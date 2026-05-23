Emergencia química desata evacuaciones masivas en California
Publicado el23/05/2026 a las 09:51
- Evacúan miles en California
- Riesgo químico preocupa autoridades
- Tanque podría explotar
Unos 40.000 residentes del condado de Orange, California, permanecen bajo órdenes de evacuación desde el 22 de mayo debido al riesgo de fallo de un tanque que contiene un químico industrial explosivo.
El Departamento de Bomberos del Condado de Orange informó que respondió inicialmente a una fuga química registrada el 21 de mayo en una empresa de fabricación aeroespacial en Garden Grove.
Según las autoridades, el tanque afectado tiene capacidad para 34.000 galones y contiene metacrilato de metilo, un químico utilizado en la fabricación de plásticos y resinas.
La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange explicó que los intentos por mitigar la falla del tanque no tuvieron éxito.
La emergencia obligó a ampliar las órdenes de evacuación el 22 de mayo.
Autoridades advierten dos escenarios críticos
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Segun USATODAY, Craig Covey, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, aseguró que el tanque permanece en una situación “crítica”.
Según Covey, las autoridades consideran dos posibles escenarios.
El primero contempla que el tanque falle y derrame entre 6.000 y 7.000 galones de químicos peligrosos en el estacionamiento y zonas cercanas.
La segunda posibilidad es que el tanque entre en una fuga térmica y explote.
Covey explicó que una explosión podría afectar otros tanques cercanos que contienen combustible y productos químicos similares.
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Las autoridades señalaron que actualmente no existe una fuga activa de gas ni una columna de humo en la zona.
Sin embargo, continúan organizando evacuaciones preventivas ante la posibilidad de un derrame o explosión.
“Tenemos un tanque que está en una situación crítica”, afirmó Covey durante una conferencia de prensa.
También explicó que equipos especializados y contratistas externos trabajan junto a personal de materiales peligrosos para intentar controlar la situación.
Evacuaciones aumentan en Garden Grove
El jefe de policía de Garden Grove, Amir El-Farra, informó que las zonas de evacuación fueron ampliadas poco antes del mediodía del 22 de mayo.
Las autoridades pidieron a la población seguir las instrucciones oficiales y abandonar inmediatamente las áreas afectadas.
La alcaldesa Stephanie Klopfenstein calificó la situación como grave.
“A todos los que aún se encuentran en zonas de evacuación, por favor, salgan de inmediato”, declaró la alcaldesa poco después de las 2 de la tarde.
Garden Grove activó su centro de operaciones de emergencia.
También abrió dos centros de evacuación en Garden Grove y Cypress.
Las labores para estabilizar completamente el tanque se complicaron debido a una válvula dañada.
Covey explicó que expertos de distintas partes del estado y del país están colaborando para buscar una forma segura de despresurizar el tanque.
Las autoridades construyeron barreras de arena para contener un posible derrame.
El objetivo es evitar que el químico alcance desagües pluviales, ríos y zonas cercanas al océano.
Riesgos para la salud preocupan a expertos
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La Dra. Regina Chinsio-Kwong, subdirectora de salud del condado de Orange, afirmó que el metacrilato de metilo es una sustancia “muy tóxica”.
Según explicó, una exposición breve puede provocar irritación pulmonar y nasal, además de náuseas y mareos.
En niveles altos, el químico puede causar dificultades respiratorias graves y requerir hospitalización.
La funcionaria también advirtió sobre posibles consecuencias de largo plazo en otros órganos.
Chinsio-Kwong indicó que la ampliación de las zonas de evacuación tomó en cuenta la posibilidad de una nube de humo.
Las autoridades aseguraron que el “mejor escenario posible” sería un derrame controlado.
Covey señaló que, una vez liberado el contenido, el riesgo de explosión desaparecería y los equipos especializados podrían neutralizar los vapores químicos.
Hasta ahora, las autoridades desconocen cuándo podría fallar el tanque.