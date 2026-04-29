Retiran bombones por riesgo a la salud

Error en notas de cata

Venta en varios estados

Una reconocida marca de chocolates anunció el retiro voluntario de una colección de bombones tras detectar la posible presencia de nueces no declaradas en el empaque.

La medida afecta a la línea Bette’s Bake Sale en presentaciones de 6, 12 y 24 piezas, correspondientes a los lotes 260414 y 260417.

La empresa informó que las personas con alergia o sensibilidad severa a las nueces podrían enfrentar una reacción grave si consumen estos productos.

El retiro se realiza con conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y hasta el momento no se han reportado casos de enfermedad.

Distribución en tiendas y ventas en línea

Los productos fueron distribuidos entre el 14 y el 20 de abril de 2026 en tiendas físicas ubicadas en Asheville, Carolina del Norte.