OTAN busca aclarar salida de soldados estadounidenses en Alemania
EE.UU. retira tropas Alemania OTAN evalúa impacto decisión Europa asume más defensa La OTAN informó que está trabajando con Estados Unidos para entender los detalles del anuncio del presidente Donald Trump sobre la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania. La decisión abre interrogantes sobre la estrategia militar en Europa y refuerza la presión para […]
Publicado el02/05/2026 a las 11:52
- EE.UU. retira tropas Alemania
- OTAN evalúa impacto decisión
- Europa asume más defensa
La OTAN informó que está trabajando con Estados Unidos para entender los detalles del anuncio del presidente Donald Trump sobre la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania.
La decisión abre interrogantes sobre la estrategia militar en Europa y refuerza la presión para que los países europeos asuman un mayor rol en su propia defensa.
OTAN analiza el alcance de la retirada militar
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Segun la agencia EFE, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó que la alianza está en proceso de diálogo con Estados Unidos.
El objetivo es conocer con precisión los detalles de la decisión sobre la presencia militar en Alemania.
Hart señaló que este ajuste refleja la necesidad de que Europa incremente su inversión en defensa.
También destacó que los aliados han mostrado avances tras acordar destinar el 5 % del PIB a este sector.
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Ese compromiso fue establecido durante la cumbre de la OTAN en La Haya el año pasado.
La portavoz aseguró que la alianza mantiene su confianza en la capacidad de disuasión y defensa.
Según explicó, el cambio forma parte de una transición hacia una Europa más fuerte dentro de la OTAN.
Pentágono confirma salida de 5.000 soldados
El Pentágono anunció que la retirada se realizará en un plazo de seis a doce meses.
La medida contempla la salida de aproximadamente 5.000 militares de bases en Alemania.
El anuncio se produce tras críticas del canciller alemán, Friedrich Merz.
Merz cuestionó la falta de una estrategia de salida clara de Washington en su conflicto con Irán.
También criticó lo que consideró una “humillación” por parte del régimen de Teherán hacia Estados Unidos.
Este contexto ha intensificado el debate sobre el papel militar estadounidense en Europa.
La reducción de tropas genera incertidumbre sobre la presencia estratégica en la región.
Europa asume mayor responsabilidad en seguridad
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, calificó la retirada como previsible.
Sin embargo, señaló que la decisión confirma la necesidad de que Europa asuma más responsabilidad.
Pistorius afirmó que dentro de la OTAN los países europeos deben fortalecerse.
Indicó que esto permitirá mantener el equilibrio dentro de la alianza transatlántica.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reiteró el compromiso de su país.
Aseguró que España sigue siendo un aliado fiable dentro de la OTAN.
También indicó que las bases utilizadas por Estados Unidos en territorio español operan con normalidad.
Albares destacó que existe fluidez total en los canales de comunicación.
La situación refleja un momento de ajuste en la relación militar entre Estados Unidos y Europa.
El proceso podría redefinir el equilibrio de responsabilidades dentro de la alianza.