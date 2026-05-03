Retiran popular mix keto

Alérgenos no declarados

Riesgo para alérgicos

Un popular mix de frutos secos comercializado en todo Estados Unidos fue retirado voluntariamente del mercado tras detectarse ingredientes no declarados en su etiqueta. La medida ha generado preocupación entre consumidores con alergias alimentarias severas.

La empresa Second Nature Brands anunció el retiro de ciertos paquetes de 10 onzas de su producto SECOND NATURE KETO CRUNCH SMART MIX TM. El problema radica en la posible presencia de anacardos, pistachos y cerezas no incluidos en la lista de ingredientes.

El riesgo no es menor para personas con alergias o sensibilidades graves a frutos secos. La ingesta accidental podría provocar reacciones severas o incluso potencialmente mortales.

Dicho producto fue distribuido a nivel nacional en tiendas minoristas y mediante pedidos en línea. Esto amplía el alcance del retiro y la alerta a miles de consumidores.

Identifican lote específico con fecha clave

La empresa detalló que el producto afectado se vende en bolsas de 283 gramos, equivalentes a 10 onzas. El código UPC correspondiente es 077034013405.