Retiran mezcla para panqueques en EEUU por peligroso error en etiquetado

Retiran mezcla para panqueques

Riesgo por huevo oculto

Alertan consumidores alérgicos

Una mezcla para panqueques y waffles de camote fue retirada del mercado en Estados Unidos debido a la presencia de huevo no declarado, lo que representa un riesgo para personas con alergias.

El retiro fue anunciado el 20 de mayo por Hometown Food Company.

La empresa informó que el problema afecta un lote específico de la mezcla para panqueques y waffles de camote Birch Benders de 12 onzas.

Según el reporte del retiro, el producto podría contener huevo no declarado en la etiqueta.

La compañía señaló que las personas con alergia al huevo enfrentan un riesgo importante si consumen la mezcla.

Hasta el 21 de mayo, Hometown Food Company aseguró que no tenía conocimiento de enfermedades relacionadas con el producto retirado.

Solo un lote está afectado

Hometown Food Company recalled its Birch Benders Sweet Potato Pancake and Waffle Mix because it may contain undeclared egg. https://t.co/7olNBMbPC4 — RGJ.com (@rgj) May 23, 2026



Segun USATODAY, la empresa aclaró que el retiro afecta únicamente a un lote específico de la mezcla Birch Benders.

Otros productos Birch Benders con diferentes lotes y fechas de caducidad continúan siendo seguros para el consumo.

El retiro fue realizado de manera voluntaria por Hometown Food Company.

La empresa no informó sobre otros productos involucrados en la medida.

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La mezcla retirada corresponde a la versión de camote destinada a preparar panqueques y waffles.

El producto se comercializaba en envases de 12 onzas.

Las autoridades recordaron que las alergias alimentarias pueden provocar reacciones severas en algunos consumidores.

La presencia de ingredientes no declarados es considerada un riesgo importante para personas sensibles a ciertos alimentos.