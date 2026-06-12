Retiran miles de juguetes para piscina vendidos en Amazon, Temu y Shein por posible riesgo infantil
Publicado el11/06/2026 a las 15:38
- Retiran 254.000 juguetes
- Riesgo de empalamiento infantil
- Vendidos en Amazon y Temu
Más de 254.000 juguetes infantiles para piscina fueron retirados del mercado en Estados Unidos después de que las autoridades determinaran que podrían representar un riesgo de empalamiento para los niños durante su uso en el agua.
El retiro afecta a populares juguetes de buceo
254K child pool toys sold on Shein, Temu, Amazon recalled. See items https://t.co/QNbVllvr7m
— Des Moines Register (@DMRegister) June 11, 2026
Segun USATODAY, la empresa Joyce US Corp anunció el retiro del mercado de 254.000 palos de buceo Sloosh.
La medida fue comunicada el 11 de junio mediante un informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC).
Según la agencia, los juguetes superan el límite permitido de compresión.
Esto significa que, en determinadas circunstancias, podrían provocar lesiones graves si un niño cae sobre ellos.
El informe explica que el riesgo aumenta especialmente en aguas poco profundas.
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En ese escenario, los menores podrían aterrizar sobre los palos de plástico duro y sufrir heridas por pinchazo.
Hasta el 11 de junio, la empresa indicó que no tenía conocimiento de lesiones relacionadas con el producto retirado.
La retirada afecta específicamente a los palos de buceo incluidos en un paquete de 30 juguetes para piscina.
El número de modelo afectado es el 40041.
Este identificador aparece impreso en la parte posterior de la caja junto al código de barras.
También puede encontrarse directamente en cada uno de los palos de buceo.
Los productos se vendieron durante varios años
Los juguetes retirados tienen forma cilíndrica y están fabricados con plástico duro.
Cada palo mide aproximadamente 18 centímetros de largo y menos de 2,5 centímetros de diámetro.
Los consumidores podían encontrarlos en varios colores, entre ellos rojo, amarillo, verde y naranja.
De acuerdo con la información de la retirada, los productos estuvieron disponibles en importantes plataformas de comercio electrónico.
Entre ellas figuran Amazon, Temu, Shein, Walmart.com y Target.com.
Las ventas se realizaron entre febrero de 2019 y el 23 de octubre de 2025.
El precio de los paquetes oscilaba entre los 17 y los 22 dólares.
La amplitud del periodo de comercialización explica el elevado número de unidades afectadas por la medida.
Las autoridades recomendaron a los consumidores verificar cuidadosamente si poseen alguno de los productos incluidos en el retiro.
Qué deben hacer los consumidores
La recomendación principal es dejar de utilizar inmediatamente los palos de buceo afectados.
Los propietarios deben desechar los productos retirados.
Posteriormente, deben tomar una fotografía de los palos en la basura.
La imagen debe enviarse por correo electrónico a Joyce US Corp.
Según el informe, una vez recibida la evidencia, la empresa proporcionará nuevos palos de buceo rediseñados.
Estos reemplazos cumplen con las regulaciones federales vigentes.
La compañía también habilitó un canal de atención para resolver dudas relacionadas con la retirada.
Los consumidores pueden comunicarse llamando al 800-781-3067 de lunes a viernes entre las 7:00 y las 18:00 horas, tiempo de la montaña.
El informe aclara que el retiro no afecta a los demás juguetes incluidos en el paquete.
Los aros de buceo, torpedos, calamares, pulpos con caras graciosas, pelotas de buceo y peces buceadores continúan considerándose seguros para jugar.
Las autoridades instan a los consumidores a revisar los productos adquiridos durante los últimos años y seguir las instrucciones del fabricante para evitar posibles riesgos durante las actividades recreativas en piscinas.