticos vinculados a la familia Trump
Publicado el06/06/2026 a las 11:04
- Protestan contra megaproyectos turísticos
- Flamenco rosa lidera revuelta
- Crece rechazo al Gobierno
Miles de personas continúan movilizándose en Albania contra dos megaproyectos turísticos asociados a Jared Kushner e Ivanka Trump, una protesta que ha sido bautizada por los participantes como la “revolución del flamenco”.
El movimiento ciudadano, que comenzó a finales de mayo, ha convertido al flamenco rosa en su principal símbolo y ha evolucionado desde una protesta medioambiental hasta una expresión más amplia de descontento político y social.
Los manifestantes consideran que los proyectos representan una amenaza para áreas naturales protegidas y denuncian lo que describen como un modelo de desarrollo que favorece a grandes intereses económicos por encima de las comunidades locales.
Las protestas se extienden dentro y fuera de Albania
@elmundo.es La revolución de los flamencos: así son las multitudinarias protestas que sacuden Albania contra el proyecto de Ivanka Trump y Jared Kushner La pareja planea construir un resort de lujo en la costa adriática del país, pero miles de personas han salido a las calles para denunciar su impacto ambiental. El flamenco rosa se ha convertido en el símbolo de las movilizaciones, ya que el proyecto amenaza el hábitat de esta y otras especies protegidas #flamencos #albania ♬ News Report Serious Analysis No Drums(1563512) – nyansuke
Segun EFE, este sábado se convocaron nuevas manifestaciones en la ciudad costera de Vlora, situada cerca de una de las zonas afectadas por los planes de inversión.
Al mismo tiempo, una multitud volvió a concentrarse en las calles de Tirana, la capital albanesa.
La movilización alcanzó su sexto día consecutivo desde que comenzó el pasado 31 de mayo en el pueblo pesquero de Zvërnec y en la laguna de Vjosa-Narta.
Ambos lugares forman parte de las áreas incluidas en los proyectos turísticos relacionados con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y con su esposa Ivanka Trump.
La protesta también ha trascendido las fronteras del país.
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Miembros de la diáspora albanesa han realizado manifestaciones en Italia, Estados Unidos y Canadá para expresar su rechazo a los desarrollos previstos.
Uno de los proyectos contempla inversiones en la isla de Sazan, una antigua base militar de la época comunista ubicada frente a la costa albanesa.
Según declaraciones recientes citadas en el texto, Ivanka Trump quedó fascinada por la isla cuando la descubrió.
La defensa del entorno natural impulsa las movilizaciones
Una empresa vinculada a Affinity Partners, el fondo de inversión de Kushner, desarrolla el proyecto junto a los hermanos cataríes Ramez y Mohamad Al-Khayyat.
Los inversionistas adquirieron terrenos frente al mar en Zvërnec para impulsar la iniciativa.
Parte de esos terrenos se encuentran cerca de una zona costera protegida.
Se trata de un humedal que sirve como refugio para flamencos, focas monje y tortugas marinas durante sus periodos de anidación.
El Gobierno albanés declaró en 2024 como inversor estratégico a la empresa encargada de desarrollar los proyectos, cuyo coste total asciende a 5.400 millones de euros.
Durante las protestas se han escuchado consignas como “Albania no está en venta”, “Ivanka, vete a casa”, “Cancelad el proyecto” y “Manos fuera de Vjosa-Narta”.
Una joven manifestante declaró que la oposición no está dirigida contra la inversión extranjera, sino contra la destrucción de la naturaleza y del territorio por motivos económicos.
Otro participante sostuvo que las mejores tierras costeras terminan en manos de oligarcas nacionales y extranjeros mediante proyectos que consideran poco transparentes.
El flamenco rosa se convierte en símbolo de protesta
La imagen más visible de las movilizaciones ha sido la presencia constante del color rosa.
Muchos participantes asisten vestidos con prendas de ese color o llevan flotadores con forma de flamenco.
Otros exhiben banderas especialmente diseñadas para las protestas.
En ellas, el águila bicéfala negra de la bandera nacional albanesa ha sido reemplazada por un flamenco rosa de dos cabezas.
Durante la última semana, las manifestaciones han adquirido también un carácter político.
En las calles de Tirana se han escuchado consignas dirigidas tanto contra el primer ministro socialista Edi Rama como contra el líder opositor Sali Berisha.
Para numerosos participantes, ambos representan un sistema político estrechamente relacionado con las élites económicas.
Rama ha rechazado las críticas y calificó las protestas como una “guerra híbrida” impulsada desde el extranjero.
Además, aseguró que el proyecto continuará mientras permanezca en el poder, al considerarlo una iniciativa capaz de atraer a turistas con elevado poder adquisitivo.
Mientras tanto, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado abrió una investigación por presuntas transferencias fraudulentas de títulos de propiedad.
Las protestas continúan expandiéndose dentro y fuera de Albania mientras avanzan los proyectos turísticos y las autoridades mantienen abierta una investigación relacionada con la propiedad de los terrenos involucrados.