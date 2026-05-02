Retiran juguete peligroso bebés

Riesgo de asfixia grave

Más de 200,000 afectados

Más de 200,000 juguetes para bebés fueron retirados del mercado en Estados Unidos tras detectarse riesgos graves de seguridad, incluyendo asfixia y laceraciones, según informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC).

El retiro masivo alerta a padres y cuidadores sobre un producto ampliamente distribuido que podría representar un peligro inmediato para la salud y seguridad de los niños.

Autoridades detectan fallas peligrosas en el juguete

Más de 200,000 juguetes fueron retirados por serios riesgos de asfixia para los bebés. https://t.co/lynVT2Runw — People En Español (@peopleenespanol) May 2, 2026



Segun peopleenespanol ,el producto afectado corresponde a los juguetes Stephan Baby Boo Bunnie and Friends, que incluyen un cubo de plástico.