Alerta en supermercados: retiran popular mix “keto” por alérgenos ocultos que podrían ser mortales
Retiran popular mix keto Alérgenos no declarados Riesgo para alérgicos Un popular mix de frutos secos comercializado en todo Estados Unidos fue retirado voluntariamente del mercado tras detectarse ingredientes no declarados en su etiqueta. La medida ha generado preocupación entre consumidores con alergias alimentarias severas. La empresa Second Nature Brands anunció el retiro de ciertos […]
Publicado el03/05/2026 a las 07:01
- Retiran popular mix keto
- Alérgenos no declarados
- Riesgo para alérgicos
Un popular mix de frutos secos comercializado en todo Estados Unidos fue retirado voluntariamente del mercado tras detectarse ingredientes no declarados en su etiqueta. La medida ha generado preocupación entre consumidores con alergias alimentarias severas.
La empresa Second Nature Brands anunció el retiro de ciertos paquetes de 10 onzas de su producto SECOND NATURE KETO CRUNCH SMART MIX TM. El problema radica en la posible presencia de anacardos, pistachos y cerezas no incluidos en la lista de ingredientes.
El riesgo no es menor para personas con alergias o sensibilidades graves a frutos secos. La ingesta accidental podría provocar reacciones severas o incluso potencialmente mortales.
Dicho producto fue distribuido a nivel nacional en tiendas minoristas y mediante pedidos en línea. Esto amplía el alcance del retiro y la alerta a miles de consumidores.
Identifican lote específico con fecha clave
La empresa detalló que el producto afectado se vende en bolsas de 283 gramos, equivalentes a 10 onzas. El código UPC correspondiente es 077034013405.
Las bolsas involucradas llevan impresa la leyenda “Consumir preferentemente antes del 12/02/2027” en la parte posterior. Otros paquetes con fechas distintas no forman parte de la retirada.
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Hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con este incidente. Sin embargo, la advertencia se mantiene activa por el potencial riesgo.
La detección del problema ocurrió cuando se identificó un envase con alérgenos no declarados. Posteriormente se inició una investigación interna.
Fallo temporal en producción desata la alerta
Según informó la compañía, el inconveniente se originó por un fallo temporal en los procesos de producción y envasado. Esto permitió que ingredientes sensibles no fueran correctamente declarados en la etiqueta.
Second Nature Brands indicó que el retiro se realiza con conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. La FDA está al tanto del procedimiento adoptado por la empresa.
La compañía solicitó a quienes hayan adquirido el producto afectado que no lo consuman. Se recomienda contactar directamente a la empresa para gestionar un reembolso completo.
Los consumidores pueden comunicarse al número +1.800.651.7263 en horarios establecidos durante la semana y fines de semana. También está disponible el correo electrónico recall@secondnaturebrandsus.com.
Compromiso de seguridad bajo escrutinio
Second Nature Brands aseguró que mantiene un compromiso con la calidad y seguridad de sus productos. La empresa afirmó que ya implementa medidas correctivas para evitar que el problema vuelva a repetirse.
El retiro voluntario busca prevenir posibles incidentes antes de que ocurran. La decisión pone nuevamente bajo debate la vigilancia en el etiquetado de productos con alérgenos.
En un mercado donde los consumidores confían en la información impresa, un error puede tener consecuencias graves. Especialmente cuando se trata de ingredientes capaces de desencadenar reacciones críticas.
La alerta permanece vigente mientras se retiran las unidades identificadas. Para quienes padecen alergias, revisar fechas y códigos puede marcar la diferencia entre seguridad y riesgo, señaló la ‘FDA‘.