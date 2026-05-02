EE.UU. retira tropas Alemania

OTAN evalúa impacto decisión

Europa asume más defensa

La OTAN informó que está trabajando con Estados Unidos para entender los detalles del anuncio del presidente Donald Trump sobre la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania.

La decisión abre interrogantes sobre la estrategia militar en Europa y refuerza la presión para que los países europeos asuman un mayor rol en su propia defensa.

OTAN analiza el alcance de la retirada militar

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Segun la agencia EFE, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó que la alianza está en proceso de diálogo con Estados Unidos.

El objetivo es conocer con precisión los detalles de la decisión sobre la presencia militar en Alemania.

Hart señaló que este ajuste refleja la necesidad de que Europa incremente su inversión en defensa.

También destacó que los aliados han mostrado avances tras acordar destinar el 5 % del PIB a este sector.