Emergencia química desata evacuaciones masivas en California

Evacúan miles en California

Riesgo químico preocupa autoridades

Tanque podría explotar

Unos 40.000 residentes del condado de Orange, California, permanecen bajo órdenes de evacuación desde el 22 de mayo debido al riesgo de fallo de un tanque que contiene un químico industrial explosivo.

El Departamento de Bomberos del Condado de Orange informó que respondió inicialmente a una fuga química registrada el 21 de mayo en una empresa de fabricación aeroespacial en Garden Grove.

Según las autoridades, el tanque afectado tiene capacidad para 34.000 galones y contiene metacrilato de metilo, un químico utilizado en la fabricación de plásticos y resinas.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange explicó que los intentos por mitigar la falla del tanque no tuvieron éxito.

La emergencia obligó a ampliar las órdenes de evacuación el 22 de mayo.

Autoridades advierten dos escenarios críticos

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Segun USATODAY, Craig Covey, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, aseguró que el tanque permanece en una situación “crítica”.

Según Covey, las autoridades consideran dos posibles escenarios.

El primero contempla que el tanque falle y derrame entre 6.000 y 7.000 galones de químicos peligrosos en el estacionamiento y zonas cercanas.

La segunda posibilidad es que el tanque entre en una fuga térmica y explote.

Covey explicó que una explosión podría afectar otros tanques cercanos que contienen combustible y productos químicos similares.

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Las autoridades señalaron que actualmente no existe una fuga activa de gas ni una columna de humo en la zona.

Sin embargo, continúan organizando evacuaciones preventivas ante la posibilidad de un derrame o explosión.

“Tenemos un tanque que está en una situación crítica”, afirmó Covey durante una conferencia de prensa.

También explicó que equipos especializados y contratistas externos trabajan junto a personal de materiales peligrosos para intentar controlar la situación.