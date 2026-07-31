Hombre que Ganó $167 millones en Powerball ya ha sido arrestado cuatro veces

Ganó histórico premio Powerball

Suma cuatro arrestos

Enfrenta nuevos cargos domésticos

El hombre que hizo historia al ganar el mayor premio de Powerball entregado en Kentucky enfrenta nuevamente a la justicia, apenas un año después de recibir un cheque por 167.3 millones de dólares.

James Farthing, de 51 años y residente de Georgetown, fue arrestado otra vez en Kentucky, convirtiéndose en el cuarto incidente con las autoridades desde que ganó el multimillonario premio en abril de 2025.

La nueva detención está relacionada con un presunto caso de violencia doméstica ocurrido en el condado de Scott, donde una mujer denunció haber sido agredida durante una discusión.

Las autoridades informaron que Farthing enfrenta cargos de estrangulamiento en primer grado y agresión en cuarto grado, en un caso que continúa bajo investigación.

El nuevo caso por violencia doméstica vuelve a colocar a Farthing ante un juez

James Farthing, ganador de un premio de $167 millones del Powerball, fue arrestado por cuarta vez desde que recibió el millonario premio.https://t.co/aVt21j9TW3 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 30, 2026

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Oficina del Sheriff del Condado de Scott, la mujer relató que la discusión comenzó cuando Farthing regresó de un paseo en barco.

Según el testimonio, la discusión se salió de control y el acusado presuntamente colocó sus manos alrededor del cuello de la víctima.

La denuncia también sostiene que Farthing habría levantado a la mujer contra una pared durante el altercado ocurrido el domingo.

Las autoridades señalaron que la presunta víctima presentaba lesiones visibles cuando fue atendida, un elemento que quedó registrado en el expediente policial.

Farthing compareció ante un juez el martes, donde se declaró inocente de los cargos presentados por la fiscalía.

El tribunal fijó una fianza de 15,000 dólares para permitir su liberación mientras continúa el proceso judicial.

Como parte de las condiciones impuestas por el juez, deberá mantenerse alejado de la presunta víctima.

Además, tendrá que portar un dispositivo de monitoreo mientras el caso sigue su curso en los tribunales.