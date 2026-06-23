Minnesota prohíbe los cajeros de criptomonedas tras ola de estafas millonarias

Minnesota prohíbe cajeros cripto

Estafas superan millón dólares

Retiro obligatorio de máquinas

Minnesota aplicará la prohibición de cajeros automáticos de criptomonedas desde el 1 de agosto de 2026.

La medida responde al aumento de estafas vinculadas a estos dispositivos.

Los operadores deberán retirar las máquinas de acceso público antes de finalizar el año.

Minnesota ordena prohibición de cajeros de criptomonedas por aumento de fraudes

La decisión fue confirmada por Fox News, según el reporte disponible.

La normativa exige el retiro total de los cajeros de criptomonedas.

La entrada en vigor está fijada para el 1 de agosto de 2026.

Los operadores tendrán hasta fin de año para desmontar los equipos.