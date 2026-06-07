FDA advierte sobre toallitas para bebés retiradas por riesgo de infección
Publicado el07/06/2026 a las 06:46
- Target retira toallitas contaminadas.
- FDA detecta bacterias peligrosas.
- Recomiendan suspender su uso.
Target anunció el retiro voluntario de determinadas toallitas húmedas para bebés de su marca Up & Up después de que pruebas identificaran la posible presencia de bacterias en algunos productos.
La medida afecta productos comercializados en tiendas Target de todo Estados Unidos y en la plataforma Target.com, destinados principalmente a recién nacidos, lactantes y niños pequeños.
FDA detecta bacterias tras quejas de consumidores
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Según un aviso publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 5 de junio, las toallitas húmedas para bebés Up & Up sin fragancia y las versiones con aroma a pepino fresco fueron retiradas del mercado.
La decisión se tomó después de que clientes reportaran problemas relacionados con el uso de los productos.
Entre los síntomas descritos por los consumidores se encuentran irritación de la piel, irritación ocular e infecciones.
También se reportaron casos de decoloración en las toallitas.
De acuerdo con el aviso, las pruebas realizadas identificaron rastros de bacterias asociadas con el complejo Burkholderia cepacia y Burkholderia gladioi.
La FDA advirtió que el uso de productos contaminados con estas bacterias puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales.
El organismo señaló que los productos están destinados principalmente a bebés y niños pequeños, una población considerada particularmente vulnerable debido a la inmadurez de su sistema inmunitario.
Autoridades alertan sobre posibles complicaciones
Segun USATODAY, el aviso indica que las personas inmunodeprimidas, incluidos bebés y niños pequeños, podrían enfrentar riesgos mayores si utilizan los productos afectados.
Según la información difundida, una infección causada por estas bacterias podría extenderse al torrente sanguíneo.
Entre las posibles complicaciones mencionadas se encuentran la sepsis y la neumonía potencialmente mortales.
Target informó que continúa investigando los reportes recibidos junto con el fabricante turco Sapro Temizlik Urunleri.
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La empresa señaló que los informes de los consumidores siguen bajo revisión.
«Target está coordinando con el fabricante y continúa investigando este asunto», indicó el comunicado citado en el aviso.
Las autoridades recomendaron a los consumidores dejar de utilizar inmediatamente los productos incluidos en el retiro.
Asimismo, los clientes pueden devolver las toallitas en cualquier tienda Target para recibir un reembolso completo.
Estos son los productos incluidos en el retiro
El retiro incluye las toallitas húmedas para bebés Up & Up sin fragancia vendidas en presentaciones de 20, 72 y 100 unidades.
También abarca paquetes múltiples y cajas de mayor volumen distribuidas en distintos formatos.
Los productos afectados fueron fabricados entre el 7 de noviembre de 2025 y el 5 de mayo de 2026.
Las fechas de vencimiento correspondientes se encuentran entre el 10 de mayo de 2028 y el 5 de noviembre de 2028.
La medida incluye los paquetes identificados con los UPC 085239265956, 085239265949, 085239265963, 085239266137 y 085239266090.
También forman parte del retiro las toallitas húmedas para bebés Up & Up con aroma a pepino fresco.
Estas versiones se comercializaron en presentaciones de 72 y 100 unidades, además de paquetes múltiples y cajas de gran tamaño.
Los productos afectados fueron fabricados entre el 29 y el 30 de diciembre de 2025.
Sus fechas de vencimiento se ubican entre el 29 y el 30 de junio de 2028.
Target indicó que los consumidores que tengan dudas o requieran información adicional pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de la compañía a través del número 1-800-440-0680.
La investigación sobre los reportes de contaminación y los posibles efectos asociados al uso de las toallitas continúa en coordinación entre Target, el fabricante y las autoridades regulatorias.