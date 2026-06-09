Administración de Trump busca retirar la ciudadanía a naturalizados señalados por fraude

Trump apunta a naturalizados

Demandan por fraude migratorio

Ciudadanía podría ser revocada

La Administración del presidente Donald Trump anunció este lunes una nueva ofensiva legal dirigida contra ciudadanos estadounidenses naturalizados acusados de haber cometido fraude durante sus procesos migratorios.

Por qué importa: La medida forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y podría derivar en la pérdida de la ciudadanía y la deportación de las personas afectadas.

Departamento de Justicia presenta demandas contra 17 ciudadanos naturalizados

This Department of Justice has filed DENATURALIZATION ACTIONS in various U.S. district courts against 17 individuals accused of serious offenses. “When criminal aliens exploit the naturalization process by breaking the law, there are consequences. Criminal aliens are lying about… pic.twitter.com/mhr1D9xxT8 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 8, 2026



Segun EFE, el Departamento de Justicia informó que ha presentado demandas en distintos tribunales federales.

Las acciones legales están dirigidas contra 17 ciudadanos estadounidenses naturalizados.

Según el comunicado oficial, los demandados están acusados de haber cometido delitos graves.

Entre las acusaciones mencionadas figuran abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.

Las autoridades sostienen que estas personas obtuvieron la ciudadanía estadounidense tras cometer fraude en sus procedimientos migratorios.

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El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la iniciativa del Gobierno.

«Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias», afirmó.

Los ciudadanos naturalizados señalados en las demandas provienen de diversos países.

Entre ellos se encuentran Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.