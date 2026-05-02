Retiran masivamente juguete para bebés por riesgo grave de seguridad
Retiran juguete peligroso bebés Riesgo de asfixia grave Más de 200,000 afectados Más de 200,000 juguetes para bebés fueron retirados del mercado en Estados Unidos tras detectarse riesgos graves de seguridad, incluyendo asfixia y laceraciones, según informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC). El retiro masivo alerta a padres y cuidadores sobre […]
Publicado el02/05/2026 a las 10:38
- Retiran juguete peligroso bebés
- Riesgo de asfixia grave
- Más de 200,000 afectados
Más de 200,000 juguetes para bebés fueron retirados del mercado en Estados Unidos tras detectarse riesgos graves de seguridad, incluyendo asfixia y laceraciones, según informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC).
El retiro masivo alerta a padres y cuidadores sobre un producto ampliamente distribuido que podría representar un peligro inmediato para la salud y seguridad de los niños.
Autoridades detectan fallas peligrosas en el juguete
Más de 200,000 juguetes fueron retirados por serios riesgos de asfixia para los bebés. https://t.co/lynVT2Runw
— People En Español (@peopleenespanol) May 2, 2026
Segun peopleenespanol ,el producto afectado corresponde a los juguetes Stephan Baby Boo Bunnie and Friends, que incluyen un cubo de plástico.
De acuerdo con la CPSC, este componente puede romperse en partes pequeñas.
Estas piezas pueden generar bordes afilados que representan un riesgo de lesiones.
La fragmentación del material también implica un peligro de asfixia para los bebés.
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Las autoridades consideran que estas fallas hacen que el producto sea inseguro para su uso.
El retiro busca prevenir incidentes adicionales relacionados con el juguete.
Reportan incidentes que encendieron la alerta
La CPSC ha recibido al menos 20 reportes relacionados con el funcionamiento inapropiado del producto.
En estos casos, el cubo de plástico se rompió o se fragmentó en piezas pequeñas.
Uno de los reportes indica que un niño llegó a ingerir partes desprendidas del juguete.
Este tipo de incidentes elevó la preocupación sobre el riesgo potencial para los menores.
La información fue difundida también por el medio People.
Las autoridades consideran que estos reportes justifican la retirada inmediata del producto.
Consumidores deben actuar de inmediato
La CPSC recomendó dejar de usar el cubo de plástico de forma inmediata.
También pidió retirarlo del alcance de los niños para evitar accidentes.
Los consumidores pueden contactar a la empresa Stephan Baby para obtener un reembolso o crédito en tienda.
Quienes no cuenten con prueba de compra podrán recibir un cheque de 10 dólares o un crédito de 20 dólares.
Además, se solicita escribir la palabra “recalled” en el juguete con marcador permanente.
Posteriormente, los consumidores deben enviar una fotografía a través del sitio oficial indicado por la empresa.
Tras este proceso, recibirán una etiqueta de envío prepagada para devolver el producto.
El retiro masivo busca reducir riesgos y evitar nuevos incidentes relacionados con este juguete.
Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras promueven acciones preventivas entre los consumidores.