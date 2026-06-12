Retiran miles de juguetes para piscina vendidos en Amazon, Temu y Shein por posible riesgo infantil

Retiran 254.000 juguetes

Riesgo de empalamiento infantil

Vendidos en Amazon y Temu

Más de 254.000 juguetes infantiles para piscina fueron retirados del mercado en Estados Unidos después de que las autoridades determinaran que podrían representar un riesgo de empalamiento para los niños durante su uso en el agua.

El retiro afecta a populares juguetes de buceo

254K child pool toys sold on Shein, Temu, Amazon recalled. See items https://t.co/QNbVllvr7m — Des Moines Register (@DMRegister) June 11, 2026



Segun USATODAY, la empresa Joyce US Corp anunció el retiro del mercado de 254.000 palos de buceo Sloosh.

La medida fue comunicada el 11 de junio mediante un informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC).

Según la agencia, los juguetes superan el límite permitido de compresión.

Esto significa que, en determinadas circunstancias, podrían provocar lesiones graves si un niño cae sobre ellos.

El informe explica que el riesgo aumenta especialmente en aguas poco profundas.

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En ese escenario, los menores podrían aterrizar sobre los palos de plástico duro y sufrir heridas por pinchazo.

Hasta el 11 de junio, la empresa indicó que no tenía conocimiento de lesiones relacionadas con el producto retirado.

La retirada afecta específicamente a los palos de buceo incluidos en un paquete de 30 juguetes para piscina.

El número de modelo afectado es el 40041.

Este identificador aparece impreso en la parte posterior de la caja junto al código de barras.

También puede encontrarse directamente en cada uno de los palos de buceo.