Rescate extremo en Washington

Hombre cae en terraplén

Zona peligrosa y cerrada

Un video impactante muestra el rescate de un hombre que quedó atrapado debajo de un puente en el estado de Washington tras caer por un terraplén empinado.

El incidente ocurrió en el área del puente High Steel, en el condado de Mason, donde el terreno montañoso y resbaladizo complicó la operación.

El caso expone los riesgos reales de ingresar a zonas restringidas y la complejidad de los rescates en terrenos extremos.

Rescate en terreno peligroso



Segun CBS, las imágenes captan el momento en que un rescatista desciende con una cuerda por la ladera del terraplén.

El descenso se realiza a lo largo de cientos de metros por debajo del puente, en condiciones descritas como empinadas y resbaladizas.