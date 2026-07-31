Hombre que Ganó $167 millones en Powerball ya ha sido arrestado cuatro veces
Publicado el30/07/2026 a las 18:26
- Ganó histórico premio Powerball
- Suma cuatro arrestos
- Enfrenta nuevos cargos domésticos
El hombre que hizo historia al ganar el mayor premio de Powerball entregado en Kentucky enfrenta nuevamente a la justicia, apenas un año después de recibir un cheque por 167.3 millones de dólares.
James Farthing, de 51 años y residente de Georgetown, fue arrestado otra vez en Kentucky, convirtiéndose en el cuarto incidente con las autoridades desde que ganó el multimillonario premio en abril de 2025.
La nueva detención está relacionada con un presunto caso de violencia doméstica ocurrido en el condado de Scott, donde una mujer denunció haber sido agredida durante una discusión.
Las autoridades informaron que Farthing enfrenta cargos de estrangulamiento en primer grado y agresión en cuarto grado, en un caso que continúa bajo investigación.
El nuevo caso por violencia doméstica vuelve a colocar a Farthing ante un juez
James Farthing, ganador de un premio de $167 millones del Powerball, fue arrestado por cuarta vez desde que recibió el millonario premio.https://t.co/aVt21j9TW3
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 30, 2026
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Oficina del Sheriff del Condado de Scott, la mujer relató que la discusión comenzó cuando Farthing regresó de un paseo en barco.
Según el testimonio, la discusión se salió de control y el acusado presuntamente colocó sus manos alrededor del cuello de la víctima.
La denuncia también sostiene que Farthing habría levantado a la mujer contra una pared durante el altercado ocurrido el domingo.
Las autoridades señalaron que la presunta víctima presentaba lesiones visibles cuando fue atendida, un elemento que quedó registrado en el expediente policial.
Farthing compareció ante un juez el martes, donde se declaró inocente de los cargos presentados por la fiscalía.
El tribunal fijó una fianza de 15,000 dólares para permitir su liberación mientras continúa el proceso judicial.
Como parte de las condiciones impuestas por el juez, deberá mantenerse alejado de la presunta víctima.
Además, tendrá que portar un dispositivo de monitoreo mientras el caso sigue su curso en los tribunales.
Cuatro arrestos después de ganar el premio de Powerball
La nueva acusación se suma a una serie de problemas legales que Farthing ha enfrentado desde que su vida cambió tras ganar el premio mayor de Powerball.
Su primer arresto después de convertirse en millonario ocurrió el 28 de abril de 2025 en el condado de Pinellas, Florida.
En ese caso enfrentó cargos por agresión y resistencia a la autoridad, aunque posteriormente se declaró inocente.
Meses más tarde volvió a ser acusado en Kentucky por un caso derivado de un accidente automovilístico ocurrido en noviembre de 2025.
Las autoridades afirmaron entonces que presuntamente conducía a alta velocidad antes de provocar una colisión.
La investigación también sostiene que habría abandonado el lugar del accidente tras el impacto.
Ese expediente se convirtió en el segundo gran proceso judicial que enfrentó tras recibir el premio millonario.
Los registros públicos reflejan que los problemas legales continuaron acumulándose durante los meses posteriores.
Del mayor premio de Kentucky a una larga lista de problemas judicialeS
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Los expedientes judiciales muestran que Farthing ya había enfrentado otros cargos tanto antes como después de convertirse en ganador de Powerball.
Entre las acusaciones registradas aparecen casos relacionados con agresión y estrangulamiento.
También figuran cargos por intimidación a un participante de un proceso legal.
Los registros incluyen además acusaciones por posesión de sustancias ilegales.
Cuando recibió el premio de Powerball, Farthing aseguró que compartiría parte del dinero con su madre, Linda Grizzle.
Grizzle fue la persona para quien compró el boleto ganador que terminó convirtiéndose en el más valioso de la historia de Powerball en Kentucky.
El premio alcanzó los 167.3 millones de dólares y cambió por completo la vida del ganador.
Sin embargo, poco más de un año después de celebrar el histórico premio, Farthing vuelve a enfrentar un proceso penal que mantiene su futuro en manos de la justicia.
Mientras avanza el caso, las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para sostener las acusaciones y definir el desenlace de un hombre cuya fortuna quedó opacada por una sucesión de problemas legales.
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FUENTE: Univision