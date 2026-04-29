Retiran bombones de popular colección por riesgo de alergia a nueces en varios estados
Retiran bombones por riesgo a la salud Error en notas de cata Venta en varios estados Una reconocida marca de chocolates anunció el retiro voluntario de una colección de bombones tras detectar la posible presencia de nueces no declaradas en el empaque. La medida afecta a la línea Bette’s Bake Sale en presentaciones de 6, […]
Publicado el29/04/2026 a las 13:29
- Retiran bombones por riesgo a la salud
- Error en notas de cata
- Venta en varios estados
Una reconocida marca de chocolates anunció el retiro voluntario de una colección de bombones tras detectar la posible presencia de nueces no declaradas en el empaque.
La medida afecta a la línea Bette’s Bake Sale en presentaciones de 6, 12 y 24 piezas, correspondientes a los lotes 260414 y 260417.
La empresa informó que las personas con alergia o sensibilidad severa a las nueces podrían enfrentar una reacción grave si consumen estos productos.
El retiro se realiza con conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y hasta el momento no se han reportado casos de enfermedad.
Distribución en tiendas y ventas en línea
Los productos fueron distribuidos entre el 14 y el 20 de abril de 2026 en tiendas físicas ubicadas en Asheville, Carolina del Norte.
También estuvieron disponibles a través del sitio web oficial de la compañía, con envíos a decenas de estados del país.
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Entre los estados donde se vendieron se encuentran California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Georgia y Carolina del Norte, entre otros.
Los bombones estaban empaquetados en cajas de papel y cada presentación incluía una guía impresa con notas de cata para identificar los sabores.
Error en etiquetado de alérgenos
El 20 de abril de 2026, un integrante del equipo notificó a la empresa sobre un error en el folleto de notas de cata.
En dicho material impreso no se mencionaba correctamente la presencia de nueces como alérgeno en uno de los bombones.
El bombón de dulce de nuez fue identificado de manera incorrecta, ya que aparecía intercambiado con el de tarta de melocotón en la guía.
Esto significa que un consumidor que se guiara únicamente por la información impresa podría ingerir accidentalmente un producto que contiene nueces.
Productos afectados y recomendaciones
El retiro incluye la caja de 6 piezas de 2.5 onzas, la de 12 piezas de 5 onzas y la de 24 piezas de 10 onzas.
Los lotes involucrados presentan fechas que van del 22 al 30 de junio de 2026, según la presentación correspondiente, según la ‘FDA‘.
La empresa recomienda que los consumidores con alergia a frutos secos que hayan adquirido estos productos los devuelvan al lugar de compra para recibir un reembolso completo o los desechen.
Para dudas adicionales, el Servicio al Cliente está disponible al 828.252.4181 o en el correo support@frenchbroadchocolates.com, en horario de 9:00 a 17:00 horas, tiempo del este.