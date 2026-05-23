Retiran mezcla para panqueques en EEUU por peligroso error en etiquetado
Publicado el23/05/2026 a las 10:33
- Retiran mezcla para panqueques
- Riesgo por huevo oculto
- Alertan consumidores alérgicos
Una mezcla para panqueques y waffles de camote fue retirada del mercado en Estados Unidos debido a la presencia de huevo no declarado, lo que representa un riesgo para personas con alergias.
El retiro fue anunciado el 20 de mayo por Hometown Food Company.
La empresa informó que el problema afecta un lote específico de la mezcla para panqueques y waffles de camote Birch Benders de 12 onzas.
Según el reporte del retiro, el producto podría contener huevo no declarado en la etiqueta.
La compañía señaló que las personas con alergia al huevo enfrentan un riesgo importante si consumen la mezcla.
Hasta el 21 de mayo, Hometown Food Company aseguró que no tenía conocimiento de enfermedades relacionadas con el producto retirado.
Solo un lote está afectado
Hometown Food Company recalled its Birch Benders Sweet Potato Pancake and Waffle Mix because it may contain undeclared egg. https://t.co/7olNBMbPC4
— RGJ.com (@rgj) May 23, 2026
Segun USATODAY, la empresa aclaró que el retiro afecta únicamente a un lote específico de la mezcla Birch Benders.
Otros productos Birch Benders con diferentes lotes y fechas de caducidad continúan siendo seguros para el consumo.
El retiro fue realizado de manera voluntaria por Hometown Food Company.
La empresa no informó sobre otros productos involucrados en la medida.
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La mezcla retirada corresponde a la versión de camote destinada a preparar panqueques y waffles.
El producto se comercializaba en envases de 12 onzas.
Las autoridades recordaron que las alergias alimentarias pueden provocar reacciones severas en algunos consumidores.
La presencia de ingredientes no declarados es considerada un riesgo importante para personas sensibles a ciertos alimentos.
Producto fue vendido en todo Estados Unidos
Según el informe de retirada, la mezcla afectada se distribuyó a nivel nacional.
El producto se vendía en supermercados y tiendas de alimentos naturales de Estados Unidos.
También estaba disponible mediante tiendas online.
Las autoridades recomendaron a los consumidores revisar cuidadosamente los productos que tengan en casa.
La empresa pidió no consumir la mezcla retirada si pertenece al lote afectado.
Los consumidores pueden desechar el producto inmediatamente o devolverlo al lugar de compra.
La compañía indicó que quienes devuelvan la mezcla recibirán un reembolso completo.
Hasta ahora, la empresa no reportó incidentes relacionados con el retiro.
Empresa habilita línea de atención
Hometown Food Company habilitó una línea telefónica para responder preguntas de consumidores.
La empresa informó que las personas pueden comunicarse al 855-206-9517.
El servicio está disponible de lunes a viernes.
La atención se ofrece entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, hora del Este.
La compañía reiteró que el retiro fue realizado como medida preventiva.
El caso se suma a otros retiros alimentarios relacionados con ingredientes no declarados en etiquetas.
Las autoridades suelen advertir que este tipo de situaciones puede representar riesgos importantes para personas con alergias alimentarias.
Los consumidores afectados fueron instados a actuar de inmediato y evitar el consumo del producto retirado.