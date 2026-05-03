Hombre cae en zona peligrosa y es rescatado bajo un puente en Washington
Rescate extremo en Washington Hombre cae en terraplén Zona peligrosa y cerrada Un video impactante muestra el rescate de un hombre que quedó atrapado debajo de un puente en el estado de Washington tras caer por un terraplén empinado. El incidente ocurrió en el área del puente High Steel, en el condado de Mason, donde […]
Publicado el03/05/2026 a las 08:01
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Un video impactante muestra el rescate de un hombre que quedó atrapado debajo de un puente en el estado de Washington tras caer por un terraplén empinado.
El incidente ocurrió en el área del puente High Steel, en el condado de Mason, donde el terreno montañoso y resbaladizo complicó la operación.
El caso expone los riesgos reales de ingresar a zonas restringidas y la complejidad de los rescates en terrenos extremos.
Rescate en terreno peligroso
Segun CBS, las imágenes captan el momento en que un rescatista desciende con una cuerda por la ladera del terraplén.
El descenso se realiza a lo largo de cientos de metros por debajo del puente, en condiciones descritas como empinadas y resbaladizas.
Una vez alcanzado, el rescatista asegura al hombre atrapado para iniciar la extracción.
El video muestra cómo ambos son izados de regreso hasta un lugar seguro.
El hombre resultó ileso, según informó el equipo de búsqueda y rescate del condado de Mason.
Zona cerrada por alto riesgo
El cañón debajo del puente High Steel está actualmente cerrado por orden federal.
La restricción fue emitida por el Servicio Forestal de Estados Unidos y permanecerá vigente hasta noviembre.
La medida está en vigor desde noviembre de 2024 por razones de seguridad.
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Las autoridades explicaron que el objetivo es reducir el número de rescates y recuperaciones en la zona.
El área presenta una superficie rocosa extremadamente resbaladiza e inestable.
Según la orden, estas condiciones han provocado numerosos heridos y fallecidos.
El puente High Steel atraviesa un profundo desfiladero por donde fluye el río Skokomish.
Este se encuentra dentro del Bosque Nacional Olímpico.
Advertencias tras el incidente
El equipo de rescate del condado de Mason compartió el video en Facebook junto con una advertencia.
“El terreno parece apto para el senderismo. Pero no lo es”, señalaron.
También destacaron que el área es empinada, resbaladiza e implacable.
Otra organización involucrada, el equipo de rescate de montaña Olympic, dio más detalles.
Indicaron que el hombre habría ido tras su dron antes de resbalar accidentalmente.
Tras la caída, no pudo levantarse por sí solo.
Diez miembros del equipo realizaron una operación de “cuerda técnica” para rescatarlo.
El grupo calificó la intervención como un rescate técnico multifacético.
“Agradecemos a todos los que realizaron un trabajo increíble”, señalaron.
Ambas organizaciones reiteraron el llamado a respetar las restricciones.
También pidieron a los visitantes disfrutar del lugar únicamente desde el puente.