Minnesota prohíbe los cajeros de criptomonedas tras ola de estafas millonarias
Publicado el23/06/2026 a las 11:19
- Minnesota prohíbe cajeros cripto
- Estafas superan millón dólares
- Retiro obligatorio de máquinas
Minnesota aplicará la prohibición de cajeros automáticos de criptomonedas desde el 1 de agosto de 2026.
La medida responde al aumento de estafas vinculadas a estos dispositivos.
Los operadores deberán retirar las máquinas de acceso público antes de finalizar el año.
Minnesota ordena prohibición de cajeros de criptomonedas por aumento de fraudes
La decisión fue confirmada por Fox News, según el reporte disponible.
La normativa exige el retiro total de los cajeros de criptomonedas.
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La entrada en vigor está fijada para el 1 de agosto de 2026.
Los operadores tendrán hasta fin de año para desmontar los equipos.
Pérdidas por fraude y respuesta estatal
Las pérdidas por este tipo de fraude superaron los 1,000,000 de dólares en tres años, según Infobae.
Las autoridades estatales han optado por endurecer las políticas de control.
La medida surge tras el fracaso de estrategias anteriores de prevención.
Estas incluían advertencias obligatorias en pantalla para los usuarios.
También se aplicaron límites de monto en las transacciones.
Sin embargo, los estafadores lograron adaptarse a estos controles.
Las víctimas continuaron siendo presionadas para realizar transferencias.
La presión se mantenía incluso sin tiempo para reflexionar.
¿Cómo operan las estafas con cajeros cripto?
Los cajeros de criptomonedas convierten efectivo en activos digitales de forma casi instantánea.
Este funcionamiento puede ser útil para usuarios legítimos en transacciones rápidas.
Pero también fue aprovechado por estafadores para ejecutar fraudes.
El método se basa en convertir el pánico en pagos inmediatos.
Los delincuentes contactan a las víctimas simulando emergencias o problemas legales.
Bajo estas amenazas, las personas retiran efectivo siguiendo instrucciones telefónicas.
El estafador guía el proceso paso a paso durante la operación.
Luego el dinero se introduce en el cajero y se convierte en criptomonedas.
Finalmente, los fondos se transfieren a una billetera digital controlada por el estafador.
Este proceso deja a las víctimas con pocas opciones de recuperación o rastreo.