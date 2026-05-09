FDA alerta sobre salmonela

Target retira snacks afectados

Productos contienen leche contaminada Varias mezclas de aperitivos comercializadas en Target y otros minoristas fueron retiradas del mercado debido a un posible riesgo de contaminación por salmonela, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La medida afecta productos distribuidos bajo distintas marcas populares y se suma a otros retiros recientes relacionados con leche en polvo potencialmente contaminada. La FDA alerta sobre mezclas de aperitivos retiradas Snack food manufacturer John B. Sanfilippo & Son, Inc. has recalled various snack mix products due to a potential salmonella contamination. https://t.co/z72Krq0rd3 — Ventura County Star (@vcstar) May 8, 2026

Segun USATODAY, la empresa John B. Sanfilippo & Son, Inc. anunció el retiro voluntario de varias mezclas de aperitivos condimentados.

Según el comunicado publicado por la FDA el pasado 6 de mayo, los productos contenían leche en polvo seca previamente retirada del mercado. La compañía explicó que los lotes de condimentos afectados dieron negativo a salmonela antes de ser utilizados. Sin embargo, decidió realizar el retiro “como precaución” debido a la posibilidad de contaminación. Hasta el momento, la empresa aseguró que no ha recibido reportes de enfermedades relacionadas con los productos afectados. TE PUEDE INTERESAR: Crucero turístico registra contagios masivos de norovirus tras salir de Florida

Los artículos retirados fueron distribuidos bajo las marcas Fisher, Squirrel Brand y Southern Style Nuts. También se vendieron en tiendas físicas, plataformas de comercio electrónico y mediante QVC. La FDA recomendó a los consumidores no consumir los productos afectados. Además, pidió devolverlos a la tienda donde fueron comprados para recibir un reembolso completo o un reemplazo. Target retiró productos de sus tiendas Target confirmó que eliminó de inmediato los productos afectados de sus establecimientos y de su sitio web.

“En Target, nos comprometemos a ofrecer productos seguros y de alta calidad a nuestros clientes”, señaló un portavoz de la empresa en declaraciones a USA TODAY. La compañía indicó que retiró específicamente toda la mezcla de maíz estilo mexicano Good & Gather relacionada con el retiro nacional. Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con el servicio al cliente de John B. Sanfilippo & Son, Inc. La empresa habilitó el número gratuito (800) 874-8734 para atender consultas de lunes a viernes. El retiro ocurre mientras crece la lista de productos afectados por posibles problemas relacionados con leche en polvo contaminada.

Entre los productos retirados recientemente se encuentran papas fritas de las marcas Zapp’s y Dirty. También se incluyeron algunas pizzas congeladas vendidas en Walmart y pizzas para desayuno de Mama Cozzi’s. Además, Pork King Good retiró determinados productos de corteza de cerdo y condimentos sabor crema agria y cebolla. La salmonela puede causar síntomas graves Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que la salmonela suele provocar diarrea acuosa. En algunos casos, las heces pueden contener sangre o mucosidad.

También pueden presentarse calambres estomacales intensos. Otras personas desarrollan dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida del apetito. Los síntomas generalmente aparecen entre seis horas y seis días después de la infección. Según los CDC, la mayoría de los casos duran entre cuatro y siete días. Las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica si la diarrea o los vómitos duran más de dos días.