Más de 17.000 cafeteras salen del mercado por riesgo de quemaduras a consumidores
Publicado el13/06/2026 a las 10:28
- Retiran 17.600 cafeteras
- Reportan decenas de quemaduras
- Amazon y Walmart involucrados
Más de 17.000 cafeteras fueron retiradas del mercado en Estados Unidos después de que decenas de consumidores reportaran quemaduras causadas por la liberación inesperada de líquido caliente y vapor durante su funcionamiento.
El retiro afecta a miles de cafeteras vendidas en línea
The Consumer Product Safety Commission said 17,600 Kidisle-branded hot and iced coffee machines were pulled from store shelves after multiple injuries were reported. https://t.co/uYCHK6iWVq
— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) June 13, 2026
Segun USATODAY, la empresa Kidisle retiró del mercado aproximadamente 17.600 cafeteras de café caliente y helado.
La medida fue anunciada el 11 de junio.
Según un informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), los aparatos presentan un problema que puede generar riesgos para los usuarios.
Las autoridades indicaron que las cafeteras pueden obstruirse durante su funcionamiento.
Esa obstrucción puede provocar la acumulación de líquido caliente o vapor dentro de la máquina.
Como consecuencia, el contenido puede liberarse de forma inesperada y sin previo aviso.
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El retiro involucra las cafeteras de la marca Kidisle identificadas con el modelo KC101B.
Los equipos afectados están diseñados para preparar tanto café caliente como café helado.
La decisión fue tomada después de recibir numerosos reportes relacionados con incidentes ocurridos durante el uso de los aparatos.
Más de 100 incidentes y decenas de personas lesionadas
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor informó que tiene conocimiento de al menos 107 reportes relacionados con este problema.
Los incidentes están vinculados con la liberación inesperada de líquido caliente o vapor.
Según la información oficial, al menos 27 personas resultaron heridas.
Entre las lesiones reportadas figuran quemaduras de primer y segundo grado.
Algunas de las personas afectadas requirieron atención médica debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades consideran que el riesgo representa un peligro importante para los consumidores.
Las cafeteras retiradas del mercado son de color negro, blanco y gris.
Cada unidad mide aproximadamente 28 centímetros de altura y 15 centímetros de ancho.
Además, cuentan con un depósito de agua desmontable con capacidad de 1,5 litros.
Los equipos pueden preparar entre 170 y 414 mililitros de café utilizando café molido o cápsulas.
Los consumidores pueden verificar si poseen uno de los productos afectados revisando la etiqueta ubicada en la parte inferior de la máquina.
En esa etiqueta aparece el número de modelo KC101B.
La marca Kidisle también figura en el recibo de compra.
Amazon, Walmart y eBay vendieron los productos afectados
Las cafeteras retiradas fueron comercializadas exclusivamente a través de internet.
Según el informe, los productos estuvieron disponibles en Amazon.com, Walmart.com y eBay.com.
Las ventas se realizaron entre junio de 2024 y abril de 2026.
El precio aproximado de cada unidad era de 49 dólares.
Tras el anuncio del retiro, las autoridades recomendaron a los consumidores dejar de utilizar las cafeteras de inmediato.
La empresa Kidisle también explicó el procedimiento que deben seguir los clientes para recibir un reembolso completo.
La compañía solicita destruir el producto desconectándolo y cortando el cable de alimentación.
Posteriormente, los usuarios deben escribir la frase “Retirado del mercado” sobre la cafetera utilizando un marcador permanente.
Después deben tomar una fotografía donde se observe la máquina destruida, el número de modelo visible y el cable cortado.
Finalmente, la imagen debe enviarse por correo electrónico a la dirección proporcionada por la empresa para completar el proceso de reembolso.
Las autoridades continúan monitoreando los reportes relacionados con las cafeteras retiradas.
Mientras tanto, los consumidores que posean el modelo KC101B deben suspender su uso y seguir las instrucciones indicadas por la empresa para acceder al reembolso correspondiente.