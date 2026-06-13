Más de 17.000 cafeteras salen del mercado por riesgo de quemaduras a consumidores

Retiran 17.600 cafeteras

Reportan decenas de quemaduras

Amazon y Walmart involucrados

Más de 17.000 cafeteras fueron retiradas del mercado en Estados Unidos después de que decenas de consumidores reportaran quemaduras causadas por la liberación inesperada de líquido caliente y vapor durante su funcionamiento.

El retiro afecta a miles de cafeteras vendidas en línea

The Consumer Product Safety Commission said 17,600 Kidisle-branded hot and iced coffee machines were pulled from store shelves after multiple injuries were reported. https://t.co/uYCHK6iWVq — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) June 13, 2026



Segun USATODAY, la empresa Kidisle retiró del mercado aproximadamente 17.600 cafeteras de café caliente y helado.

La medida fue anunciada el 11 de junio.

Según un informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), los aparatos presentan un problema que puede generar riesgos para los usuarios.

Las autoridades indicaron que las cafeteras pueden obstruirse durante su funcionamiento.

Esa obstrucción puede provocar la acumulación de líquido caliente o vapor dentro de la máquina.

Como consecuencia, el contenido puede liberarse de forma inesperada y sin previo aviso.

TE PUEDE INTERESAR: Una persona pierde la vida tras el colapso de una carpa durante una celebración religiosa en Virginia

El retiro involucra las cafeteras de la marca Kidisle identificadas con el modelo KC101B.

Los equipos afectados están diseñados para preparar tanto café caliente como café helado.

La decisión fue tomada después de recibir numerosos reportes relacionados con incidentes ocurridos durante el uso de los aparatos.