FDA advierte sobre toallitas para bebés retiradas por riesgo de infección

Target retira toallitas contaminadas.

FDA detecta bacterias peligrosas.

Recomiendan suspender su uso.

Target anunció el retiro voluntario de determinadas toallitas húmedas para bebés de su marca Up & Up después de que pruebas identificaran la posible presencia de bacterias en algunos productos.

La medida afecta productos comercializados en tiendas Target de todo Estados Unidos y en la plataforma Target.com, destinados principalmente a recién nacidos, lactantes y niños pequeños.

FDA detecta bacterias tras quejas de consumidores

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Según un aviso publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 5 de junio, las toallitas húmedas para bebés Up & Up sin fragancia y las versiones con aroma a pepino fresco fueron retiradas del mercado.

La decisión se tomó después de que clientes reportaran problemas relacionados con el uso de los productos.

Entre los síntomas descritos por los consumidores se encuentran irritación de la piel, irritación ocular e infecciones.

También se reportaron casos de decoloración en las toallitas.

De acuerdo con el aviso, las pruebas realizadas identificaron rastros de bacterias asociadas con el complejo Burkholderia cepacia y Burkholderia gladioi.

La FDA advirtió que el uso de productos contaminados con estas bacterias puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales.

El organismo señaló que los productos están destinados principalmente a bebés y niños pequeños, una población considerada particularmente vulnerable debido a la inmadurez de su sistema inmunitario.