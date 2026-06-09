Administración de Trump busca retirar la ciudadanía a naturalizados señalados por fraude
Publicado el08/06/2026 a las 15:17
- Trump apunta a naturalizados
- Demandan por fraude migratorio
- Ciudadanía podría ser revocada
La Administración del presidente Donald Trump anunció este lunes una nueva ofensiva legal dirigida contra ciudadanos estadounidenses naturalizados acusados de haber cometido fraude durante sus procesos migratorios.
Por qué importa: La medida forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y podría derivar en la pérdida de la ciudadanía y la deportación de las personas afectadas.
Departamento de Justicia presenta demandas contra 17 ciudadanos naturalizados
This Department of Justice has filed DENATURALIZATION ACTIONS in various U.S. district courts against 17 individuals accused of serious offenses.
“When criminal aliens exploit the naturalization process by breaking the law, there are consequences. Criminal aliens are lying about… pic.twitter.com/mhr1D9xxT8
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 8, 2026
Segun EFE, el Departamento de Justicia informó que ha presentado demandas en distintos tribunales federales.
Las acciones legales están dirigidas contra 17 ciudadanos estadounidenses naturalizados.
Según el comunicado oficial, los demandados están acusados de haber cometido delitos graves.
Entre las acusaciones mencionadas figuran abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.
Las autoridades sostienen que estas personas obtuvieron la ciudadanía estadounidense tras cometer fraude en sus procedimientos migratorios.
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El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la iniciativa del Gobierno.
«Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias», afirmó.
Los ciudadanos naturalizados señalados en las demandas provienen de diversos países.
Entre ellos se encuentran Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.
La Administración promete utilizar todas las vías legales
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que el Gobierno continuará utilizando todos los mecanismos legales disponibles.
Según explicó, el objetivo es expulsar del país a quienes hayan obtenido la ciudadanía mediante fraude y posteriormente hayan cometido delitos.
Mullin afirmó que la ciudadanía estadounidense debe obtenerse de manera honesta.
«La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio», escribió en la red social X.
El funcionario añadió que su departamento no permanecerá inactivo frente a personas que, según dijo, han explotado el sistema migratorio estadounidense.
También señaló que estas acciones buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses.
Las declaraciones fueron realizadas después de que la cadena CBS informara sobre las demandas impulsadas por el Gobierno.
Los afectados podrían perder la protección contra la deportación
Las autoridades explicaron que, si los procedimientos judiciales prosperan, los afectados perderían su ciudadanía estadounidense.
Además, regresarían al estatus migratorio que tenían antes de naturalizarse.
La pérdida de la ciudadanía implicaría también la eliminación de todos los derechos asociados a esa condición.
Entre ellos figura la protección frente a una posible deportación.
La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia migratoria impulsada por la Administración Trump desde enero de 2025.
El Gobierno ha promovido distintas medidas enfocadas en reforzar el control migratorio y endurecer las consecuencias para quienes infrinjan las leyes relacionadas con inmigración.
Lo que viene: Los casos ahora deberán avanzar en los tribunales federales, donde se determinará si las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia justifican la revocación de la ciudadanía de los 17 naturalizados incluidos en las demandas.